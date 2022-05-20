К Новаку Джоковичу присоединилась Жюстин Энен: нельзя дискриминировать русских, это безумие

«Я против решения Уимблдона. Это деликатная ситуация. Я пытаюсь поставить себя на место российских и украинских игроков. Политику и спорт смешивать нельзя», - приводит слова Энен Sudinfo.be.

Ранее первая ракетка мира серб Новак Джокович осудил решение организаторов Уимблдона не допускать российских и белорусских теннисистов к самому престижному в мире турниру Большого шлема.

«Я всегда буду осуждать любую войну, ведь сам пережил ее в детстве. Я знаю, насколько это эмоционально тяжело. В Сербии мы все помним, что произошло в 1999 году. На Балканах в новейшей истории случилось много войн. Однако я не могу поддержать решение Уимблдона и считаю это безумием. Когда политика вмешивается в спорт – это всегда плохо», - сказал Джокович журналистам во время турнира ATP 250 в Белграде.

Джок нашел довольно жесткое определение для хозяев Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, который проводит Уимблдонский турнир – «безумие».

Ответ чопорных англичан не заставил себя ждать. Но из этого ответа не очень понятно, почему все-таки российские и белорусские спортсмены попали под раздачу.

«Мы уважаем мнение других. Это очень сложная ситуация. Сейчас мы пытаемся объяснить всем причины, почему мы считаем принятое решение правильным для Уимблдона», - цитирует президента Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иана Хьюитта британское издание Express.

Ассоциация теннисистов профессионалов (АТР) и Всемирная теннисная ассоциация (WTA) сделали совместное заявление, в котором категорически осудили действия британцев, назвав это дискриминацией.

Напомним, кто не сыграет из-за этого дискриминационного решения в Лондоне: россияне - Даниил Медведев, Анастасия Павлюченкова, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Аслан Карацев.

Белорусские теннисистки Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Александра Саснович.

Уимблдона пройдет с 27 июня по 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании у мужчин является серб Новак Джокович, а у женщин – представительница Австралии Эшли Барти.