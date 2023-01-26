Жерар Пике закончил с теннисом

Пике - личность многосторонняя и без дела не сидит. Не успела стартовать основанная им медийная лига, как Жерар поспешил снова попасть на первые полосы спортивных таблоидов. Теперь бывший центрбек «Барселоны» подал многомиллионный иск от имени своей компании Kosmos в Спортивный арбитражный суд (CAS). А судиться Пике собирается ни с кем-нибудь, а с Международной федерацией тенниса (ITF).

И надо сказать, в этой истории ветеран испанского футбола красиво сыграл на опережение. Пока ITF в одностороннем порядке расторгала контракт, заключенный с компанией Жерара на 25 лет, на основании того, что футболист не выполнил свои финансовые обязательства, Пике, не дожидаясь иска от пострадавшей стороны, оперативно организовал свой. Теперь компания Kosmos планирует взыскать с Международной федерации тенниса средства за «необоснованное» расторжение контракта и кроме того компенсировать ущерб, который Пике получит в результате этого решения.

Напомним, что в 2018 году компания бывшего мужа Шакиры, подписала с ITF соглашение о многолетнем сотрудничестве и стала ключевым партнером федерации по проведению Кубка Дэвиса, главного командного турнира среди мужчин. Пике и его Kosmos, согласно контракту, должны были в целом инвестировать в теннис примерно $3 млрд, а в Кубок Дэвиса - ежегодно 40 млн евро. Но пандемия коронавируса нарушила эти планы. В 2020 выплаты, по соглашению сторон, сократили до 10 млн евро, в 2021 году подняли до 20 млн, а в 2022 почти вышли на нужные значения - Жерар нашел 36 млн евро. Международная федерация тенниса планировала в этом году выйти, наконец, на прописанные в соглашении цифры, но Kosmos снова попросил отсрочку. Это и вынудило ITF разорвать контракт. И если суд хотя бы частично удовлетворит притязания Пике, это все равно будет считаться для Kosmos победой.

Дело в том, что с начала действия соглашения с федерацией компания Жерара только теряла средства. За четыре года контракта испанец вложил в пять раз больше, чем заработал. И тем не менее свой бонус от этой истории футболист, известный любитель радикальных реформ и схем, все равно получил. Именно пакт о сотрудничестве Пике и ITF позволил последним решиться на проведение реформы Кубка Дэвиса, о которой Международная федерация тенниса давно мечтала, но никак не могла осуществить - слишком много у нее было критиков.

До 2019 года розыгрыш проводился в течение года по принципу плей-офф. Теперь отборочный этап проходит в марте, а финальная часть длится всего пару недель - осенью. Страну и город проведения выбирают заранее. И несмотря на то, что благодаря сотрудничеству с Пике призовой фонд Кубка Дэвиса удалось серьезно увеличить, недовольных реформой меньше не стало. И кажется, предстоящий суд не сыграет на руку ITF в вопросе целесообразности проведенной революции. Но федерация давать заднюю не намерена, как впрочем и в суде, где испанского футболиста вскоре будет ждать встречный иск о компенсации ущерба и возмещении долгов.