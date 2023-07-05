«Победа любит подготовку». Никита Бурмакин готов снова стать лучшим игроком планеты

Никита Бурмакин – четвёртый номер рейтинга Мирового тура по пляжному теннису. Настоящий топ. Он был первой ракеткой мира и собирается вернуть себе это звание. Как доказательство намерений – две июньские победы подряд на крупных турнирах, одержанные с Андре Бараном в Бразилии. Прямиком откуда Никита и приехал на чемпионат России-2023. Из Уберландии до Рыбинска добирался три дня, приехал за несколько часов до первого матча. Говорит, что для него это особенный турнир. Даже теперь, когда его календарь расписан по дням и по часам.

ОСОБЕННЫЙ ТУРНИР

- Никита, поздравляю вас с победой на чемпионате России. Вроде бы по счёту все легко, ни одного сета не проиграно, а как по игре?

- Спасибо за поздравление. Легкость – это видимость. Пляжный теннис такая штука, что одна ошибка, одна подача может полностью перевернуть матч. Порыв ветра, солнце ослепило, нога попала в ямку в песке – и вот уже вместо 4:2 по сетам счёт 3:3 и совсем другая психологическая ситуация в сете. Здесь действительно намного больше мелких случайностей, чем в том же большом теннисе.

Ну и, конечно, финал получился очень тяжёлым. Мы встречались с парой, которая уже не раз становилась чемпионом России, ребята давно играют вместе. Напряжение было очень приличным, во многих геймах мы добирались до счёта 40:40, когда один мяч всё решал. Хорошо, что у нас получилось выбрать грамотную тактику на матч, считаю, что она отлично сработала. Ну и важно, что получилось играть агрессивно и избежать большого числа ошибок. Всё это вместе и привело к тому, что итоговый счёт оказался достаточно уверенным.

- Что даёт игроку вашего уровня участие в чемпионате России?

- Чемпионат России – особенный турнир, который я играю с первого года моего участия в турнирах по пляжному теннису. Сначала это был самый главный турнир в году. Затем, когда я попал в сборную страны, то начал выступать на чемпионатах Европы, мира и эти турниры стали ключевыми. В сложном графике, имея массу международных турниров, я всегда стараюсь выступить на чемпионате России, пропускал его буквально в единичных случаях – из-за травм или совсем уж нереальной логистики. Сейчас, например, я прилетел в Россию за сутки до выезда в Рыбинск, смещение часового пояса на шесть часов в обратную сторону, так что когда мы тут начинали играть в 10 часов, по моему «бразильскому» времени было 4 часа утра.

- Как удаётся адаптироваться за такой короткий срок?

- Это определенный опыт, есть свои техники, в том числе постоянная работа над улучшением состояния, оптимизации. Особенно это касается сна. Если не выдерживать все режимы, то в пляжном теннисе невозможно выживать. Нет никакой возможности приезжать на турнир даже за несколько дней до его начала – слишком насыщенный календарь. Исключением стал чемпионат мира или Всемирные пляжные игры, куда мы приезжали за 8 дней до старта. На Всемирных играх в Катаре было катастрофически жарко, 40 градусов в тени, а нас ещё поставили играть в час дня. И за счёт того, что мы приехали заранее и провели всю необходимую работу по акклиматизации, чувствовали себя достаточно комфортно. Зато наши соперники бразильцы, которые приехали позже, как раз попали в яму, и им было очень тяжело.

- А кто составляет вам эти режимы, кто отвечает за них?

- У меня есть замечательный спортивный врач и тренер – Ренат Фагимович Акбаров. В 2016 году меня с ним познакомил Шамиль Анвярович Тарпищев, попросил его поработать со мной и по возможности никогда не отказывать в помощи. И это происходит до сих пор, за что я бесконечно благодарен обоим. У Рената за плечами огромный ещё даже советский опыт работы со многими олимпийскими чемпионами и весь этот опыт работает многогранно: травмы, акклиматизация, психология, подходы в тренировках – кажется, Акбаров может всё. Он всю жизнь в спортивной медицине, с самого детства.

- В финале в одном из последних решающих геймов вы два раза подряд подали в сетку, хотя до этого вообще ни разу не ошиблись. Это что – психология, акклиматизация, усталость?

