Две русских теннисистки обыграли украинку и американку. Соперницам стоит поучиться хорошим манерам

Финальное противостояние в парном разряде турнира во французской столице получилось во многом символичным. В соперницы двум москвичкам – Вере Звонарёвой и Анне Данилиной (Анна в WTA-туре представляет Казахстан) достался американо-украинский дуэт в составе Алисия Паркс – Надежда Киченок. Учитывая текущую политическую обстановку, встреча обещала быть очень жаркой, но совсем не тёплой. Дополнительная интрига такому спору на корте была уж точно не нужна.

Секреты спортивного долголетия

Вера Звонарёва начала свою карьеру на профессиональном уровне, когда одна из её соперниц по парижскому финалу – Алисия Паркс – ещё не родилась на свет. И продолжает спустя столько лет радовать российских болельщиков не просто регулярными появлениями на корте, а яркими победами. Скептики неоднократно говорили, что Вере всё тяжелее и тяжелее выдерживать необходимый темп в затяжных матчах. Но она в очередной раз доказала, что списывать её со счетов не просто рано, а практически преступно.

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Финальная встреча длилась более двух часов. На протяжении всего этого времени Звонарёва с Данилиной ни на минуту не давали расслабиться соперницам. Обидно проиграв первую партию, они буквально разнесли соперниц в пух и прах на тай-брейке второго сета. А это означало, что судьба трофея решится на ещё одном тай-брейке, так называемом «чемпионском».

Вот тут-то и сказался сумасшедший настрой и блестящая форма Звонарёвой и Данилиной. В затяжной игре до первой ошибки они смогли заставить соперниц дрогнуть – 14:12 в пользу двух москвичек. И трофей в российскую столицу они почти наверняка привезут вместе.

Проигрывать надо уметь

Отдельно стоит отметить поведение соперниц нашей пары после завершения игры. Они демонстративно отказались от традиционного рукопожатия, как будто не с ними только что провели интереснейший матч. Вообще, это уже не первый подобный демарш в матчах, где участвуют российские и украинские теннисистки. Причём, чаще всего негативная реакция исходит с противоположной стороны сетки.

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В этой связи не лишним будет вспомнить слова ещё одной уроженки Москвы со спортивным гражданством Казахстана – Елены Рыбакиной – в соперницы которой по финалу римского «тысячника» досталась Ангелина Калинина. На во многом провокационный вопрос о взаимоотношениях с Калининой она заявила, что выходит на корт играть в теннис, а не «точить зуб» на тех, кто находится на другой стороне корта.

Как мы видим, Паркс и Киченок только предстоит усвоить эту простую истину. Впрочем, Звонарёвой и Данилиной от их отношения, что называется, «ни жарко-ни холодно». Из Парижа они уезжают с трофеем, и почти наверняка ещё не раз порадуют своих болельщиков яркими победами.