Касаткина призвала юных теннисистов менять российское гражданство. Запад нас победил?

Вот что заявила 25-летняя тольяттинка, попутно зачем-то объявившая о своей нетрадиционной сексуальной ориентации:

– Я думаю, многие талантливые дети, у родителей которых будет возможность, наверное, будут менять гражданство. Если честно, у нас-то уже вопросы такие ходят. Потому что нас отстранили от Уимблдона, и мы не знаем, что будет дальше. А что до детей, то я даже могу сказать, что если есть такая возможность, ребят, меняйте гражданство.

Вот так, господа-товарищи! Приехали-таки в ад с этим проклятым диким капитализмом. Сперва общество пошло навстречу чаяниям спортсменов, чей «век слишком короткий», и согласилось отправить их на Олимпиаду без флага и гимна. Теперь, когда россиян, как шкодливых котят, выкинули из всех международных соревнований, этим горе-атлетам родная страна оказалась вообще не нужна! Только мешает. А потому отвали, РФ, куда подальше! Мне бабло надо рубить здесь и сейчас. Все равно, под чьим знаменем.

Примерно ту же мысль о смене гражданства высказал и лучший теннисист России Андрей Рублев, прослушавший Чайковского под белым стягом МОК на Олимпиаде в Токио.

Ладно, топ-спортсмены, да еще в индивидуальных видах. Им действительно, кроме как на этапах Большого шлема и других турнирах высшей категории, зарабатывать больше негде. Да и очки рейтинговые никто не отменял. Но указывать, что делать детям, делающим первые наши в спорте, спекулировать на их мечте и чаяниях родителей, по мне, это за гранью добра и зла. Точнее, это именно то, что нужно нашим врагам: разобщить людей, разорвать наше общество изнутри. Как это произошло с Советским Союзом.

Могли мы при СССР хотя бы подумать, чтобы где-то выступить без флага и гимна? Нонсенс! Бред! Как страна, сломившая хребет фашизму в самой кровопролитной войне в истории человечества, могла отказаться от Красного знамени победы! Это ведь сродни самоубийству!

Наоборот, это мы могли послать кого угодно, если кто-то посмел не уважать нас или наших товарищей. Так случилось в 1962 году, когда в знак солидарности с хоккеистами ГДР, которым не дали визы, мы вместе с чехословаками показали дулю ЧМ в США. В 1973 году, когда сборная СССР по футболу отказалась играть в Чили отборочный матч ЧМ-1974 на стадионе, который убийцы Пиночета после военного переворота залили кровью своих же граждан. В 1984 году, когда мы ответили американцам бойкотом Олимпиады в Лос-Анджелесе на бойкот Олимпиады-1980 в Москве.

А что теперь? Сильнейшая теннисистка России – в открытую, совершенно никого не стесняясь! – призывает детей (!!!) отказаться от отечества! Честно, у меня просто уходит почва из-под ног… Что происходит с нашей страной, со всеми нами? Кого мы воспитали? Куда мы катимся?..

Зачем наши великие предки сотни лет собирали наше государство, самое большое и богатое на планете Земля… Зачем мой дед, родившийся в Латвии, сразу после петроградского университета защищал империю в Первую мировую, а затем обучал в Казани красных офицеров… Зачем мой другой дед-украинец в Великую Отечественную, освобождая Польшу, пал смертью храбрых и похоронен где-то в общей могиле…

Но я ведь предупреждал на Sovsport.ru: не надо было ехать в Пхенчхан тем же хоккеистам без флага и гимна. Никогда нельзя проявлять даже малейшую слабину – противник обязательно додавит. НХЛ уже дважды дала смачного пинка этому бандитскому МОК с его частными олимпиадками – и ничего: прекрасно существует, в минувшем сезоне добилась рекордной прибыли!

Зато нас отовсюду выперли, да еще два чемпионата мира отняли – молодежный в Омске/Новосибирске и взрослый в Санкт-Петербурге. Это не считая волейбольного ЧМ-2022 и других крупных зимних и летних соревнований. А теперь российские звезды в лице Касаткиной и вовсе стали рупором Запада:

– Слышь, русский Иван! Ты это, давай, рожай побольше детей. Корми их, воспитывай, обучай, а потом самых талантливых мы у тебя заберем. Ничего, русская баба еще нарожает.

Так, что ли, Дарья Касаткина?!