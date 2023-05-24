Звезда тенниса загремела в полицию за нападение на бывшего. Во что превратилась её жизнь

Дженнифер Каприати — бывшая первая ракетка мира и член Международного теннисного зала славы. Но американка прославилась не только шикарными выступлениями на корте. Периодически возникающие проблемы с законом сделали спортсменку одной из самых противоречивых фигур в мире тенниса. Однажды Дженнифер превратила жизнь бывшего парня в настоящий ад.

Бедный Иван!

Молодой талант

Дженнифер с раннего возраста ворвалась в элиту мирового тенниса. В первом профессиональном турнире она выступила, когда ей ещё не было 14 лет. В Бока-Ратоне спортсменка сразу пробилась в финал. Уже через два года Каприати добралась до полуфиналов Уимблдона и Открытого чемпионата США. В 1992 году, в возрасте 17 лет, американка выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Барселоне.

Но вместе с головокружительным взлётом спортсменка буквально приманивала к себе неприятности. Иногда это были проблемы с законом. Уже через пару месяцев после начала профессиональной карьеры теннисистка жёстко прошлась по журналистам, которые «достали» её на турнирах.

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В 17 лет Дженнифер попала в новостные заголовки в связи с кражей кольца из киоска торгового центра. Стоимость ювелирного изделия составляла всего 15 долларов, и дело удалось замять, но вскоре она всё же попала за решётку - за хранение марихуаны. После окончания расследования звезда женского тенниса вынуждена была пройти курс реабилитации в специализированной клинике.

Такие залёты часто ломают карьеры молодых талантов, но Каприати собралась и через два года вернулась в тур. Впоследствии она добралась до вершины рейтинга WТА и выиграла 15 турниров.

Четыре удара в грудь

После окончания карьеры Дженнифер вновь пустилась во все тяжкие. В 2010 году спортсменку доставили в больницу Флориды после передозировки рецептурными лекарствами.

В 2013 году американка угодила в ещё один громкий скандал, который попахивал сумасшествием. В День святого Валентина бывшая спортсменка выследила и напала на бывшего парня Ивана Бреннана. Произошло это в фитнес-клубе. Бывшая теннисистка устроила ему прилюдный скандал. Экс-бойфренд попытался скрыться от агрессивной девушки в мужской раздевалке, но та преградила ему дорогу.

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— Каприати последовала за Бреннаном, отрезала ему вход в раздевалку и в гневной манере ткнула пальцем ему в грудь. По мере обострения инцидента Каприати четыре раза ударила Бреннана сжатым кулаком в грудь, — описывается произошедшее далее в полицейском отчёте.

«Правда восторжествует!»

Когда Ивану удалось всё же сбежать от назойливой преследовательницы, он вызвал службу спасения, а потом и вовсе написал на неё заявление в полицию. Бреннан пошёл на эти меры из-за того, что Дженнифер долгое время преследовала его.

По информации полиции, бывшая теннисистка не оставляла мужчину в покое даже на работе: приходила к нему в офис и барабанила в окно. Также коллега Ивана сообщил, что женщина могла позвонить ему на работу 50 раз за день.

Она настолько сильно достала бывшего бойфренда, что тот за несколько месяцев до нападения запросил в полиции охранный ордер, но получил отказ. Естественно, Каприати и её представители отрицали все обвинения. Юристы даже раскритиковали полицейских в предвзятом составлении отчёта.

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— Факты, распространяемые господином Бреннаном, преувеличены, а полицейский отчёт составлен исключено в его пользу, так как полицейским не удалось получить точку зрения госпожи Каприати, — заявил представитель теннисистки.

— Я толкнула мужчину, который оскорблял меня. Этот человек очень долго мучил и оскорблял меня. Правда восторжествует! — написала Дженнифер в социальных сетях.

К разочарованию Каприати, версию с нападением подтвердили два свидетеля. Разбирательство привело к тому, что спортсменке пришлось пройти курсы по управлению гневом. В качестве наказания она получила 30 часов общественных работ. Только после этого обвинения против Дженнифер были сняты.