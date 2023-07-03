«Я забыл, как меня зовут». Самый длинный матч Уимблдона изменил мировой теннис

Абсолютно рядовой матч между французом Николя Маю, пробившимся в основную сетку Уимблдонского турнира 2010 года через квалификацию и 23-м номером посева — американцем Джоном Изнером — поначалу не обещал болельщикам ничего интересного. Поэтому нет ничего удивительного в том, что её поставили на заштатный 18-й корт, трибуны которого вмещают менее 800 зрителей. Но уже к завершению первого дня стало ясно — легко победить фавориту не удастся. Соперники взяли по две партии и отправились отдыхать из-за наступления темноты, даже не представляя, что ждёт их дальше.

НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУПАТЬ

Не смогли выявить сильнейшего Изнер и Маю и во второй день игры. При счёте 47:47 из строя вышло табло — умная электроника не была рассчитана на те цифры, которые в неё продолжали и продолжали вводить. А ещё через шесть геймов обнулился и счёт на официальном сайте турнира. Игра тем временем продолжалась. На вторую ночную паузу теннисисты отправились при счёте 59:59 в решающей партии. Зрители бурно требовали продолжения, но регламент не оставил арбитру на вышке выбора.

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Перед третьим днём всерьёз рассматривалась возможность переноса матча на корт с более вместительными трибунами, так как ажиотаж вокруг игры к этому моменту был уже просто сумасшедшим. Но выяснилось, что правила запрещают проводить одну и ту же встречу на разных кортах — и исключений быть не может даже в таком экстраординарном случае. Так что игра продолжилась на глазах 782 счастливцев, которые теперь с гордостью могут говорить, что видели воочию поистине великий матч. В итоге дрогнул Маю — было это в 138-м гейме пятого сета. 70:68 — победа досталась Изнеру, у которого уже не было сил радоваться. Американец, а уж тем более — француз — еле стояли на ногах. После завершения игры её участники получили целую россыпь подарков — теннисистам достались хрустальные вазы с гравировкой и наборы бокалов для шампанского, а судье на вышке Мохаммеду Лайани вручили памятный галстук и серебряные запонки. Изнер и Маю стали членами международного зала теннисной славы, обновив целый ряд рекордов — так например, пятый сет их игры длился дольше, чем любой из полных матчей в истории ATP.

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ПОСЛЕ БОЯ

Во втором круге Изнер предсказуемо без шансов уступил представителю Нидерландов Тимо де Баккеру, а также снялся с парного турнира. Но всё это было не так уж важно. На 18-м корте появилась мемориальная табличка, напоминающая об этом великом матче. А в мировом теннисе начались большие перемены — в пятых сетах матчей турниров «Большого шлема» были постепенно введены тай-брейки с небольшими различиями в регламенте в зависимости от конкретного соревнования.

Впоследствии Маю в соавторстве с Филиппом Буа выпустил книгу «Матч моей жизни», а Изнер посетил популярное американское ток-шоу, на котором с удовольствием шутил о событиях той игры. И даже немного жаль, что таких матчей в истории мирового тенниса больше не будет. По крайней мере если руководителям ATP не придёт в голову вернуть всё на круги своя.