Финское побоище. Как Медведев одержал историческую победу

Третья ракетка мира Даниила Медведева во втором круге престижного турнира серии «Мастерс» в Риме встретился с финном Эмилем Руусувуори, занимающим 43-е место в рейтинге ATP. Этот матч зрителям пришлось изрядно подождать, он должен был состояться еще вчера, но из-за дождя его перенесли на сегодняшний день.

На прошлом турнире в Мадриде Медведев сенсационно вылетел в четвертом круге, его обидчиком стал Аслан Карацев, дошедший в Испании до полуфинала. Медведев был полон решимости реабилитироваться за то досадное поражение в первой же игре в Риме.

ПРОВАЛЕННОЕ НАЧАЛО

Матч начался по сценарию финского теннисиста. Руусувуори сразу же повёл 3:0. В двух геймах на своей подаче он отдал Медведеву лишь очко.

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Россиянин несмотря на провальное начало, смог собраться и забрал следующие три гейма, сделав счет 3:3.

В девятом гейме Медведев с третьей попытки реализовав тройной брейк-пойнт — 5:4. А затем уверенно забрал сетбол — 6:4.

ДОЖАЛ СОПЕРНИКА

На старте второго сета соперники шли ноздря в ноздрю. Но россиянин сумел потом реализовать подачу финна, а затем и свою — 3:1.

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После этого игра снова выровнялась. При счёте 4:2 Даниил включился на полную мощность и не давал шанса сопернику.

Он вышел на матчбол и с третьей попытки использовал его, закончив игру, — 6:4, 6:2.

ОН ПИШЕТ ИСТОРИЮ

Впервые в карьере Даниил выиграл матч на «Мастерсе» в Риме, только представьте, с четвёртой попытки, но ему покорился этот корт.

В следующем круге он сыграет с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом, занимающим 31-е место в мировом рейтинге.