- Один мяч я спишу на ветер. При счёте 40:15 решил, что хорошо чувствую подачу, хотя понимал, что к концу игры мячи немного «стухли». Порыв ветра был в неподходящем для меня направлении и я попал в трос. А вот при счёте 40:30 ситуация уже была иная, и тут действительно чисто моя ошибка, больше психологическая. У меня такое бывает, но я знаю, как с этим справляться. Так что на 40:40 я подал уверенно, ничего не смягчал, шёл в нужное направление, хорошо попал, а дальше оставалось лишь спокойно добить мяч и выиграть гейм.

На подаче Никита Бурмакин. Автор фото: Ксения Нойман

«Я БЛАГОДАРЕН РЫБИНСКУ»

- Рыбинск уже в шестой раз принимает чемпионат России. Как вам организация турнира?

- Мне очень нравится приезжать в Рыбинск, из Питера комфортная дорога – 8 часов на поезде. Здесь хорошая экология, сам город очень интересный. СК «Звезда» не в центре города, всегда дышится очень хорошо. Конечно, погода нас встречала разная, был год, когда во время чемпионата шёл град, а бывало, наоборот – невыносимая жара. В этом году всё было идеально – средние климатические условия, самое то для игры. Мне нравится песок: упругий, не жёсткий, комфортно перемещаешься по площадке, при этом он не травматичный. Свой последний турнир я играл в Бразилии, в Уберландии, и песок там очень похож на тот, что в СК «Звезда».

В целом же я очень благодарен Рыбинску и СК «Звезда» - руководству, составу, персоналу. Вся команда работает очень слаженно, очевидно, здесь любят пляжный теннис, а это очень важно. Турнир прошёл на высоком уровне с хорошим судейством и хорошими условиями. Здесь очень много кортов. В рамках чемпионата организаторы провели любительские турниры, это же здорово, когда обычные люди сначала играют сами, и тут же идут смотреть на профессионалов. От души желаю Рыбинску построить дополнительные крытые зимние корты. Круглогодичные тренировки – это максимально важно для спортсменов.

- Почему главный турнир страны проводят в небольшом городе, а не в Москве или в Санкт-Петербурге?

- Много кортов – главная причина. Десять кортов в одном месте, тут же вся необходимая инфраструктура, включая питание и гостиницу. К тому же могу предположить, что раз в Самаре и Рыбинске нет крытых площадок, то им как раз и отдают летние турниры, а зимой играют в Санкт-Петербурге и Москве. В любом случае Рыбинск уже который год справляется с проведением чемпионата России более чем здорово.

- С Сергеем Самохваловым в паре вы играли впервые – как нашли партнёра?

- Раньше я играл с Сергеем Купцовым, легендарным спортсменом, с которым мы выигрывали чемпионат Европы, командный чемпионат мира и вообще много всего. У Сергея уникальная психология: чем сложнее, важнее и ответственнее матч, тем лучше он играл. Это уникальное качество для спортсмена, так как обычно всё происходит наоборот – прекрасно подготовленный игрок проваливает важнейший матч. Я очень ценю Сергея, как только начал играть в пляжный теннис, всегда выбирал его в напарники, мы делали множество чудес. Но сейчас ему уже за 40, к тому же в период коронавируса он прекратил постоянные тренировки. С Самохваловым мы договаривались заранее, но так получалось, что вообще могли оба не приехать. Я не знал, в каком состоянии вернусь из Бразилии и смогу ли играть, у него какие-то важные экзамены в университете намечались. В итоге их он сдал досрочно, и у меня все сложилось. Хотя даже потренироваться вместе времени не было, я приехал за несколько часов до первого матча. Играть с Сергеем оказалось удобно, для первого раза некоторые вещи вообще получались отлично. В целом, конечно, не всё супергладко, но для победы оказалось достаточно.

Чемпионы России Бурмакин и Самохвалов. Автор фото: Ксения Нойман

- Призовой фонд чемпионата России 1,5 млн. рублей, вы за золото в мужской паре получите 240 000 на пару. Можно ли в пляжном теннисе хорошо заработать?

- Зарабатывать хорошие деньги очень сложно, ещё и ситуация с перелётами непростая. Без поддержки партнёров или спонсоров практически нереально существовать. Сейчас многие топовые европейские игроки переезжают в Бразилию - путешествие внутри страны дешевое, турниров очень много, настоящий бум интереса к виду спорта. Соответственно, и спонсоры появляются. Для меня сейчас это не вариант, потому что не каждый спонсор готов принять русского игрока. Недавно я вёл переговоры с одной очень известной спортивной международной компанией, но головной офис отказал.

