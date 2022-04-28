Французы показали дулю англосаксам – россияне сыграют на «Ролан Гарросе»

По данным источника, российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в турнире «Большого шлема» под нейтральным флагом. Эта одна из немногих радостных новостей в последнее время на фоне постоянного негатива идущего из почти всех стран мира в отношении российских спортсменов.

Не знаю, связано ли это с победой Эмманюэля Макрона на выборах президента Франции в минувшее воскресенье, и имеет ли Макрон какое-то влияние на организаторов старейшего в мире теннисного турнира, возможно, и имеет, но президент Франции всегда относился гораздо лояльнее к России. В отличие от своих соседей по ту сторону пролива Ла Манш.

Англичане всегда не очень жаловали русских, а после начала событий на Украине ужесточили свою позицию. Коснулось это и наших замечательных теннисистов.

Напомню, 20 апреля организаторы «Уимблдона», который пройдет с 27 июня по 10 июля, отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Игрокам также запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA).

Против этого решения выступили ATP, куда входят профессиональные мужчины-теннисисты, WTA, куда входят профессиональные женщины-теннистки, а также профсоюз профессиональных игроков в теннис (PTPA), основанный Джоковичем. Новак здорово в этой ситуации поддержал Даниила Медведева, Андрея Рублева и других наших ребят.

Эта новость немного добавила радости и оптимизма российским болельщикам, и, возможно, пробьет брешь в блокаде российского спорта, а Джокович теперь имеет все шансы встретиться с Медведевым и Рублевым на корте в Париже.

«Ролан Гаррос» пройдет с 22 мая по 5 июня. Действующим победителем турнира является как раз Новак Джокович.