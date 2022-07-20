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Права ли Соня Тартакова? Комментарий главреда

Главный редактор «Советского спорта» высказывается по следам сегодняшнего медийного скандала, связанного с отстранением теннисного комментатора и популярной ведущей от эфиров.
Права ли Соня Тартакова? Комментарий главреда
20 июля 2022 22:23
автор: Николай Яременко
автор фото: Соцсети Софьи Тартаковой

Если скандал прошел мимо вас, то вот тут пересказ его фабулы в очень общих чертах.

Сразу скажу, что я тут не смогу быть объективным. И вовсе не потому, что я общаюсь и с Тиной Канделаки, и с Александром Тащиным, и с самой Соней.

Соня Тартакова – моя любимая ученица. Да и, наверное, я не могу в полной мере называть ее ученицей, потому что я ее в прямом смысле слова не учил. Она вместе с Сашей Лысковой появилась в качестве стажерки году в 2007 или 2008 на «Радио Спорт», где я был главным редактором. В куда большей степени её учила Алла Глущенко, учили другие люди, учила сама атмосфера спортивной редакции. Но все те годы, что мы работали вместе, а также все те годы, что впоследствии мы не работали, но всё равно общались, созванивались и переписывались – это всегда был заточенный именно на спорт, на спортсменов человек.

И поверьте, морально-этические нормы для Сони всегда были крайне важны. Помню, как вышла где-то в «дзене» анонимная статья про одного нашего коллегу. Очень критическая, при этом она изобиловала закрытыми фактами, которые знал крайне ограниченный перечень коллег. Помню, как Соня устроила мне допрос, чтобы убедиться, что я не имел отношения к написанию пасквиля. Нравственный камертон – термин, которым в шутку часто люди сами себя нарекают. И напрасно. Нравственный камертон – такие, как Соня. Им важно не разочаровываться в людях вокруг.

Да, в сегодняшней ситуации, наверное, налицо возникший конфликт интересов. Быть одновременно агентом теннисистов (или как там это называется, пиар-менеджером?) и журналистом телеканала, у которого может быть своя редакционная политика – не всегда получается.

Я вспоминаю свою личную историю: я работал главным редактором общественно-политической радиостанции «Говорит Москва», дружил с одним губернатором. Ну, не то чтобы так уж дружил, но находился в хороших отношениях, переписывался, общался. За решением личных проблем не обращался – просто общение двух людей, которые молоды и которым кажется, что мир оптимистичен, открыт и что самое интересное еще впереди. И вот я получаю указание руководства прямой наводкой из всех имеющихся орудий размазать «губера» в прямом эфире. Конфликт интересов? Прямой. И если кто-то мне скажет, что я предал товарища – будет неправ в корне. «Мочили» абсолютно по делу. «Платон мне друг, но истина дороже» – помните такое высказывание из наследия Сократа? Мы по-человечески объяснились. Правда, общаться с тех пор стали меньше.

Но это я рассказываю не для того, чтобы требовать от Сони таким же образом проходить между Сциллой и Харибдой. Соня сделала свой выбор.

И никто из нас ничего не должен от нее требовать (исключение – начальство, но с начальством работник связан трудовыми отношениями, так что тут нет никаких противоречий). Это ее жизнь. И она сама следует своим правилам.

А с моей стороны – только лучи поддержки.

источник: «Советский спорт»
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