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Выкрутасы Уимблдона. При любом раскладе находятся плюсы у русских

Ассоциация теннисистов-профессионалов может исключить Уимблдон-2022 из своего рейтинга в ответ на отстранение от турнира российских и белорусских игроков.
Выкрутасы Уимблдона. При любом раскладе находятся плюсы у русских
11 мая 2022 22:08
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автор фото: Wimbledon.com

Об этом независимо друг от друга сообщили американский Sport Illustrated и британский The Telegraph. По информации последнего, Совет игроков АТР выступает за полное «отключение» от рейтинга Уимблдона и других турниров в Великобритании, куда тоже не допустили теннисистов из России и Белоруссии.

Правда, окончательное решение насчет уимблдонских рейтингов еще не принято, напоминает наше партнерское издание «Плеймейкер» — пока не сказал своего слова Совет директоров АТР.

Мужская ассоциация внимательно следит за действиями женской WTA и хочет выступить с ней «единым фронтом». Ведь есть более мягкий вариант: разыгрывать очки на Уимблдоне, как обычно, а у отстраненных теннисистов «заморозить» баллы с предыдущего турнира в 2021-м, оставив их в силе еще на год.

АНГЛИЯ НЕ ПРОТИВ НАС – ОНА ПРОТИВ ВСЕХ

Напомним, что английская теннисная федерация «забанила» российских игроков в конце апреля. Это было сделано из-за событий в Украине, под давлением британских властей и противоречит договоренностям с АТР и WTA, которые по-прежнему позволяют нашим выступать в нейтральном статусе на всех турнирах, кроме командных.

Вопреки антироссийским настроениям, преобладающим сейчас в мире, большинство действующих игроков – включая Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и других звезд — осудили решение британцев, как несправедливое. Англичане оказались в явном меньшинстве, их поддержали разве что украинцы.

Но — так ли уж важны пресловутые «рейтинговые очки»? Насколько сильно без них пострадает лондонский турнир – между прочим, старейший из четырех «Больших шлемов»?

ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ

Что ж, без рейтинга Уимблдон-2022 станет «чисто коммерческим соревнованием», что вроде бы звучит унизительно. Хотя с другой стороны, любой турнир привлекает игроков лишь двумя вещами: призовым фондом и очками – которые, опять же, дают пропуск на самые денежные турниры, именно для денег рейтинги и нужны.

Есть, правда, пара случаев, когда добавляется фактор №3 – фактор престижа, если угодно, национальной гордости. Речь о Кубке Дэвиса и Олимпиадах, хотя в первом все равно разыгрываются и деньги, и очки (просто поменьше), а вторые бывают раз в четыре года. Это лишь исключения, они не сильно влияют на общую картину.

Уимблдону престижности тоже не занимать, однако деньги тут значат гораздо больше – на «Шлемах» они огромные. Судите сами: на турнире второй по значимости категории «Мастерс», который идет в Риме прямо сейчас, разыгрывается 8,6 миллионов евро, а призовой фонд прошлогоднего Уимблдона был больше сорока!

Для игроков средней руки «Большой шлем» — главный источник заработка. Здесь просто больше участников: аж по 128 (!) человек в обоих одиночных разрядах – и это не считая парных и квалификации, за которую тоже неплохо платят, от 10 тысяч евро. Скажем, наш Аслан Карацев, во вторник проигравший в 1/16 финала самому Джоковичу, заработал на римском «Мастерсе» 39 тысяч евро, а поражение в первом же раунде Уимблдона-2021 от французского горе-ветерана Жереми Шарди принесло ему 56 тысяч. И дойти тогда Карацев до той же стадии, что сейчас в Италии, этих тысяч у него было бы 135! Кстати, у женщин разница между гонорарами за «Шлемы» и «нешлемы» еще в несколько раз выше.

МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ

Но! Надо понимать, что АТР куда больше зависит от Джоковича, чем от Карацева. И для суперзвезд очки порой важнее денег, как и их публичная позиция – эти парни уже заработали достаточно, чтобы говорить не то, что тупо выгодно, а то, что им хочется. Если совсем уж упрощать, вопрос «Кто нужнее теннису – Джокович или Уимблдон?» отнюдь не праздный. Особенно когда к Новаку добавляются Надаль с Медведевым.

Кстати, о Медведеве. В данном раскладе он играет едва ли не ключевую роль: стоит АТР сделать Уимблдон-2022 «нерейтинговым», это чуть ли не автоматически вернет Дане титул первой ракетки мира! Дело в том, что Джокович год назад был в Лондоне чемпионом, а значит потеряет 2000 очков – против 180 за вылет в 1/8 у нашего теннисиста и при лишь «+270» в пользу серба в сегодняшнем рейтинге, где они с Медведевым ведут яростную борьбу за лидерство. Стартующий 22 мая «Ролан Гаррос» тут мало что изменит — Джоковичу и в Париже надо защищать две тысячи баллов за победу 2021-го.

Как видите, по очкам «Большие шлемы» еще важнее, чем по деньгам. До января, когда австралийцы отфутболили Джоковича за нежелание делать прививку от коронавируса, у него было не 8 тысяч очков, как сейчас, а 11 — и 7200 из них, то есть, две трети, были заработаны на «Шлемах»! Так что сейчас, протестуя против британского «бана», Новак фактически сам отдает первую ракетку обратно Медведеву.

Красивая позиция. Но — что делать АТР? Они меж двух огней: либо идти против своей, теннисной элиты, либо против элиты остальной, нетеннисной – коронуя Медведева и тем самым обижая не только джоковичей с надалями, но и Украину. М-да, не позавидуешь…

ВСЕ-ТАКИ «ЗАМОРОЗКА»?

Что же они выберут? Рискнем предположить, что все-таки не полный рейтинговый бойкот Уимблдона, а вариант помягче, с «заморозкой» российских и белорусских очков. Такой вариант вызовет меньше истерики. Кроме того, подобный механизм уже был опробован во время пандемии коронавируса, и показал себя неплохо, теннисный мир не рухнул.

Не рухнет и сейчас. А Россия — продолжит болеть «против Джоковича». Не по душе, а просто по рейтингу, за Медведева.

Хотя если Уимблдон все-таки отключат, это будет очень круто. Просто само по себе.

источник: «Советский спорт»
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