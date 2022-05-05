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Екатерина Макарова: Теннисная ракетка – это продолжение руки

Победительница четырех турниров Большого Шлема, победительница трех турниров WTA в одиночном разряде, обладательница Кубка Федерации в составе национальной сборной России, Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде вместе с Еленой Весниной в Рио-де-Жанейро! И это все она - российская профессиональная теннисистка, олимпийская чемпионка Екатерина Макарова. Она побывала в гостях на «Шоу городского типа» на Comedy Radio.
Екатерина Макарова: Теннисная ракетка – это продолжение руки
05 мая 2022 16:23

Екатерина Макарова обыграла именитых сестер Уильямс. В 2016 году Серена Уильямс была «первой ракеткой», и у нее было только 5 поражений за весь сезон, среди которых матч с Екатериной Макаровой, которая переиграла Уильямс в 4-м круге и пробилась в четвертьфинал Australian Open.

- Накануне я очень активно визуализировала свою победу, – призналась Екатерина Макарова ведущим Comedy Radio, – как я буду тактически против нее играть, как будет счет идти, как я буду реагировать на победу... Абсолютно все до мелочей.

Даже победное интервью на корте после матча Екатерина невольно спрогнозировала себе заранее в раздевалке перед матчем.

По мнению чемпионки, для теннисиста ракетка – это продолжение руки. С собой на матч спортсменка брала шесть ракеток в чехле, и в их числе всегда были две или три самые любимые и счастливые. Самую знаковую ракетку, с которой она выиграла Олимпиаду, Макарова подарила, как и свои олимпийские кроссовки. Обувь, в которой Екатерина завоевала олимпийское золото, досталась международному Олимпийскому музею.

Не удержались ведущие шоу и от шуточного вопроса, почему женщины всегда так кричат на корте.

- Когда вы занимаетесь в тренажерном зале и тяжелые гири поднимаете, там тоже идет выдыхание, потому что таким образом вы себе немного помогаете, – доходчиво объяснила ведущим теннисистка. – И, конечно, когда у нас заканчивается матч на корте, нам тоже не хватает уже воздуха, поэтому мы начинаем изнутри себе помогать.

Рассказала Екатерина и о том, чем занялась после завершения спортивной карьеры. Макарова стала совладельцем винодельни и отеля в Грузии, а также вместе с дизайнером популярного бренда одежды ALRAWASH выпустила коллаборацию – линейки casual, с отголоском теннисной формы.

Аудио беседы по ссылке.

Видеофрагмент эфира.

Источник: «Шоу Городского Типа» на Comedy Radio.

источник: «Советский спорт»
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Екатерина Макарова: Теннисная ракетка – это продолжение руки
Екатерина Макарова: Теннисная ракетка – это продолжение руки
Победительница четырех турниров Большого Шлема, победительница трех турниров WTA в одиночном разряде, обладательница Кубка Федерации в составе национальной сборной России, Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде вместе с Еленой Весниной в Рио-де-Жанейро! И это все она - российская профессиональная теннисистка, олимпийская чемпионка Екатерина Макарова. Она побывала в гостях на «Шоу городского типа» на Comedy Radio.
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