Три недели Медведева. Россиянин теряет первое место в рейтинге

Само собой падение с вершины рейтинга случится не сразу, а в будущий понедельник, когда будут пересчитаны очки. Что же до матча против француза Монфиса, то поражение Даниила не вызвало удивления. Россиянин блестяще играет на харде, но именно хард в Индиан-Уэллсе ему не подходит – покрытие здесь слишком медленное. На этом турнире Медведев никогда не пробивался дальше четвертого круга, теперь же остановился за шаг до этой стадии. Притом, что для сохранения звания первой ракетки мира Даниилу нужно было дойти минимум до четвертьфинала.

В понедельник россиянина обойдет Новак Джокович. Пусть всего на 55 очков, но все же. Таким образом, получается что Медведев продержался на вершине всего три недели. На пресс-конференции после встречи с Монфисом Даниил был настроен философски:

– Что лучше: провести на первом месте неделю или никогда его не достичь? Полагаю, что лучше пробыть первым хотя бы неделю. Ничего не поделаешь: я знаю, что потеряю первую строчку рейтинга, и в Майами постараюсь вновь на нее подняться. Обычно там я играю лучше, так что попытаюсь показать хороший результат.

В Майами Даниилу предстоит защищать 180 очков – в прошлом году он играл здесь в четвертьфинале. Что касается Джоковича, то он должен был отстаивать всего 45 очков, которые он заработал за выход три года назад в четвертый круг. Вот только защитить их серб не сможет: его не пускают в США из-за отсутствия прививки от коронавируса.

Чтобы вернуться на первое место в рейтинге, Медведеву необходимо дойти до полуфинала. Сделать это будет непросто. Корты Майами подходят россиянину больше, чем площадки Индиан-Уэллса, но тоже не идеально. Прошлогодний четвертьфинал – лучший для Даниила результат в Майами. А для того, чтобы вернуться на вершину рейтинга нужно дойти до полуфинала. Посмотрим, как это у него получится.