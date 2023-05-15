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Россия снесла Испанию! Рублев кричал, Медведев молчал, испанцы кривлялись

Рублев прошел Алехандро Давидовича-Фокину, Медведев с трудом обыграл Бернабе Сапату-Миральеса.
Россия снесла Испанию! Рублев кричал, Медведев молчал, испанцы кривлялись
15 мая 2023 18:47
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

У российских теннисистов в третьем круге грунтового «Мастерса» в Риме получился некий аналог командного турнира Кубка Дэвиса. Андрею Рублеву и Даниилу Медведеву противостояли испанские игроки Алехандро Давидович-Фокина и Бернабе Сапата-Миральес. Не хватало только парной встречи с испанцами. Перцу этим противостояниям добавляло еще и то, что безоговорочный лидер сезона, еще один испанец Карлос Алькарас, безропотно уступил в двух сетах венгерскому ноунейму, игроку из второй сотни мирового рейтинга, Фабиану Марожану.

Рублев сыграл свою музыку периодическими криками и рыками на нервах Алехандро Давидовича-Фокины. В очень близком первом сете, теннисисты четко сражались на своих подачах. Исключение случилось в середине сета, когда соперники сделали по брейку, что не помешало им добежать до тай-брейка. Это часть тенниса – всегда определенная драма.

Источник фото: Getty Images

Андрей, без пяти минут, отдавший первый сет, собрался в самый нужный момент, уступая 3:6, и взял подряд пять мячей, что позволило ему психологически прибить испанца на будущее. Второй сет, по сути, уже был формальностью, где Андрей в течение получаса разбомбил своего соперника 6:3, и вышел в четвертый круг.

Медведев же полностью проспал первый сет. Совершенно расхлябанная игра на приеме, частые ауты с кроссов и ужасные попытки с бэкхэнда. Бородатый Даниил сейчас больше смахивает на утомленного полярника, нежели, на утонченного теннисного гения. Испанец Бернабе Сапата-Миральес очень четко уловил момент, когда «полярника» можно брать голыми руками, включил скорость и наглость на корте, и в лёгкую забрал первый сет. 3:6.

Источник фото: Getty Images

Во втором сете русский медведь проснулся и с силой ураганного ветра снес Сапату-Миральеса в одну калитку – 6:1. Всё начало получаться, полетели первые подачи, кроссы, свечи, укороченные. Даниил включил турбо-скорость, которую и топы не выдерживают, а что уж говорить про 35-ю ракетку мира из Испании. Ну а уж довести до логического победного завершения третий сет было для Медведева делом техники. Некоторые шероховатости на брейкпоинтовых мячах, а в остальном всё в порядке. 6:3 и общая победа в трех сетах.

источник: «Советский спорт»
Россия снесла Испанию! Рублев кричал, Медведев молчал, испанцы кривлялись
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