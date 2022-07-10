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Елена Рыбакина, наша чемпионка Уимблдона!

Вопрос – наша она или нет – главный редактор «Советского спорта» решает однозначно. На флаг Казахстана внимания не обращаем.
Елена Рыбакина, наша чемпионка Уимблдона!
10 июля 2022 22:29
автор: Николай Яременко
автор фото: Уимблдон

С утра в субботу прочитал пронзительный пост от ветерана спортивной журналистики Сергея Микулика. Он утверждает, что каждую субботу стучит по мячу на корте. Между тем моя супруга который год порывается выбросить его ракетку и кроссовки, которые занимают место у нас дома в гардеробной. Выросли дети, а воспоминание о той паре суббот, когда с ними Микулик играл в теннис зримо присутствует.

Но – к делу. Сергей Арнольдович углубился в воспоминания:

«...Много лет назад играли мы с популярным комментатором Михаилом Мельниковым в теннис в Останкинском парке. И проходивший мимо один приятель и коллега, продюсер НТВ+, остановился и начал нас подкалывать: тут надо было резче, а вот здесь - тоньше.

Ну, мы по-дружески послали его идти дочери своей советовать - все ж знали, что она - маленькая теннисная профессионалка. Андрей ответил, что Лена нас бы двоих одна в одну калитку с корта вынесла, и вообще мы о ней ещё непременно услышим - на том тогда и разошлись.

...Сегодня суббота - и я упорно иду с утра постучать в теннис. В Останкино. Жаль, что не с Мельниковым - он нынче в Грузии трудится. Но ещё, конечно, обиднее, что Андрюха не сможет оценить, насколько я за эти годы прибавил (как мне кажется). Андрей Рыбакин сегодня - на другом теннисе. Его дочка Лена играет с Онс Жабер финал Уимблдона...»

И каково ж было ликование уже не одного Микулика, а всех нас, когда мы узнали спустя несколько часов, что Лена выиграла финал! Лена, играющая на Уимблдоне, где спрятались от всех русских теннисистов, но ей-то можно – она, хоть и москвичка, но выступает, как и многие наши теннисисты, под флагом Казахстана.

Британская пресса тут же начала волноваться! На обложках – не победительница, а… Кейт Миддлтон. Видимо, как попечитель Уимблдона. Рыбакина – чересчур русская, сочли мелкобриты.

И у нас в стране – чего греха таить – тоже начался по Рыбакиной уже традиционный срач.

Есть позиция Тарпищева, что она наша. Есть позиция иного лагеря: она совсем не наша, а вообще чужая и из России вообще спортсмены бегут.

Неправы все. Рыбакина работала с тренером Андреем Чесноковым, которого когда-то первый президент Борис Ельцин наградил Орденом Мужества за матч со Штихом. Но в России ни у кого не нашлось на Рыбакину денег, а в Казахстане – не в первый раз уже, кстати, нашлись. Тут многие эксперты передают большой привет Тарпищеву и ему подобным.

Какая разница, если мы болеем за Рыбакину, а не за то, под каким она флагом? Тем более в теннисе флаги формальны, а будь Рыбакина россиянкой, ее бы отменили на Уимблдоне. Забанили. Так что история с Леной – вода на мельницу тех, кто не считает смену спортивного гражданства чем-то страшным и непатриотичным.

источник: «Советский спорт»
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