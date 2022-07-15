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Мария Шарапова родила мальчика Теодора

У пятикратной чемпионки турниров серии Большого Шлема, экс-первой ракетки мира Марии Шараповой, родился сын!
Мария Шарапова родила мальчика Теодора
15 июля 2022 21:40
автор: Ярослав Николаев
автор фото: Соцсети Марии Шараповой

Мария Шарапова и ее молодой человек, британский предприниматель Александр Джилкс, стали счастливыми папой и мамой. Сын Теодор появился у, надеемся, счастливых родителей еще 1 июля. Сегодня Мария впервые написала об этом в своих социальных сетях.

В прошедшие выходные Мария Шарапова наделала немало шума в западных и отечественных СМИ. Главные онлайн-издания мира задавались одним и тем же вопросом: «Родила?»

Поводом для такого переполоха стала смена статуса в соцсетях Марии — там появилось милое и трогательное Mama. И эмодзи в виде мордочки медвежонка.

Но сама Мария хранила молчание.

Почти 4,5 миллиона подписчиков самой яркой теннисистки в мире принялись ее поздравлять. Однако ни официального подтверждения, ни первой фотографии с ребенком из родильной палаты, ни каких сообщений и комментариев. Даже полунамеков от друзей.

И вот теперь – наконец, всё подтвердилось.

О беременности звезды стало известно в апреле, когда она опубликовала фото с округлившимся животом. С Александром Гилксом Маша вместе с 2018 года, а в 2020-м спортсменка сообщила о помолвке.

Напомним, Шарапова завершила свою профессиональную карьеру в феврале 2020 года. После дисквалификаций за употребление запрещенного мельдония в 2016 году она так и не смогла выйти на прежний пик формы.

Россиянка становилась победительницей пяти титулов «Большого шлема» – «Ролан Гаррос» (2012, 2014), Уимблдон (2004), US Open (2006) и Australian Open (2008).

источник: «Советский спорт»
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