«ТАКТИЧЕСКАЯ «ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ»

- А с бразильцем Андре Бараном как начали играть вместе?

- В 2021 году я вместе с Томмазо Джованнини выиграл чемпионат мира, а потом… Потом магия ушла, вместе с мотивацией, а вместо них пришли тяжёлые поражения и осознание, что партнёра надо менять. Мы выиграли все ключевые мировые турниры, были первыми номерами рейтинга и просто не понимали, а что дальше… Так бывает, никто не виноват, обычно подобное расставание обоим игрокам идёт на пользу.

У меня никогда не было проблемы с партнерами, многие хотели со мной играть, так что я мог сам выбирать вариант, который мне больше подходит, но с Бараном получилась непростая история. Начался сезон, обычно все пары в теннисе договариваются на год и договоренность нарушать нежелательно, лично я придерживаюсь принципа, что если игрок с кем-то договорился, я уже его не рассматриваю, даже если он сам хочет разорвать договоренности. У Андре Барана была договоренность с Тео Иригараем, только не на весь сезон, а от турнира к турниру. Баран мне нравился. Как и я – бывший теннисист, играл за сборную Бразилии с самим Густаво Куэртеном, здоровенный левша, с хорошей физикой, техникой, генетикой. И вот он внезапно оказался свободен, так что мы договорились и уже в июне прошлого года сыграли первый турнир в бразильском Валиньосе. И сразу же его выиграли, за пять матчей ни одного сета не отдали. Через неделю в Уберландии вышли в финал. Ещё через неделю опять финал – в Бразилиа, причём проигрывали оба раза только первой паре мира – Каппеллетти и Рамосу.

Никита Бурмакин и Андре Баран. Автор фото: Marcello Zambrana

- Наверняка такое начало не осталось незамеченным?

- Конечно, все сразу же обратили на нас внимание. Начали просматривать видео, анализировать матчи, считать статистку и смотреть, кто из нас куда бьёт и что делает. У нас интересный дуэт – зеркальный. Он высокий левша, я высокий правша и кажется, что мы легко можем перекрыть весь корт, но в этом и проблема – по началу нам было сложно определить точные зоны влияния, возникали конфликтные зоны и соперники начали это использовать. Пришлось проводить большую работу и исправлять ситуацию.

При выборе в пользу Андре я учитывал и ещё одну деталь – он бразилец, в Бразилии множество турниров, а значит, там всегда будут за нас болеть. Баран очень эмоциональный игрок, любит когда его поддерживает зритель, и для меня очень важна энергия болельщиков, причём неважно, за меня болеют или против. В таких условиях я чувствую себя в максимально боевом состоянии, бразильский темперамент и поддержка мне на руку.

- В Рыбинск вы приехали после двух подряд побед в мировом туре, причём оба раза в финалах обыгрывали первую пару мира – Джанотти/Спото. Расскажете, как это было?

- Это была задачка со звёздочкой. Аттракцион, который никому не удавался (улыбается). Мы оба раза были третьими сеяными, и оба раза нам нужно было сначала в полуфинале победить бывшую первую пару мира – Каппеллетти и Рамоса, а потом уже действующих первых номеров рейтинга. И нам это удалось, причём полуфинал мы проходили за два сета, а в финале и в Бразилиа, и в Уберландии все решал тай-брейк. Вообще мы же годами играем друг против друга, тут целая тактическая «гонка вооружений» идёт. Топовые пары придумывают, как эффективно противодействовать друг другу, разбирают предыдущие матчи, пытаются играть против тебя исходя из тех ошибок, которые ты совершил, а ты предусмотрительно стараешься исключить эти ошибки и поймать соперника на попытке использовать их. Планы на решающие матчи строятся месяцами, если не годами, и в спорте я люблю не только экспромт, но и тщательную подготовку к сопернику. С сильными игроками вообще работает целая команда, включая и тренеров-аналитиков, досконально разбирающих любые нюансы.

- А у вашей пары тоже есть такой тренер?

- Я всю спортивную карьеру сам разбираю тактические схемы. Получается это благодаря моему отцу, который всю жизнь меня тренировал и привил способность разбираться в тактике и психологии. С 2016 года в эту работу включился Ренат Акбаров. Всё, что касается специфики игры, взаимодействия с партнером, построения рисунка игры – это я никому не доверю - сам смотрю матчи, провожу анализ, делаю выводы, придумываю схемы взаимодействия с партнером. Моя мечта, чтобы Ренат ездил со мной на турниры, но пока это невозможно.

