ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Три недели Медведева. Россиянин теряет первое место в рейтинге

Проиграв Гаэлю Монфису в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, Даниил Медведев лишился звания первой ракетки мира.
Три недели Медведева. Россиянин теряет первое место в рейтинге
15 марта 2022 14:11
автор: Олег Чикирис
автор фото: ATP

Само собой падение с вершины рейтинга случится не сразу, а в будущий понедельник, когда будут пересчитаны очки. Что же до матча против француза Монфиса, то поражение Даниила не вызвало удивления. Россиянин блестяще играет на харде, но именно хард в Индиан-Уэллсе ему не подходит – покрытие здесь слишком медленное. На этом турнире Медведев никогда не пробивался дальше четвертого круга, теперь же остановился за шаг до этой стадии. Притом, что для сохранения звания первой ракетки мира Даниилу нужно было дойти минимум до четвертьфинала.

В понедельник россиянина обойдет Новак Джокович. Пусть всего на 55 очков, но все же. Таким образом, получается что Медведев продержался на вершине всего три недели. На пресс-конференции после встречи с Монфисом Даниил был настроен философски:

– Что лучше: провести на первом месте неделю или никогда его не достичь? Полагаю, что лучше пробыть первым хотя бы неделю. Ничего не поделаешь: я знаю, что потеряю первую строчку рейтинга, и в Майами постараюсь вновь на нее подняться. Обычно там я играю лучше, так что попытаюсь показать хороший результат.

В Майами Даниилу предстоит защищать 180 очков в прошлом году он играл здесь в четвертьфинале. Что касается Джоковича, то он должен был отстаивать всего 45 очков, которые он заработал за выход три года назад в четвертый круг. Вот только защитить их серб не сможет: его не пускают в США из-за отсутствия прививки от коронавируса.

Чтобы вернуться на первое место в рейтинге, Медведеву необходимо дойти до полуфинала. Сделать это будет непросто. Корты Майами подходят россиянину больше, чем площадки Индиан-Уэллса, но тоже не идеально. Прошлогодний четвертьфинал лучший для Даниила результат в Майами. А для того, чтобы вернуться на вершину рейтинга нужно дойти до полуфинала. Посмотрим, как это у него получится.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Дзюба продолжает искать отмазки, чтобы не играть у Карпина». Масалитин — о составе сборной России
Чемпион СССР 1991 года Валерий Масалитин прокомментировал «Плеймейкеру» заявку, которую обнародовал Валерий Карпин для проведения тренировочного сбора.
Тяжела ты, шапка Мономаха. Как Медведев пробыл первой ракеткой мира всего три недели
На турнире в США Даниил Медведев потерпел неожиданное поражение от француза Гаэля Монфиса. Из-за этого российский теннисист 21 марта потеряет звание первой ракетки мира, которое вновь перейдет к сербу Новаку Джоковичу.
«Уверен, Запад следит за соревнованиями русских и белорусов». Кузьмин — о новых реалиях биатлона
Известный в прошлом биатлонист и лыжник Александр Кузьмин поделился с «Плеймейкером» мнением о развитии одного из самых популярных в России видов спорта в условиях изоляции.
Англия смогла — чем мы хуже? Как наш футбол может опуститься до уровня Лихтенштейна, чтобы воскреснуть
Отстранение российских клубов от европейских турниров даже на пару лет отбросит наш чемпионат в середину таблицы коэффициентов УЕФА. А если бан продлится дольше, мы окажемся на дне.
Победил Слуцкого и сделал… шесть замен! Как Карпин вернулся в «Ростов»
В заключительном матче 21-го тура РПЛ «Рубин» дома уступил «Ростову» (1:2), отыграв полтора тайма в меньшинстве.
Биатлонный ген семьи Резцовых. Как дочь чемпионки 90-х за год прорвалась из роддома на пьедестал Пекина-2022
Прошлый, предолимпийский сезон Кристина Резцова пропустила целиком из-за рождения дочери. Однако успела не только вернуться в строй к пекинским Играм, но и стать лидером сборной России.
«Мораторий на вылет — это плохо, отъезд легионеров — не проблема». Гершкович — об РПЛ в изоляции
Член исполкома РФС Михаил Гершкович прокомментировал «Плеймейкеру» возможное расширение РПЛ до 18 команд, а также вероятный отток из России иностранных игроков и тренеров.
Месси — «пассажир»? Леонардо обречен? Бонжур, Симеоне? В «ПСЖ» грядет грандиозная перезагрузка
Ущерб парижскому клубу, нанесенный фиаско в 1/8 финала Лиги чемпионов, сложно оценить. Что имиджево, что финансово.
«Закатывать истерики по поводу судей — фишка красно-белых». Червиченко — о матче «Спартак» — «Краснодар»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о поражении красно-белых от «Краснодара» (1:2).
Игра в имитацию. Как 1хBet проводит «фейковые» турниры
Нелегальный статус букмекера 1xBet на территории России не мешает компании получать международные награды, спонсировать саму «Барселону» и выступать организатором весьма сомнительных турниров.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика