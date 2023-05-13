Рублев не выспался. Но русский мат и характер помогли затащить игру

Для Андрея Рублева в Риме наступил час-икс. Последний грунтовый Мастерс перед «Роланд Гаррос». Проверка для 6-й ракетки мира в игре против несеянного словака Алекса Молчана. И всё как-то с самого начала пошло наперекосяк.

Римская погода не особенно радовала сегодня. Не успел начаться первый сет на переполненном болельщиками корте, как тут же пошел настоящий ливень. Перерыв минут на двадцать, плюс мокрый грунт – не самые приятные условия для легкой и безмятежной игры. Тем более, что сам Андрей на крупных планах выглядел явно невыспавшимся, что выражалось в постоянной ругани российского теннисиста.



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Мотивированный Молчан, у которого практически нет успехов в туре, решил, что может сломать Рублева исключительно укороченными ударами. То и дело, Андрей бесполезно бегал к сетке, орудие словака работало. В свою очередь, наш спортсмен отвечал сильными и точными эйсами.

Примерно до середины первого сета соперники брали свои геймы «под ноль». Но в какой-то момент, не работавший по началу бэкхэнд Рублева, включился, и дело пошло на лад. Андрей уверенно забрал первый сет.

Дождь не прекращался, а соперники уже не обращали на него никакого внимания. Затягивались паузы между геймами, но Рублева уже было не остановить. В начале второго сета, Андрей сделал брейк и довел игру до логического завершения - 6:3, 6:4. Россиянин проходит в третий круг.