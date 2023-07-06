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Эпатажная выходка Медведева поразила «Уимблдон». Даня унизил судью под аплодисменты

За странный поступок россиянину пришлось заплатить огромный штраф.
06 июля 2023 09:00
автор: Сергей Колесников

Даниил Медведев прославился своим несдержанным поведением на корте. Теннисист не раз позволял себе прилюдно портить ракетки, оскорблять судей и даже ругаться с фанатами, за что регулярно получал солидные штрафы. Сомнительные инциденты сопровождают россиянина на протяжении всей карьеры, однако началась эта история ровно шесть лет назад.

После поражения на дебютном «Уимблдоне» спортсмен вышел из себя и унизил судью неожиданным жестом. Таких акций на британском газоне не устраивал ещё никто!

Неожиданный вылет

В 2017 году Медведев впервые в карьере отправился на «Уимблдон». По итогам предыдущего сезона россиянин пробился в топ-100 мирового рейтинга и продолжал стремительно прогрессировать. Уже в январе Даниил пробился в свой первый финал турнира ATP, затем дебютировал в «Большом шлеме» на Australian Open и получил приглашение в сборную России, сыграв на Кубке Дэвиса. К лету спортсмен подходил в статусе одного из самых ярких новичков тура.

В Англии спортсмен сразу проявил себя. В первом круге в соперники Медведеву достался Стэн Вавринка. 32-летний теннисист, на счету которого уже было три титула «Большого шлема», находился в великолепной форме и считался однозначным фаворитом противостояния. Однако дерзкий молодой спортсмен считаться с авторитетом швейцарца не стал. Даниил сенсационно одержал в матче победу, отдав легенде всего один сет: 6:4, 3:6, 6:4, 6:1.

Фото: Даниил Медведев на “Уимблдоне” 2017

Во втором круге россиянин должен был встречаться с куда менее опасным оппонентом - Рубеном Бемельмансом. К тому моменту 29-летний теннисист ни разу не проходил дальше второго круга «Уимблдона», да и в целом на турнирах «Большого шлема» выступал из рук вон плохо. Об уровне бельгийца свидетельствовал и его рейтинг: спортсмен в 2017 году не попадал даже в топ-100.

Однако для Медведева этот матч неожиданно стал тяжёлым испытанием. Даниил сенсационно уступил два сета подряд, оказавшись на грани провала. После этого россиянин, казалось, сумел прийти в себя и даже сравнял счёт, но на пятую партию сил молодого теннисиста уже не хватило. Дальше по сетке прошёл Бемельманс: 6:4, 6:2, 3:6, 2:6, 6:3.

Провокация против судьи

Неудивительно, что россиянина это внезапное поражение вывело из себя. Терять контроль над эмоциями Даниил начал уже по ходу пятого сета: тогда теннисисту вдруг начало казаться, что его откровенно засуживают. Медведев насчитал аж пять ошибок арбитра в пользу своего оппонента и даже обратился к организаторам турнира:

- Позовите супервайзера на корт прямо сейчас. Вы явно что-то имеете против меня. Я хочу, чтобы поменяли судью, - говорил россиянин.

Однако прислушиваться к молодому спортсмену никто не стал, и вскоре было зафиксирована победа Бемельманса. Медведев, казалось бы, смирился с неудачей и даже нашёл в себе силы пожать руку судье - Мариане Алвеш из Португалии. Но как только специалистка начала покидать свой пост, россиянин устроил невероятное шоу.

Фото: Медведев раскидывает деньги на “Уимблдоне” 2017

На глазах у зрителей Даниил достал из сумки кошелёк, взял горсть монеток и принялся разбрасывать их перед судьёй. Очевидно, спортсмен намекал на то, что матч был куплен: подобные обвинения россиянин позволит себе по ходу карьеры ещё не раз. Удивлённые фанаты поначалу не понимали, как реагировать на странный жест, а потом начали аплодировать спортсмену, продолжавшему унизительную для арбитра акцию.

Нужно ли говорить, что в «Уимблдоне» порыв Медведева никто не оценил. По итогам инцидента спортсмен был оштрафован на солидные 7,5 тысяч долларов, к которым прибавили ещё 7 тысяч за неспортивное поведение во время матча. Признал собственную неправоту впоследствии и сам Даниил. Спортсмен объяснил, что просто не сдержал своего разочарования провалом, и извинился перед португальской специалисткой.

источник: «Советский спорт»
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