- И как взаимодействовать с партнёром, который живёт на другом континенте?

- Мы стараемся каждый удобный момент использовать для тренировок. Туризмом и отдыхом не занимаемся, только тренировки. Интенсивные, тяжёлые, но только они и могут дать результат, потому что победа любит подготовку. Конечно, по-хорошему мне сейчас следовало бы отправиться в Бразилию, там сейчас каждую неделю турниры, разгар пляжно-теннисной жизни. Андре тренируется в огромнейшем клубе в Уберландии – это крупнейший спортивный клуб Латинской Америки, занимает десяток гектар: несколько футбольных полей, крытых залов, несколько олимпийских бассейнов, отдельно площадки для бадминтона, волейбола, мини-футбола, десятки кортов, как теннисных, так и пляжных. Когда у меня есть шанс, мы всегда летим туда и тренируемся. Пока у меня турниры дома - мы созваниваемся, в онлайне смотрим видео, обмениваемся планами, ощущениями, результатами – в общем, работа идёт непрерывно и ежедневно.

- На каком языке общаетесь?

- У Барана не идеальный английский, так что я постепенно учу португальский, даю интервью на ТВ и уже могу связать три слова и кратко выразить мысль про пляжный теннис. Играя с Джованнини, мы начинали диалог на английском языке, а потом я выучил итальянский. Сейчас в моём арсенале французский, в гимназии ещё учил, английский, работал на этом языке, итальянский и на подходе португальский.

«ПЕЧАЛЬНО, ЧТО НЕ МОГУ ПОДНЯТЬ РОССИЙСКИЙ ФЛАГ»

- Обсуждаете ситуацию в мире, наше отстранение в спорте?

- Мы все знаем друг друга очень давно, на наши взаимоотношения политика не влияет. Вообще большинство спортсменов очень обеспокоены и опечалены тем, что происходит, но чем дальше от России и Европы, тем разговоров меньше. В Южной Америке слабая осведомленность, людям кажется, что это далеко. Есть разные точки зрения и да, пропаганда тоже работает, но большинство понимает, что разобраться в ситуации и делать какие-то выводы очень сложно.

Печально, что я не могу поднять флаг своей страны на пьедестале и приходится стоять за флагом Бразилии. Очень хочется вернуть наш триколор в спорте. В Бразилиа на матчи приходили друзья из посольства России, хотели увидеть наш флаг, но мы не можем его показывать. Мировая федерация нас допускает до соревнований только на условиях полного отказа от национальной символики. Хотя вообще-то грех жаловаться – теннису повезло, что Федерация вообще даёт россиянам играть.

- По сути, Международная федерация тенниса – единственная спортивная федерация, отстоявшая российских спортсменов.

- В любом случае они действуют в соответствии рекомендациям МОК - допускать спортсменов с российским паспортом без национальной символики. Учитывая, что теннис – индивидуальный вид спорта, допускается участие спортсмена «от имени себя». Мы ждём, что в мире каким-то волшебным образом всё нормализуется, мечтаем об этом и рады, что теннису повезло в отличие от многих командных видов спорта. Не знаю, какая ситуация складывается вокруг участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024, разговоров пока много разных ходит, но на Всемирные пляжные игры, которые пройдут на Бали, россиян уже не допустили.

Флаг пока только бразильский. Автор фото: Marcello Zambrana

- Развивается ли пляжный теннис в России?

- Да, хотя, наверное, не такими темпами, как хотелось бы. Я очень благодарен Федерации тенниса России, которая поддерживает наших игроков и способствует их развитию. Новый формат Кубка России, который теперь состоит из нескольких предварительных этапов и финального, плюс чемпионат России, плюс Казань – это все турниры с хорошими призовыми. Естественно, когда игроки понимают, что могут зарабатывать своим выступлением, это служит серьёзной мотивацией. У нас очень много перспективной молодежи, бороться с которой становится всё труднее и труднее. Я верю, что у пляжного тенниса большой потенциал для того, чтобы в него пришли частные спонсоры.

