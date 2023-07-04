«Ставь цель, иди к ней, и всё получится». В России растёт будущая звезда пляжного тенниса

Хрупкая 14-летняя Диана Израйлева – пожалуй, главный герой завершившегося в Рыбинске чемпионата и первенства России по пляжному теннису. Лишь ей одной удалось завоевать две золотые медали на одном турнире, да ещё и остановиться в шаге от попадания в финальную четвёрку сильнейших взрослых пар страны.

Турнир только закончился, а Диана со своей партнёршей по паре Настей Степанюк, с которой они выиграли финал в категории до 17 лет, уже снова на «золотом» для них песке домашней арены спортивного комплекса «Звезда» — плановые тренировки никто не отменял. Через несколько дней девчонкам предстоит играть следующий турнир, так что занятие в этот раз щадящее – всего два часа. После завершения тренировочного процесса Настя и Диана остались, чтобы рассказать «Советскому спорту» о выступлении на первенстве страны, о пляжном теннисе и о себе, конечно.

— Диана, какая победа для тебя важнее – в паре или в миксте?

— Победа в паре с Настей, конечно, важнее и приоритетнее. Мы столько лет к ней шли, не один раз на первенствах России занимали третье место и вот наконец получилось. В этом году мы действительно очень много тренировались, тактически готовились, настраивались. Так что это золото дорогого стоит. А выиграть микст было просто приятно.

Диана Израйлева и Анастасия Степанюк во время награждения Расскажите, как появилась ваша пара?

— Настя: — Мы обе из Рыбинска, здесь познакомились, тренировались, потом решили попробовать играть в паре. И сразу стало получаться – начали успешно играть турнир за турниром, завоёвывали медали на первенстве России. Получается, уже 4 года вместе играем.

— В финале встретились с вашими принципиальными соперницами. Как-то особенно готовились?

Диана: — Принципиальные – это точно. Мы с ними давно знакомы, десятки матчей сыграли, и если посчитать общий результат, то по победам будет примерно 50 на 50.

Настя: — Совсем недавно на чемпионате мира в Италии мы как раз им проиграли в полуфинале. Не хватило совсем чуть-чуть, они в финале потом легко выиграли и стали чемпионками, а мы только третье место заняли. Но зато вот теперь дома в Рыбинске взяли реванш.

Диана: — Мы специально готовились к финалу именно с ними. С нашим тренером Сергеем Дмитриевичем Назаровым очень много разбирали и их ошибки, и свои, подготовили несколько комбинаций. Поэтому всё и получилось.

— Дайте три короткие характеристики вашему тренеру. Можно одним словом.

— (Улыбаются) Отзывчивый. Сильный духом. Всегда поддерживает нас, несмотря на все ошибки. Даже на турнире пытается подсказывать, хотя правилами запрещено. Жестами, мимикой (смеются).

— Диана, а как сложилась ваша чемпионская пара с Арсением Тарасовым?

— Да просто списались, и всё. Мне хотелось с ним сыграть, ему хотелось со мной. Мы уже несколько турниров с ним вместе провели, сыгрывались, начали лучше понимать друг друга, чувствовать на корте. И вот на первенстве России пришёл результат.

— В финале тебе пришлось играть против Насти. Как ощущения?

— Эмоционально очень непросто. Я знаю её слабые стороны, она – мои, так что тут никакого преимущества ни у кого не было. Где-то, может, нам чуть повезло, где-то просто оказались чуть сильнее, но даже по счёту (7:5, 7:5) можно понять, что игра была максимально напряжённая. Так что в этом году мы оказались сильнее, а в следующем всё может быть по-другому.

— Настя, а у тебя какие эмоции остались после финала?

— Конечно, было немного обидно, проигрывать никому не нравится. А с другой стороны, радость за то, что у тебя такая сильная партнёрша, ведь основной упор мы делаем именно на игру в паре.

Диана Израйлева и Анастасия Степанюк во время матча чемпионата России в Рыбинске

— На школу хватает времени? Кто в каком классе?

