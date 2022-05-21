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Как весь теннисный мир поддержал Россию

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) заявили, что после отказа организаторов Уимблдона допутить российских и белорусских теннисистов к турниру рейтинговые очки его участникам начисляться не будут.
Как весь теннисный мир поддержал Россию
21 мая 2022 12:43
автор: Юрий Волохов
автор фото: Association of Tennis Professionals (ATP)

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) разъяснила, почему она приняла такое решение.

«Возможность для игроков любой национальности участвовать в турнирах на основе заслуг и без дискриминации имеет основополагающее значение для нашего тура. Решение Уимблдона запретить российским и белорусским игрокам соревноваться в Великобритании этим летом подрывает этот принцип и целостность рейтинговой системы ATP. Это также противоречит нашему соглашению о рейтингах. В текущих условиях мы с большим сожалением не видим другого выхода, кроме как убрать рейтинговые очки ATP с Уимблдона на 2022 год.

Наши правила и соглашения существуют для того, чтобы защищать права игроков в целом. Односторонние решения такого рода, если их не принять во внимание, создают разрушительный прецедент для остальной части тура. Дискриминация по отдельным турнирам просто невозможна в туре, который проводится более чем в 30 странах», — говорится в официальном заявлении ATP.

Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский приветствует это решение двух главных теннисных организаций мира. .

«Они сказали, что сделали это потому, что не должно быть дискриминации. Они сказали, что есть определенные правила, и они им следуют. На мой взгляд, великолепное решение!», - цитирует Ольховского «Чемпионат».

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева поддержала решение ATP и WTA.

«Очевидно, что решение ATP и WTA принято в интересах российских теннисистов. Пытались, как могли, бороться представители ATP и WTA, уговаривая, видимо, руководителей Уимблдона изменить решение. Но мы знаем, что люди определенного возраста, приняв решение, его не меняют. А те проявили неоправданную последовательность. Очень хорошо, что приняли такое компромиссное решение в отношении российских теннисистов».

Ранее против отстранения россиян и белорусов выступила

бывшая первая ракетка мира бельгийка Жюстин Энен и нынешняя первая ракетка мира серб Новак Джокович.

«Я против решения Уимблдона. Это деликатная ситуация. Я пытаюсь поставить себя на место российских и украинских игроков. Политику и спорт смешивать нельзя», - приводит слова Энен Sudinfo.be.

«Я всегда буду осуждать любую войну, ведь сам пережил ее в детстве. Я знаю, насколько это эмоционально тяжело. В Сербии мы все помним, что произошло в 1999 году. На Балканах в новейшей истории случилось много войн. Однако я не могу поддержать решение Уимблдона и считаю это безумием. Когда политика вмешивается в спорт – это всегда плохо», - сказал Джокович журналистам в Белграде.

Напомним, кто не сыграет из-за этого дискриминационного решения в Лондоне: россияне - Даниил Медведев, Анастасия Павлюченкова, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Аслан Карацев.

Белорусские теннисистки Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Александра Саснович.

Уимблдона пройдет с 27 июня по 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании у мужчин является серб Новак Джокович, а у женщин – представительница Австралии Эшли Барти.

источник: «Советский спорт»
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