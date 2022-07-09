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Возьмет ли Джокович седьмой Уимблдон? У соперника по финалу он пока не взял ни сета

В воскресенье 10 июля в Лондоне в финале Уимблдона сыграют Новак Джокович и Ник Кирьос. (16:00 мск).
Возьмет ли Джокович седьмой Уимблдон? У соперника по финалу он пока не взял ни сета
09 июля 2022 21:00
автор: Сергей Иванов

Джокович в 32-й раз вышел в финал турнира «Большого шлема», став рекордсменом у мужчин. Новак обошел швейцарца Роджера Федерера и поборется за 21-й титул на «шлеме». По этому показателю серб уступает только испанцу Рафаэлю Надалю (22), который из-за травмы снялся с полуфинала. Кирьос же впервые сразится в решающем поединке ТБШ, но по личным встречам имеет преимущество над своим именитым соперником. Более того, Новак в двух матчах не взял у Ника ни одного сета. Это отличный повод для пари! Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей!

Джокович подошел к Уимблдону в прекрасной форме. Подъем начался с середины мая, когда серб выиграл турнир в Риме (первый в году). С того момента из 16 матчей Новак победил в 15-ти, а оступился только в четвертьфинале «Ролан Гаррос», проиграв Надалю в четырех сетах. В Лондоне Джокович выиграл уже 27 раз подряд и четырежды кряду выходит в финал Уимблдона. Три предыдущие попытки завершились выигрышем титула (в 2018, 2019 и 2021 годах), а в 2020-м турнир он пропустил.

Лишь раз сербский теннисист не взял титул, выйдя в финал Уимблдона. В 2013-м он уступил в решающем матче англичанину Энди Маррею. Если Новак доберется до седьмой победы, то сравняется с Уильямом Реншоу и Питом Сампрасом. Рекордсмен — Федерер пока в двух шагах, у Роджера лондонских титулов.

Статистика говорит о том, что шансов у Кирьоса практически нет. Хотя Джокович нахваливает своего соперника, отмечая, что австралиец не будет испытывать в финале никакого давления. И еще Новак опасается его подачи, а также помнит о поражениях в 2017-м, когда не смог взять ни одного сета у Ника. Правда, те игры проходили на харде, трава — совсем другая история. Тут серб король, но нельзя не заметить, что Кирьос к Уимблдону готовился целенаправленно, пропустив «Ролан Гаррос». В 10 последних матчах на траве у него семь побед. Но в то же время нет и близко того опыта, который есть у Новака.

Этот фактор должен стать решающим. Джокович сделал ставку в этом году прежде всего на Уимблдон. Все мы помним, что попытка выступить зимой на Australian Open завершилась для серба недопуском, после чего были неудачные суды, потрачена куча нервов и потеряна куча денег. Помимо этого, в отрыв по титулам на турнирах «Большого шлема» ушел Надаль. Если в этом году Новак не приблизится к испанцу, то может попрощаться с мечтой стать рекордсменом на долгие годы (если не навсегда).

Исходя из этого стоит ожидать от Джоковича полной концентрации. Букмекеры предлагают ставить на его победу с коэффициентом 1.25. Австралиец идет за 4.00, но нельзя сбрасывать его со счетов. Кирьос был свободен от полуфинальной битвы, а всего на два последних раунда затратил три сета, взяв четвертьфинал у чилийца Кристиана Гарина 6:4, 6:3, 7:5. В то время как соперник на этой же стадии провел тяжелейшую встречу с итальянцем Янником Синнером 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2, а в полуфинале, пока Ник отдыхал, Джокович уложился в четыре партии с британцем Кэмероном Норри 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Кирьос должен быть свежее своего оппонента. И надеяться на удачу, чтобы рассчитывать на общий успех. Болельщикам также стоит ее испытать вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите колесо фортуны и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

источник: «Советский спорт»
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