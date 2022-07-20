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Даша Касаткина абсолютно права! Не лепите на нее ярлыки

Статья из читательской почты, которая является своего рода ответом на материал нашего обозревателя, задавшего высокий градус в обсуждении громкой темы.
Даша Касаткина абсолютно права! Не лепите на нее ярлыки
20 июля 2022 21:02
автор: Игорь Никандров
автор фото: Соцсети Дарьи Касаткиной

Очень внимательно ознакомился со статьей Виталия Славина.

Считаю, что главному редактору пора завязывать с играми в демократию в стенах старейшего спортивного СМИ страны. В редакциях ведь как всегда было: из множества субъективных мнений есть одно, которое считается объективным – это мнение главного редактора. С учетом того, что я внимательно читаю статьи главреда, а вчера еще и прослушал его интервью в эфире с Николаем Валуевым, вижу проблему только в одном: подраспустились вы там, в «спорте» своем, «советском».

Как бы нас не пытались изолировать от всего мира (причем процесс идет с двух сторон одновременно, тут не поспоришь), мир спорта это мир без границ. И таким он был всегда. Даже в советские времена, когда про социальные лифты никто не подозревал, люди знали: хочешь ездить по миру – становись ученым, артистом или спортсменом. Но если для первого варианта нужна особая голова, для второго – особый талант, то спорт казался более демократичным путем: работай, тренируйся, не халтурь – и будешь выездным спортсменом.

Люди спорта и мир видели, и многое по этой самой причине воспринимали совсем по-другому.

А когда в последние 30 лет мы все с вами стали выездными, то с чего вдруг сейчас на спортсменов-то бочку гнать, а?

Очень печалят пассажи автора «Советского спорта», где он налево-направо легко лепит ярлыки. Слово «предатель» попахивает 37-м годом. Дарья Касаткина, наша красавица и любимица, человек, уже своими победами немало сделавший для прославления России по всему спортивному миру, на разных странах и континентах, оказывается, призывает детей «предавать родину».

Фото: соцсети Дарьи Касаткиной

А ведь Даша абсолютно права! Если отлепите грязные ярлыки свои, то увидите, что она по делу говорит: если хочешь быть спортсменом, если желаешь международной карьеры (а она, разумеется, и является вершиной карьеры спортсмена – мы разве кого-то наказывать будем за желание попасть на чемпионат мира?), то думай о юридических шагах6 которые надо сделать, уже сегодня. Жаль, что в Минспорте или в каком-либо ином ведомстве нет специализированной службы, которая уже сейчас изучала бы каждый конкретный случай и находила бы для каждого спортсмена в разных видах спорта свой алгоритм – кому-то смена спортивного гражданства, кому-то что-то еще).

Что за обвинения в желании «рубить бабло»? Вы, наверное, за свою работу гонорар получаете? Почему спортсмен не может зарабатывать деньги? Это честные деньги, заработанные трудом! Не родиной, подкинутые на пропитание, а заработанные. И если цвет твоего паспорта мешает – ну, логично, что надо выбирать.

Виталий Евгеньевич, любые параллели с СССР, с воспитанием, полученным при СССР – они ничтожны. Это другая страна, с другой идеологией и т.д. Зачем все эти позорные примеры про игры с Чили или про Олимпиаду-84? Если бы нашим было важно следовать принципам, мы бы от игр с Чили в 1973 году отказались бы сразу. Примерно так, как сейчас отказывались многие играть со сборной России. Но нет, мы сыграли дома 0:0. И когда испугались – на фоне вдруг замаячившего общего поражения – придумали красивую историю про Пиночета и т.п. А уж про позор Игр-84 давайте не будем вспоминать. Партийная верхушка, желавшая отомстить миру за бойкот 65 странами Москвы-80, просто включила «ответку». Да, «ответка» слабой вышла: не поехало только 12 стран. Но вот своих спортсменов Советы предали. Куча лидеров так и осталась без олимпийской медали. Только потому что кому-то захотелось в политические игры поиграть. Очень хорошо помню нелепый турнир «Дружба-84», который был придуман как «альтернатива» Лос-Анджелесу.

И давайте, Виталий Евгеньевич, будем честными. Про «баб, которые еще нарожают», не Касаткина придумала, а один военачальник, который в официальной истории – герой.

Честный журналист, как и вообще честный человек – тот, кто не передергивает факты.

источник: «Советский спорт»
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