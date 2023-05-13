ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Рублев не выспался. Но русский мат и характер помогли затащить игру

Андрей Рублев обыграл словака Молчана в Риме.
Рублев не выспался. Но русский мат и характер помогли затащить игру
13 мая 2023 17:24
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

Для Андрея Рублева в Риме наступил час-икс. Последний грунтовый Мастерс перед «Роланд Гаррос». Проверка для 6-й ракетки мира в игре против несеянного словака Алекса Молчана. И всё как-то с самого начала пошло наперекосяк.

Римская погода не особенно радовала сегодня. Не успел начаться первый сет на переполненном болельщиками корте, как тут же пошел настоящий ливень. Перерыв минут на двадцать, плюс мокрый грунт – не самые приятные условия для легкой и безмятежной игры. Тем более, что сам Андрей на крупных планах выглядел явно невыспавшимся, что выражалось в постоянной ругани российского теннисиста.

Источник фото: Getty Images

Мотивированный Молчан, у которого практически нет успехов в туре, решил, что может сломать Рублева исключительно укороченными ударами. То и дело, Андрей бесполезно бегал к сетке, орудие словака работало. В свою очередь, наш спортсмен отвечал сильными и точными эйсами.

Примерно до середины первого сета соперники брали свои геймы «под ноль». Но в какой-то момент, не работавший по началу бэкхэнд Рублева, включился, и дело пошло на лад. Андрей уверенно забрал первый сет.

Дождь не прекращался, а соперники уже не обращали на него никакого внимания. Затягивались паузы между геймами, но Рублева уже было не остановить. В начале второго сета, Андрей сделал брейк и довел игру до логического завершения - 6:3, 6:4. Россиянин проходит в третий круг.

источник: «Советский спорт»
Рублев не выспался. Но русский мат и характер помогли затащить игру
Рублев не выспался. Но русский мат и характер помогли затащить игру
Андрей Рублев обыграл словака Молчана в Риме.
13.05.2023 17:24
Теннис
автор: Андрей Тупиков
Победил друга и навредил себе? Хачанов обыграл Рублева на «Мастерсе» в Мадриде
Победил друга и навредил себе? Хачанов обыграл Рублева на «Мастерсе» в Мадриде
Сегодня Карен обыграл своего друга Рублёва, а завтра у них матч в паре.
02.05.2023 18:29
Теннис
автор: Андрей Тупиков
«Обращались, как с человеком третьего сорта». Поляки не пустили российскую теннисистку в самолёт
«Обращались, как с человеком третьего сорта». Поляки не пустили российскую теннисистку в самолёт
Виталии Дьяченко не помогли даже рекомендательные письма WTA и ITF.
24.04.2023 20:09
Теннис
автор: Дмитрий Пожидаев
Что себе позволяет наглый немец? Зверев обвинил русскую звезду тенниса в походе… в туалет
Что себе позволяет наглый немец? Зверев обвинил русскую звезду тенниса в походе… в туалет
Даниил Медведев резко ответил сопернику, который не сумел достойно принять поражение.
17.04.2023 16:41
Теннис
автор: Пожидаев Дмитрий
Жерар Пике закончил с теннисом
Жерар Пике закончил с теннисом
Ушедший на футбольную пенсию именитый каталонец продолжает самыми разными способами привлекать к себе внимание и оставаться главной медийной персоной в Испании.
26.01.2023 21:36
Теннис
автор: Анастасия Лукачи
Екатерина Бычкова: Хочу, чтоб у сына был спортивный характер
Екатерина Бычкова: Хочу, чтоб у сына был спортивный характер
Экс-66-я ракетка мира, недавно ставшая мамой, уже строит планы на спортивное будущее ребенка.
18.01.2023 00:09
Теннис
Супермодель с ракеткой. Как Мария Шарапова стала самой известной россиянкой на Земле
Супермодель с ракеткой. Как Мария Шарапова стала самой известной россиянкой на Земле
Она смогла не только одержать множество побед на корте, но и преобразовать их в сотни миллионов долларов и статус всемирной шоу-звезды.
07.08.2022 15:32
Теннис
«Новое спортивное общество» - без тенниса, иностранцев и геев
«Новое спортивное общество» - без тенниса, иностранцев и геев
По телевизору нам тут рассказали подробнее о том, что мы сейчас, оказывается, строим.
05.08.2022 22:08
Теннис
автор: Сергей Терехов
Спорт вне политики или как? Русофобия на марше – в Эстонию не пускают российских теннисистов
Спорт вне политики или как? Русофобия на марше – в Эстонию не пускают российских теннисистов
Эстония последовала примеру Великобритании и запретила российским и белорусским теннисистам участие в турнирах в своей стране.
27.07.2022 14:37
Теннис
автор: Юрий Волохов
«Когда тошнит, ты блеванешь и легче станет» – Софья Тартакова о вреде шоу «Есть тема» для «Матч ТВ»
«Когда тошнит, ты блеванешь и легче станет» – Софья Тартакова о вреде шоу «Есть тема» для «Матч ТВ»
Ведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова в интервью Sports.ru рассказала о своем состоянии после отстранения от эфира и еще раз нелицеприятно высказалась в отношении шоу «Есть тема» и его ведущем Антоне Анисимове. 
22.07.2022 15:30
Теннис
автор: Юрий Волохов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика