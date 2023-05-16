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«Б**ь н**й с**а». Рублев научил европейского судью русскому языку

Выплеснув все эмоции, россиянин обидно проиграл немецкому теннисисту.
«Б**ь н**й с**а». Рублев научил европейского судью русскому языку
16 мая 2023 21:42
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

На грунтовом «Мастерсе» в Риме пришла пора четвертого круга. Некоторым теннисистам не очень повезло с сеткой. Вчера до вечера были сложные поединки третьего круга, а уже сегодня нужно было вновь выходить на корт и демонстрировать свежесть действий и мыслей на корте.

Вчерашний трюк шестой ракетки мира Андрея Рублева, когда он сумел отыграть три сет-бола на тай-брейке у испанского противника, сегодня не прошел. Затянувшийся первый сет вытащил из Андрея последние физические и моральные силы. Тем более, он его проиграл. Слишком много ругани, максимальное количество нервов. Если два матча подряд это работало, то сегодня выключилось и уже не функционировало. На второй сет нашего теннисиста еще хватило, а дальше – не пошло.

Источник фото: Getty Images

Немец Янник Ханфманн, будто закаленный в боях офицер, не реагировал на рублевские словесные выпады. Очередной неудачный розыгрыш и обводящий по линии, прорвал Андрея на нецензурную брань («Б**ь н**й с**а»). В этот момент соперник и вовсе понял, что российского фаворита можно брать «тепленьким». Так и доиграли. 7:6, 4:6, 6:3. Ни один мускул не дрогнул у Янника.

источник: «Советский спорт»
«Б**ь н**й с**а». Рублев научил европейского судью русскому языку
«Б**ь н**й с**а». Рублев научил европейского судью русскому языку
Выплеснув все эмоции, россиянин обидно проиграл немецкому теннисисту.
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