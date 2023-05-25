Украинку обвиняют в предательстве за игру с россиянкой. Теперь теннисистке грозит статья?

Теннис был одним из немногих видов спорта, где россиян не стали «душить» и отстранять. Международная федерация проявила лояльность к нашим соотечественникам, в отличие от большинства их коллег. Россияне продолжали выступать на турнирах как в одиночных, так и в парных разрядах.

Большинство европейских теннисистов все еще играют с россиянами в паре на множестве турниров, в том числе «Большого шлема». Исключением не стала украинка Валерия Страхова.

Хейт на Родине

Однако, она поплатилась за свою лояльность. Спортсменка из Украины нарвалась на море хейта и оскорблений на родине. Её обвиняют в государственной измене за то, что сыграла в тандеме с россиянкой Ириной Хромачёвой на турнире WTA 250 в Рабате (Марокко).

Источник фото: соцсети Ирины Хромачёвой

В первой игре турнира Страхова и Хромачёва обыграли Нателу Дзаламидзе и Маяр Шериф Ахмед Абдельазиз из Египта со счётом 7:5, 5:7, 10:5. Спустя несколько часов после встречи украинские СМИ сошли с ума. Буквально каждое издание пыталось наиболее ярко описать, какой ужасный поступок совершила теннисистка. В любом заголовке можно было найти такие слова, как предательница или позорница.

Весной правительство Украины запретила спортсменам принимать участие на тех соревнованиях, куда допущены россияне. Поступок Страховой оказался ещё страшнее. Она не только приняла участие, но и выбрала себе в партнёрши российскую теннисистку.

А могла ведь выступать за Россию

Примечательно, что до этого украинка и ранее выступала в паре с россиянками. В начале этого года она завоевала два титула ITF в Буэнос-Айресе с Аминой Аншбой, а весной Страхова вместе с Ириной Хромачёвой в Колумбии выиграла ещё два турнира.

Источник фото: соцсети Ирины Хромачёвой

У теннисистки есть возможность выступать за Россию, поскольку она родилась в Крыму. Однако, когда дело дошло до того, чтобы выбирать флаг, она предпочла остаться верной родине. Во многом из-за того, что её семья переехала на территорию Украины. Но это все равно не помогло Страховой избежать нападок в свой адрес и призывов лишить гражданства.

Нападки федерации

«Мы изучали вопрос лишения гражданства и не нашли никакого пути. Такие вопросы решает министерство», — рассказал вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин.

Похоже вся эта история так и не получит продолжения. Валерию не лишат гражданства, но критики в свой адрес она получила довольно много, хотя по сути теннисистка не сделала ничего плохого.