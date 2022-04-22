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Англичанка гадит. Но почти весь теннисный мир поддерживает отстраненных русских теннисистов

Да, это кажется невероятным, но отстранение России от «Уимблдона» не поддержал почти никто.
Англичанка гадит. Но почти весь теннисный мир поддерживает отстраненных русских теннисистов
22 апреля 2022 09:24
автор: Николай Яременко
автор фото: Уимблдон

За последние два месяца подобное случается впервые, пишет наше партнерское издание «Плеймейкер». Похоже, что британцы перешли черту, запретив играть на турнирах в своей стране (в том числе на Уимблодне!) теннисистам из России и Белоруссии.

БРИТАНСКИЙ БУНТ

Начнем с того, что это решение противоречит политике теннисных ассоциаций, под эгидой которых проходят профессиональные турниры по всему миру, включая, естественно, «Уимблдон» – мужской АТР и женской WTA. Да, международная федерация ITF отстранила нашу сборную от командных соревнований, но играть в личных россиянам по-прежнему разрешено, пусть и под нейтральным флагом.

Таким образом, британцы пошли на нарушение общих правил, принятых два месяца назад при их же непосредственном участии. Фактически это бунт, устроенный по инициативе властей страны. Давления со стороны властей теннисные чиновники и не скрывают — в их заявлении прямо сказано, что учитывались «указания британского правительства».

Газета Daily Mail утверждает, что здесь не обошлось без самой Елизаветы II, которой сегодня исполняется 96 лет. По традиции чемпионов «Уимблдона» награждают члены королевской семьи, и в Букингемском дворце якобы не горели желанием вручать призы российским спортсменам. Видимо, их напугала вторая позиция в мировом рейтинге Даниила Медведева, хотя тот сейчас восстанавливается после операции и вообще на траве играет неважно. «Уимблдон» – единственный турнир «Большого шлема», где Медведев ни разу не доходил даже до четвертьфинала. Видимо, королевские консультанты в теннисе не очень-то разбираются.

УЖ ЕСЛИ НАВРАТИЛОВА НА СТОРОНЕ РОССИИ…

Так или иначе, запрет был объявлен — и АТР с WTA его тут же осудили. Хотя дальше словесных формулировок у них дело вряд ли пойдет. Кабы речь шла о рядовом турнире, тогда «ответные репрессии» в адрес организаторов были бы возможны – вплоть до исключения из календаря. Но «Уимблдон» – один из краеугольных камней мирового тенниса. Старейший «Большой шлем» с полуторавековой историей. Сомнительно, чтобы англичанам пригрозили чем-то серьезным.

Удивительно другое: пророссийский тон комментариев теннисистов других стран, включая «недружественные». Когда американка Мартина Навратилова, в 70-е бежавшая из родной Чехии по политическим причинам, высказывается против британского бойкота категоричнее, чем серб Новак Джокович, это впечатляет.

Австралиец Джон Миллмэн посоветовал англичанам пожертвовать прибыль от «Уимблдона» в пользу Украины вместо того, чтобы «банить» неугодных игроков. И даже украинка Элина Свитолина не поддержала британцев, заявив, что отстранять всех подряд по гражданству – это чересчур. Напомним, что и Медведев, и другие российские теннисисты не раз высказывались за мир, хотя и не осуждали действия своей страны напрямую. В частности, Андрей Рублев после одного из матчей вместо традиционного автографа написал на объективе телекамеры известный лозунг.

В 1982-М, ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ЗА ФОЛКЛЕНДЫ, АРГЕНТИНЦЕВ ТОЖЕ «БАНИЛИ»

Глава нашей теннисной федерации Шамиль Тарпищев считает, что действия англичан неправомочны с юридической точки зрения, и с ними надо судиться за нанесенный ущерб. Ведь игроки лишатся не только призовых денег, но и рейтинговых очков, от которых зависит участие в других турнирах.

Медведев как раз сейчас ведет упорную борьбу с Джоковичем за лидерство в рейтинге АТР. Возвращение Даниила на корт после операции ожидается в конце мая, к «Ролан Гаррос», а сразу после парижского «Шлема» стартует травяная часть сезона. Она продлится месяц и завершится «Уимблдоном» с 27 июня по 7 июля. Предшествующие ему турниры пройдут не только в Великобритании, так что освоиться на травяном покрытии можно и в другом месте – например, в голландском Хертогенбоше (6-12 июня), куда Медведев заявился на днях. Правда, это было еще до того, как англичане закрыли ему дорогу на лондонский «Шлем».

И еще один любопытный факт. Сорок лет назад, когда Великобритания сама вела войну с Аргентиной за Фолклендские острова, она тоже не пустила на «Уимблдон» игроков этой южноамериканской страны, включая знаменитого Гильермо Виласа. Зато теннисисты ЮАР, находившейся тогда под всемирными санкциями из-за расистского режима апартеида, но входившей (и входящей) в Британское содружество, играли в Лондоне, как ни в чем ни бывало.

Так что двойная бухгалтерия, пресловутые двойные подходы – всё это здесь налицо.

источник: «Советский спорт»
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