Настя: — У Дианы точно хватает, она круглая отличница. В девятый класс вот пошла. А я девятый закончила, так сказать, хорошистка. Собираюсь поступать в педагогический колледж, на физвос.

— Как научиться выигрывать крупнейшие турниры и быть круглой отличницей?

Диана: — Главное — ставить перед собой конкретную цель и к ней идти. Тогда всё получится. Хотелось бы и девятый класс закончить на отлично, чтобы получить красный аттестат, приложу для этого максимум усилий. Но если вдруг что-то не получится — расстраиваться не буду, дальше планирую учиться до 11 класса и поступать в вуз.



Диана Израйлева и Анастасия Степанюк во время матча чемпионата России в Рыбинске

— Какие у вас дальнейшие спортивные планы?

Настя: — Ближайшие – едем в Казань на турнир, хотим показать там хороший результат. Не хуже, чем в Рыбинске (улыбаются). Дальше в Самаре пройдёт первенство России в возрастной категории до 19 лет, там будет сложнее, но хотим как минимум занять призовое место.

Дальше наш разговор продолжился с одной Дианой.

— Расскажи, как и когда ты пришла заниматься теннисом и почему именно пляжным?

— Изначально я занималась большим теннисом, меня в 5 лет отвели туда родители. Спустя 3-4 года в летнем спортивном лагере я познакомилась с пляжным теннисом, и он меня по-настоящему зацепил. Сначала пыталась совмещать тренировки и там, и там, но потом из-за ряда обстоятельств окончательно выбрала пляжный. Начала полноценно тренироваться, стало получаться, а потом как раз появилась Настя, и почти сразу пришли хорошие результаты.

— А чем тебя зацепил пляжный теннис?

— Даже не знаю. Это был скорее эмоциональный выбор, я больше люблю лето, а пляжный теннис такой горячий, жаркий спорт. И мне очень нравится бегать по песку.

Диана Израйлева и Анастасия Степанюк с дипломом и наградами

— Кто был твоим первым тренером?

— В большом теннисе – Ирина Леонидовна Лукина, мне кажется, она у всех детей в «Звезде» первый тренер (улыбается). В пляжном теннисе – Сергей Дмитриевич Назаров. Он и сейчас мой тренер. По ходу карьеры также занималась у Дмитрия Иванова и Алексея Лукина.

— Вы с Настей уже говорили, что тренер Назаров отзывчивый и сильный духом, а если оценить именно профессиональные качества?

— Я бы, наверное, сформулировала одним словом – компетентный. Чувствую и понимаю, что в работе с ним можно развиваться и постоянно улучшать свои результаты.

— Сколько у тебя тренировок в неделю?

— С понедельника по пятницу — каждый день. Суббота и воскресенье — выходной. Тренировки в среднем длятся 2-3 часа.

— Что вы делаете 3 часа?

— Стандартная тренировка выглядит так: полноценная разминка, потом отработка всевозможных ударов и тактическая работа – разбираем ситуации, которые могут возникнуть на корте, изучаем собственные ошибки. Иногда играем спарринги. На самом деле 2-3 часа – это не так и много, время незаметно пролетает.

— Видео своих или чужих матчей смотрите?

— Конечно, это обязательно. Особенно свои игры, потому что это один из лучших вариантов для разбора собственных ошибок. Ты их наглядно видишь и потом в матче понимаешь, как не нужно играть. И не допускаешь лишних потерь.

— Знаете свои слабые стороны?

— Конечно. Основная проблема, наверное, это приём через центр. Часто мы так и не можем до конца разобраться, кому же играть.

Награждение Дианы Израйлевой и Анастасии Степанюк

— Твоя мама сказала, что ты вдруг решила заиграть в большой теннис. Для чего?

— Да, недавно у меня появились такие мысли. Мы с папой разок сыграли в большой теннис, и у меня вдруг появилось желание полноценно играть в него, ну и тренироваться, конечно. Вот я и решила попробовать хотя бы для себя сначала поиграть, а там посмотрим.

— Снова хочешь попробовать совместить обе дисциплины?

