Русской звезде тенниса заткнули рот. Медведева выгнали прямо с корта

В апреле 2016 года Даниил Медведев только начинал профессиональную карьеру и выступал на турнирах уровня «Челленджер». Правда, разговаривать с судьями он любил уже тогда. Российский спортсмен всегда экспрессивно воспринимал решения, которые казались ему неправильными. А ещё уже тогда в игре Медведева был виден огромный потенциал. Проигрывал он редко, в основном топовым соперникам. Но было и одно странное поражение, которое вызвало огромный резонанс.

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Россиянин выступал на «Челленджере» в Саванне (США). Его соперником стал американец Дональд Янг. Даниил уступал со счётом 1:3, но имел сразу три брейк-поинта. Он нанёс удачный удар и, казалось бы, забрал гейм. Но судья посчитала иначе. На вышке находилась темнокожая девушка, которая спустилась к отметке от мяча, долго её рассматривала, но всё равно приняла сторону Янга.

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Даниил не смог сдержаться. Он произнёс в сторону судьи фразу: «Я знаю, что он твой друг, я уверен». Скорее всего, россиянин говорил это без дополнительного контекста, просто сорвался. Но именно в этот момент Медведев совершил роковую ошибку. Гейм закончился в пользу Янга, а на корт вышел супервайзер. И объявил, что поединок окончен, поскольку Даниил получает дисквалификацию.

В тот момент происходящего, кажется, не понял вообще никто. Все зрители застыли в изумлении. А особенно шокирован был Даниил. Россиянин никак не думал, что его слова посчитают расизмом. Но супервайзер усмотрел в действиях Медведева именно это. Даниил попытался оспорить неожиданное решение, но быстро понял, что никакого положительного отклика это не найдёт.

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Очень любопытно о произошедшем высказалась легендарная российская теннисистка Елена Веснина. Она поддержала Даниила, но отметила, что с американцами нужно быть более сдержанным и аккуратным: «Впервые слышу, чтобы на таких основаниях засчитывали техническое поражение. Обычно, если дисквалифицируют, то только в том случае, когда напрямую говорят о цвете кожи. В Америке это вообще больная тема. Не думаю, что это связано именно с тем, что Даниил из России. И тут совершенно неважно, из какой ты страны. Все на усмотрение главного судьи. Может, у него уже когда-то были столкновения с Даниилом по этому поводу. Даниилу в следующий раз надо быть аккуратнее, особенно в Америке. Доказывать что-то сейчас смысла нет».

Очень красноречивыми выглядели решения со стороны ATP. Организация не стала наказывать россиянина, поскольку по представленным видеозаписям было совершенно понятно, никакого расизма в словах россиянина не было даже близко. Но то поражение по-прежнему остаётся самым странным в карьере Даниила.