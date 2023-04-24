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«Обращались, как с человеком третьего сорта». Поляки не пустили российскую теннисистку в самолёт

Виталии Дьяченко не помогли даже рекомендательные письма WTA и ITF.
«Обращались, как с человеком третьего сорта». Поляки не пустили российскую теннисистку в самолёт
24 апреля 2023 20:09
автор: Дмитрий Пожидаев
автор фото: РИА Новости

Виталия Дьяченко – 250-я ракетка мира. И в последнее время она редко попадает в новостные сводки. Больших успехов на крупных турнирах нет, ситуация с мировым рейтингом – не самая выдающаяся. Но россиянка попала в крупный международный скандал, который буквально взорвал информационное пространство.

Теннисистка летела на турнир во Франции, а её самолёт следовал по маршруту Каир – Варшава – Ницца. Россиянка ждала посадки в аэропорту, а вот затем столкнулась с неожиданными проблемами. Польская авиакомпания LOT Airlines нагло запретила девушке вылет из Каира!

О происшествии в социальных сетях эмоционально рассказала сама Дьяченко: «Я застряла на 18 часов в аэропорту Каира ночью, без еды, сна и возможности улететь! Ночевала в аэропорту, со мной обращались как с человеком третьего сорта, потратила пару тысяч евро, потому что, к большому сожалению, у меня нет возможности попасть на турнир».

Источник фото: Getty Images

Любопытно, что Виталия имеет украинские корни. И она имела при себе все необходимые документы. В распоряжении Дьяченко были письма поддержки от WTA и ITF, а также рекомендательное письмо от ее отца, который родился на Украине и работает в ООН. Но даже это не убедило представителей польской авиакомпании посадить девушку на рейс.

Очень важное обстоятельство заключается в том, что существуют чёткие международные правила авиаперевозок, и в них перечень оснований для отказа – закрытый. Среди вариантов нет принадлежности к Российской Федерации. И если Виталии продали билеты, то были просто обязаны пропустить на борт. Но, видимо, польская компания решила проигнорировать требования и правила.

В этой ситуации, конечно, жаль Дьяченко, для которой старт грунтовой части сезона оказался скомканным. В такой ситуации о попадании на Открытый чемпионат Франции через стадию квалификации рассчитывать будет невероятно сложно. И виной всему – наглое поведение польского авиаперевозчика, для которого не писаны никакие международные правила. Глядя в паспорт они даже не разбираются, какие ещё обстоятельства имеет спортсмен. И что это, если не грубейшее нарушение прав человека?

источник: «Советский спорт»
«Обращались, как с человеком третьего сорта». Поляки не пустили российскую теннисистку в самолёт
«Обращались, как с человеком третьего сорта». Поляки не пустили российскую теннисистку в самолёт
Виталии Дьяченко не помогли даже рекомендательные письма WTA и ITF.
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