- Но его пока вряд ли можно назвать популярным видом спорта у россиян…

- Не хватает медийности. В Бразилии пляжку показывают по ТВ, а это многомиллионная аудитория, новые глаза, причём зачастую в прайм-тайм. Там научились снимать пляжный теннис с нескольких камер, с повторами, крупными планами, съемочная группа так и переезжает из города в город. Пляжный теннис – это мощная энергия, динамика, мяч видно, картинка получается отличная. А когда есть картинка и многомиллионная аудитория, сразу же в обвязке корта появляются разнообразные партнеры и спонсоры. Те же букмекеры приходят.

- Обычно где ставки, там и всякого рода договорняки и жульничество…

- Ставки для меня – это весьма спорный вопрос, но лично я не знаю ни единого матча, где кто-то играл нечестно. К тому же в Бразилии, насколько я знаю, ставки принимаются только на крупные турниры, а там спортсмены сходят с ума только за результат – выиграть, получить рейтинг, призовые. Там никому не интересно заниматься всякими гадостями.

«ГЛАВНЫЙ ВЫЗОВ – ВЕРНУТЬ ПЕРВУЮ СТРОЧКУ РЕЙТИНГА»

- Насколько велика вовлеченность Бразилии в пляжный теннис?

- Она огромна. Бразилия сейчас с большим отрывом впереди планеты всей. От спонсоров, которые встают в очередь за возможностью присутствовать на главном корте, идёт серьёзное финансирование организации турниров. На эти деньги строятся стадионы с большей вместительностью, потому что трибуны переполнены. Часть зрителей принимает участие в любительских турнирах, которые проходят рядом в рамках основного соревнования. На крупных турнирах ставят отдельные корты для профессионалов с трибунами и с отдельным доступом, и 20, 30, 40 или 50 отдельных кортов для любителей. Утром и днём они рубятся на песке, а вечером все идут смотреть главные матчи турнира – стадион полный, люди разбираются в том, что происходит, а тот, кто впервые оказался на трибуне, заряжается энергией, приходит с утра и идёт пробовать играть. Для новичков есть специальные тренеры, проводятся мастер-классы, а армия любителей пляжного тенниса растёт и растёт.

- Игроки там узнаваемы?

- Конечно. Тебя узнают в совершенно несвязанных со спортом местах – в аэропорту, магазинах, в транспорте, да и просто на улице. Все бразильцы помешаны на соцсетях, им важно сделать фото со спортсменом, выложить пост. Я, например, стараюсь никогда не отказывать болельщикам.

- Как считаете, в России можно развивать пляжный теннис по бразильской схеме?

- Вряд ли. У нас менталитет иной, сдержанный характер, климат другой. Бразильцы любят скинуть обувь и побежать босиком, они любят пляж, улицы, солнце, хорошую погоду, улыбки. Они открыты, позитивны, вежливы. У них хватает своих проблем, но они жизнелюбы.

В России должны открывать всесезонные центры. Каждый всесезонный центр, который я знаю, занят игроками: теннис, волейбол, футбол, регби, фрисби, танцы на песке, пейнтбол. При грамотном управлении центром все время занято. Пляжный теннис – это здоровый образ жизни, тот вид спорта, который затягивает людей, в который не сложно начать, он не травматичный, не опасный. В общем, отличный со всех сторон!

- Вы всё выиграли в пляжном теннисе, были первой ракеткой мира… Дальше-то что?

- Сейчас мой главный вызов – вернуть себе первую строчку мирового рейтинга. В течение пяти лет я каждый год хотя бы на пару месяцев, но был на вершине, и лишь после февраля 2022 года, когда началась СВО и стало трудно принимать участие в международных турнирах, перестал попадать на первое место. Тут ещё и некоторые семейные сложности добавились, так что я в какой-то момент чуть ли не на девятую строчку опустился.

Но потом мы встали в пару с Бараном и начали понемногу подниматься по рейтингу. Две последние победы в Бразилии позволили сделать казалось бы невозможное – обойти Каппеллетти и Рамоса и стать второй парой мира. Я посчитал, что если мы выиграем турниры в Эстонии и Франции, то сможем стать первыми. Затем Андре сыграет на командном чемпионате мира и на Всемирных пляжных играх со своим бразильским партнёром и должен набрать там немало очков, а к концу года мы успешно сыграем на нескольких ключевых турнирах и вместе будем на первой строчке рейтинга. Задача непростая, но выполнимая, а мы не ищем лёгких путей. Что же, будем биться до конца!