— Мне кажется, что сейчас у меня получится.

— Вне спорта кем себя видишь?

— Я ещё не определилась с профессией, но вообще мне нравится изучать языки. Английский, например, хорошо получается.

— На турнирах за пределами России знание английского помогает?

— Безусловно. Я могу относительно свободно общаться на нём, на бытовой уровень точно хватает. Какие-то углублённые темы пока что трудновато даются, но это дело времени.

— Что особенно хотелось бы выиграть в пляжном теннисе?

— Всё хочется. Сейчас мы ставим в приоритет турниры нашей возрастной категории — это следующее первенство России и чемпионат мира в категориях до 17 и до 19 лет. Хотя задач максимально хорошо выступать на взрослых турнирах и уже серьёзно бороться за призовые места мы с Настей с себя не снимаем.

— Про международные старты в этом году что-нибудь известно?

— Сейчас в планах никакой конкретики, выехать куда-то играть практически невозможно. Разумеется, держим в уме первенство мира в следующем году, про что-то другое пока говорить сложно.

— На ком лежат расходы по вашему участию в мировых первенствах?

— В этом году турнир проходил в Италии, так все затраты на нашу поездку и выступление там несла Федерация тенниса России. Если речь о внутрироссийских соревнованиям, то помогает наша спортивная школа, какие-то затраты покрываются оттуда, ну а что-то приходится оплачивать из своего кармана. То есть – из родительского (улыбается).

Диана Израйлева и Анастасия Степанюк во время матча чемпионата России в Рыбинске

— Как родители относятся к твоему увлечению?

— Полностью поддерживают, приезжают на все соревнования, болеют за меня. Вообще, именно от них идёт серьёзный стимул, который мотивирует меня продолжать и стараться совершенствоваться. Зачастую одних только добрых слов хватает, чтобы работать дальше. И, конечно, никто меня не заставляет.

— Твоя сестра ведь тоже спортсменка?

— Да, она занимается плаванием. В детстве тоже начинала с тенниса, но ей совсем не понравилось. Зато она нашла себя в другом виде спорта и в свои восемь лет очень довольна. Родители тоже ездят вместе с ней на соревнования и тоже максимально поддерживают.

— Ты сказала, что будешь учиться в школе до 11-го класса, а потом – в вуз. Останешься в Рыбинске или…

— Нет, хочу переехать в крупный город типа Москвы или Питера и учиться там. И тренироваться, конечно.

— Почему именно крупный город?

— Там больше возможностей, больше шансов для реализации. Серьёзные и престижные университеты, лучшее образование. Вообще круто, когда есть выбор, а именно в крупных городах он самый большой.

— Есть у тебя какая-то мечта?

— На то она и мечта, чтобы про неё никому не говорить (улыбается). Наверное, хорошо играть, добиваться максимального результата, но это всё очень банально звучит. Хочу занять первую строчку мирового рейтинга, но это такая мечта, которую просто надо сделать целью и идти к ней. И тогда сможешь исполнить её сам для себя.

— Ты когда-нибудь пробовала себя в паре с иностранными партнёрами?

— В прошлом году, когда мы как раз с Настей заняли первое место на первенстве мира, я играла с мальчиком-иностранцем в миксте. Он из Испании, но моё знание английского помогло нам спокойно понимать друг друга.

— Разницу в игре почувствовала?

— Да. В России все примерно одинаково играют, стиль у всех похож, а в других странах игроки двигаются иначе, техника другая. И вот эта разница мне, скорее, мешала. Да и ему, наверное, тоже. Я бы с удовольствием потренировалась за границей какое-то время, чтобы изучить другие стили и техники, понять внешние и внутренние различия, познакомиться с их менталитетом. Это отличный опыт, а он только помогает.

— Есть у тебя какой-то кумир или игрок, на которого ты бы хотела быть похожей?

— Кумира, наверное, нет, а вот в игре хотела бы быть похожей на Джулию Гаспарри, это итальянка и сейчас первый номер мирового рейтинга. У неё просто волшебная техника.