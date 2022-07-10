Играл ли Карацев договорные матчи? Сенсационный накат на нашего теннисиста

Под подозрение попал не только наш Аслан – с ним в черном списке еще и грузин Николоз Басилашвили. Об этом первым сообщил авторитетный немецкий телеканал ZDF, который ссылается на материалы расследования ITF.

В организации «договорняков» замешан бывший тренер игроков белорус Егор Яцык. Последний раз Карацев и Яцык работали вместе в 2018 - 2021 годах.

И судя по всему, это не единичные эпизоды. В распоряжении телеканала есть информация сразу о пяти договорных матчах, в которых мог быть замешан Карацев. В период сотрудничества с Яциком это были матчи парного разряда в 2019 году в Финляндии и в 2020 году в Казахстане.

По информации источника, последний раз Карацев мог принять участие в договорном матче на турнире ATP в Штутгарте, который прошел в июне 2022 года.

Сам Карацев уже отреагировал на обвинения в участии в пяти договорных матчах:

- Я об этом ничего не слышал. Не знаю, о чем вы говорите.

Утверждается, что Карацев уже был допрошен французской прокуратурой во время турнира «Ролан Гаррос».

Дозвонились журналисты и отцу Аслана Карацева. Он не верит в причастность сына к договорным матчам:

- Такого просто не может быть. С Асланом на эту тему еще не общался. Возможно, это какая-то провокация, - цитирует «Матч-ТВ» отца теннисиста.