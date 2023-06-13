ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Русской звезде тенниса заткнули рот. Медведева выгнали прямо с корта

Даниилу предъявили обвинения в расизме.
Русской звезде тенниса заткнули рот. Медведева выгнали прямо с корта
13 июня 2023 12:00
автор: Дмитрий Пожидаев
автор фото: Getty Images

В апреле 2016 года Даниил Медведев только начинал профессиональную карьеру и выступал на турнирах уровня «Челленджер». Правда, разговаривать с судьями он любил уже тогда. Российский спортсмен всегда экспрессивно воспринимал решения, которые казались ему неправильными. А ещё уже тогда в игре Медведева был виден огромный потенциал. Проигрывал он редко, в основном топовым соперникам. Но было и одно странное поражение, которое вызвало огромный резонанс.

Getty Images

Россиянин выступал на «Челленджере» в Саванне (США). Его соперником стал американец Дональд Янг. Даниил уступал со счётом 1:3, но имел сразу три брейк-поинта. Он нанёс удачный удар и, казалось бы, забрал гейм. Но судья посчитала иначе. На вышке находилась темнокожая девушка, которая спустилась к отметке от мяча, долго её рассматривала, но всё равно приняла сторону Янга.

Getty Images

Даниил не смог сдержаться. Он произнёс в сторону судьи фразу: «Я знаю, что он твой друг, я уверен». Скорее всего, россиянин говорил это без дополнительного контекста, просто сорвался. Но именно в этот момент Медведев совершил роковую ошибку. Гейм закончился в пользу Янга, а на корт вышел супервайзер. И объявил, что поединок окончен, поскольку Даниил получает дисквалификацию.

В тот момент происходящего, кажется, не понял вообще никто. Все зрители застыли в изумлении. А особенно шокирован был Даниил. Россиянин никак не думал, что его слова посчитают расизмом. Но супервайзер усмотрел в действиях Медведева именно это. Даниил попытался оспорить неожиданное решение, но быстро понял, что никакого положительного отклика это не найдёт.

Getty Images

Очень любопытно о произошедшем высказалась легендарная российская теннисистка Елена Веснина. Она поддержала Даниила, но отметила, что с американцами нужно быть более сдержанным и аккуратным: «Впервые слышу, чтобы на таких основаниях засчитывали техническое поражение. Обычно, если дисквалифицируют, то только в том случае, когда напрямую говорят о цвете кожи. В Америке это вообще больная тема. Не думаю, что это связано именно с тем, что Даниил из России. И тут совершенно неважно, из какой ты страны. Все на усмотрение главного судьи. Может, у него уже когда-то были столкновения с Даниилом по этому поводу. Даниилу в следующий раз надо быть аккуратнее, особенно в Америке. Доказывать что-то сейчас смысла нет».

Очень красноречивыми выглядели решения со стороны ATP. Организация не стала наказывать россиянина, поскольку по представленным видеозаписям было совершенно понятно, никакого расизма в словах россиянина не было даже близко. Но то поражение по-прежнему остаётся самым странным в карьере Даниила.

источник: «Советский спорт»
Русской звезде тенниса заткнули рот. Медведева выгнали прямо с корта
Русской звезде тенниса заткнули рот. Медведева выгнали прямо с корта
Даниилу предъявили обвинения в расизме.
13.06.2023 12:00
Теннис
автор: Дмитрий Пожидаев
«И тут я услышал хруст костей». Самую ужасную травму в истории тенниса получил россиянин
«И тут я услышал хруст костей». Самую ужасную травму в истории тенниса получил россиянин
Врачи уверяли, что видели такое только в страшнейших автокатастрофах.
12.06.2023 08:00
Теннис
автор: Дмитрий Пожидаев
Мини-Шарапова покоряет Париж. Русская теннисистка выиграла юниорский «Ролан Гаррос»
Мини-Шарапова покоряет Париж. Русская теннисистка выиграла юниорский «Ролан Гаррос»
В финале Алина Корнеева сломила сопротивление перуанки Луссианы Перес-Аларкон.
10.06.2023 14:15
Теннис
автор: Владимир Лазарев
Страшная травма на «Ролан Гаррос-2022». Зверев покидал корт на коляске, а Надаль был в шоке
Страшная травма на «Ролан Гаррос-2022». Зверев покидал корт на коляске, а Надаль был в шоке
От мучений Александра больно было даже болельщикам на трибунах.
09.06.2023 10:05
Теннис
автор: Владимир Лазарев
Россия гарантировала себе победу на «Ролан Гаррос». Грандиозный успех нашего тенниса!
Россия гарантировала себе победу на «Ролан Гаррос». Грандиозный успех нашего тенниса!
Чемпионат Франции принял русский финал во второй раз в истории.
02.06.2023 10:00
Теннис
автор: Сергей Колесников
Российскую теннисистку арестовали прямо на «Ролан Гаррос». Яна допустила роковую ошибку
Российскую теннисистку арестовали прямо на «Ролан Гаррос». Яна допустила роковую ошибку
Полиция задержала спортсменку после проигранного матча. 
31.05.2023 10:41
Теннис
автор: Сергей Колесников
Украинку обвиняют в предательстве за игру с россиянкой. Теперь теннисистке грозит статья?
Украинку обвиняют в предательстве за игру с россиянкой. Теперь теннисистке грозит статья?
Валерию Страхову хотят лишить гражданства.
25.05.2023 14:30
Теннис
автор: Никита Плохих
Звезда тенниса загремела в полицию за нападение на бывшего. Во что превратилась её жизнь
Звезда тенниса загремела в полицию за нападение на бывшего. Во что превратилась её жизнь
Запуганный Иван Бреннан спрятался от теннисистки в раздевалке и вызвал службу спасения.
24.05.2023 22:00
Теннис
автор: Алексей Колесниченко
Невероятное и уникальное головотяпство. Российского теннисиста не пустили на «Ролан Гаррос»
Невероятное и уникальное головотяпство. Российского теннисиста не пустили на «Ролан Гаррос»
Романа Сафиуллина подвела собственная команда.
24.05.2023 11:30
Теннис
автор: Владимир Лазарев
Соперник Медведева выгнал с матча свою русско-говорящую мать. Опозорился, да ещё и проиграл
Соперник Медведева выгнал с матча свою русско-говорящую мать. Опозорился, да ещё и проиграл
Циципас не раз проявлял агрессию в адрес своих родителей. Были ситуации и похлеще.
21.05.2023 19:28
Теннис
автор: Сергей Чиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.