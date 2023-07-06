Дольше, чем проехать в Крым. Англичане угробили главный теннисный турнир

Не успел начаться Уимблдон-2023, как уже оскандалился так, что дальше некуда. Подобного количества неприятных событий хватит на все четыре турнира «Большого шлема» за отчетный год. После прошлогоднего фэйла с недопуском россиян и белорусов на традиционный травяной турнир, организаторы крупнейшего в туре теннисного мероприятия опростоволосились еще сильнее.
Многотысячные очереди за билетами растянулись чуть ли не на километры, с утра и до позднего вечера любители тенниса пытаются обзавестись заветными тикетами, но британская бюрократия берет верх над здравым смыслом.
Всему виной заполонившие большую часть Европу эко-активисты из организации Just Stop Oil, которые борются за отказ от добычи и инвестирования в ископаемые виды топлива. Они то и дело норовят мелкими пакостями срывать различного рода культурные и спортивные мероприятия. На это раз в поле зрения экологических хулиганов попал теннис. Уимблдон – визитная карточка всего сезона. Выиграть на лондонских кортах и престижно, и транслируют сие событие на весь мир. Что еще нужно, чтобы привлечь к себе огромное внимание всего мира.
Организаторам турнира пришлось пойти на беспрецедентные меры безопасности. Британская фанатка тенниса Бекки Диминг рассказала журналистам, что простояла в очереди за билетом более десяти часов. При этом раньше подобная процедура занимала не более получаса. И даже те люди, которые когда-то бывало стояли в очередях за дефицитными билетами, не могут припомнить ничего подобного. Фишка в том, что секьюрити натурально проверяют любую мелочь. Список предметов, которые попали под запрет для проноса трибуны – огромный, в нем 19 позиций (дезодоранты, аэрозоли, клей и т.д.).
Но какие бы не были запреты, их всегда можно обойти. Не очень повезло в этом плане болгарину Григору Димитрову и японцу Се Симабукуро. Во время их противостояния с трибуны выбежали двое пожилых людей и забросали корт элементами паззлов и конфетти. Чтобы убрать все это безобразие, пришлось на время остановить игру. Оказалось, что активисткой, выбежавшей на спортивную поляну, является обычная учительница из Лондона. Вот как женщина объяснила свой поступок:
«Я просто обычная бабушка, сопротивляющаяся политике этого правительства по выдаче новых лицензий на нефть и газ. В нормальных обстоятельствах такого рода нарушения были бы совершенно неприемлемы, но это ненормальные обстоятельства. У нас только что был самый жаркий июнь за всю историю, побив предыдущий рекорд почти на целый градус! Нам не нужен Hawk-eye, чтобы понять, что наше правительство, выдающее более 100 новых лицензий на ископаемое топливо, – это очень плохой звонок.
Забудьте о клубнике и сливках, ученые предупреждают о надвигающейся нехватке продовольствия, массовых перемещениях и войне. Мы сталкиваемся с новыми пандемиями, экономической инфляцией и все более авторитарными правительствами, которые будут пытаться подавить гражданские беспорядки. Это кризис, и он нуждается в реагировании на него. Я хочу безопасного будущего не только для своих внуков, но и для всех детей во всем мире и для будущих поколений».
Казалось, что после испорченной жизни Димитрова и Симабукуро все должно быть закончено. Дело же сделано. Однако следующими жертвами проворных пенсионеров стала женская пара теннисисток Кэти Бултер и Дарья Сэвилл. Им уже мужчина-пенсионер 66-летний Саймон Милнер-Эдвардс из Манчестера сыпал конфетти и срывал матч. Дошло до того, что спортсменки помогали персоналу Уимблдона убирать мусор, чтобы была возможность быстрее возобновить игру.
На данный момент, половозрелые хулиганы задержаны полицией, но это слабое утешение для организаторов турнира. Помимо выходок местных эко-несогласных в проведение мероприятия вмешивается еще и погода. Целыми днями идут дожди, волонтерам приходится по несколько раз разматывать и сматывать тент для защиты кортов от воды. Постоянно останавливаются и переносятся игры. На Уимблдоне уже прошло три дня с начала события, а некоторые теннисисты еще не сыграли матчи первого круга.