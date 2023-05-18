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Скандальный теннисист получил травму при ограблении… Его мамы, пока бегал по дому

Спасая свой электро-кар Ник Кирьос покалечил ногу.
Скандальный теннисист получил травму при ограблении… Его мамы, пока бегал по дому
18 мая 2023 16:15
автор: Камила Абдурахманова
автор фото: Getty Images

До Открытого чемпионата Франции по теннису осталось совсем немного времени. У нас в Париже большие надежды на российских парней и девчат. Десант из России в Париж высадится внушительный. Здесь как прямые претенденты на победу, так и андердоги, которые могут наделать шума.

И хотелось бы, чтобы наши играли там с лучшими, а фанаты получали удовольствие от матчей с самыми яркими и интересными теннисистами. И пришла новость о том, что один из них Roland Garros пропустит. Ник Кирьос - один из самых запоминающихся игроков, который выносил мозг нашему Медведеву на его домашнем турнире Australian Open-2022.

И вот, парень, который и шоу сделает, и великолепный теннис покажет, объявил, что не выступит из-за травмы ноги. И дело не в повреждении, которое было получено минувшей осенью. Травму он получил в тот момент, когда его мама подверглась ограблению. Сейчас будем разбираться.

Ранее в этом месяце мать финалиста Уимблдона была задержана под дулом пистолета человеком в маске в доме семьи в Канберре. В результате этого, была угнана Tesla.

Источник фото: соцсети Ника Кирьоса

Агент Ника, Даниэль Хорсфолл сказал, что игрок получил травму во время «прилива адреналина от всего происходящего», который произошел во время ограбления. «Во время инцидента 1 мая в доме произошло вооруженное ограбление», - сказал он. - Из-за всего того , что было Ник поранил левую ногу. Мы не знаем как…».

Сам угонщик, который не понимал, видимо, устройства электро-кара, спокойно путешествовал по городу и был очень быстро пойман. Ник помогал полиции, используя приложение на своем телефоне, чтобы определить местонахождение автомобиля.

Хорсфолл сказал, что Кирьос не может вспомнить, как произошла травма, но предположил, что возможно, поранился, когда метался по своему дому после того, как услышал, как его мать была в отчаянии во время инцидента.

Источник фото: соцсети Ника Кирьоса

Рваная рана была под левой стороной его стопы, рядом с мизинцем, что затрудняло тренировки на корте. Ник находился в отличной форме, был готов покорять корты Франции и мира, реабилитация после травмы колена прошла успешно, но тут произошел этот странный несчастный случай.

Желаем Нику здоровья и скорейшего возвращения на корт!

источник: «Советский спорт»
Скандальный теннисист получил травму при ограблении… Его мамы, пока бегал по дому
Скандальный теннисист получил травму при ограблении… Его мамы, пока бегал по дому
Спасая свой электро-кар Ник Кирьос покалечил ногу.
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