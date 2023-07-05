Русская теннисистка сняла трусы прямо на корте. Красотку подставили боссы Уимблдона

История Уимблдона помнит немало инцидентов, связанных с дресс-кодом. Английский чемпионат, как известно, строго регламентирует цвета, в которых могут выступать спортсмены: за соблюдением этих правил до сих пор следят крайне внимательно. Не удалось скрыть своё нарушение от руководства турнира в своё время и Анне Курниковой.

Российскую теннисистку заставили раздеться прямо во время матча.

Русская дуэль

К 2002 году Курникова уже успела заработать мировую известность. За спиной 21-летней спортсменки были Олимпиада-1996, несколько индивидуальных финалов и две победы на Australian Open в парном разряде. Прославиться Анне помогла и яркая внешность: русская красотка регулярно мелькала в клипах и на обложках журналов, включавших её в списки самых сексуальных девушек планеты.

На Уимблдон девушка, правда, ехала без особенных ожиданий: в рейтинге WTA по итогам прошлой кампании Анна не входила даже в топ-50, сосредоточившись на выступлениях в дуэте. Да и в целом на газоне россиянка звёзд никогда не хватала — её любимым покрытием был хард.

В первом раунде английского чемпионата Курникова должна была сражаться с соотечественницей Татьяной Пановой, которая на тот момент котировалась выше: 2002 год вообще стал лучшим в карьере россиянки. В соответствии с прогнозами экспертов, матч увереннее начала Панова, однако внимание зрителей на старте схватки было сосредоточено вовсе не на игре.

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Запрещённые трусы

Дело в том, что Анна вышла на корт… в чёрных трусах. Согласно правилам Уимблдона, спортсмены должны выступать “преимущественно в белых цветах”: правило допускает небольшие отступления от дресс-кода, но крупные блоки ярких оттенков запрещает строго.

Сама девушка позже объяснила своё решение тем, что белая юбка плохо на ней сидела, однако организаторов отговорки Курниковой не интересовали. При этом, как ни странно, нарушение россиянки они заметили лишь после начала матча. Но вместо того, чтобы дождаться перерыва между сетами, официальные лица решили неожиданно прервать игру на 15-й минуте.

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Россиянку поставили в крайне неудобное положение, заставив переодеваться прямо посреди матча. Переубедить англичан Анне не удалось: ей пришлось срочно искать белый низ своего размера. В итоге у Курниковой не осталось никакого выбора, кроме как надеть шорты своего тренера. Разумеется, сидели они на девушке безобразно, тем более что перед этим ей пришлось срезать с них логотип — их использование также запрещает дресс-код Уимблдона, плюс спортсменку ограничивали собственные спонсорские контракты.

Неудивительно, что первый сет сбитая с толку Курникова в конечном счёте проиграла. Анна сумела взять реванш в следующей партии, но победу в затянувшемся матче всё же одержала Панова: 1:6, 6:4, 4:6. 21-летняя теннисистка же покинула турнир уже после первого круга — по иронии судьбы этот скомканный розыгрыш Уимблдона стал последним в её карьере, которую девушка завершила уже на следующий год.