Дольше, чем проехать в Крым. Англичане угробили главный теннисный турнир

Не успел начаться Уимблдон-2023, как уже оскандалился так, что дальше некуда. Подобного количества неприятных событий хватит на все четыре турнира «Большого шлема» за отчетный год. После прошлогоднего фэйла с недопуском россиян и белорусов на традиционный травяной турнир, организаторы крупнейшего в туре теннисного мероприятия опростоволосились еще сильнее.

Многотысячные очереди за билетами растянулись чуть ли не на километры, с утра и до позднего вечера любители тенниса пытаются обзавестись заветными тикетами, но британская бюрократия берет верх над здравым смыслом.

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Всему виной заполонившие большую часть Европу эко-активисты из организации Just Stop Oil, которые борются за отказ от добычи и инвестирования в ископаемые виды топлива. Они то и дело норовят мелкими пакостями срывать различного рода культурные и спортивные мероприятия. На это раз в поле зрения экологических хулиганов попал теннис. Уимблдон – визитная карточка всего сезона. Выиграть на лондонских кортах и престижно, и транслируют сие событие на весь мир. Что еще нужно, чтобы привлечь к себе огромное внимание всего мира.

Организаторам турнира пришлось пойти на беспрецедентные меры безопасности. Британская фанатка тенниса Бекки Диминг рассказала журналистам, что простояла в очереди за билетом более десяти часов. При этом раньше подобная процедура занимала не более получаса. И даже те люди, которые когда-то бывало стояли в очередях за дефицитными билетами, не могут припомнить ничего подобного. Фишка в том, что секьюрити натурально проверяют любую мелочь. Список предметов, которые попали под запрет для проноса трибуны – огромный, в нем 19 позиций (дезодоранты, аэрозоли, клей и т.д.).

Источник фото: Getty Images

Но какие бы не были запреты, их всегда можно обойти. Не очень повезло в этом плане болгарину Григору Димитрову и японцу Се Симабукуро. Во время их противостояния с трибуны выбежали двое пожилых людей и забросали корт элементами паззлов и конфетти. Чтобы убрать все это безобразие, пришлось на время остановить игру. Оказалось, что активисткой, выбежавшей на спортивную поляну, является обычная учительница из Лондона. Вот как женщина объяснила свой поступок:

«Я просто обычная бабушка, сопротивляющаяся политике этого правительства по выдаче новых лицензий на нефть и газ. В нормальных обстоятельствах такого рода нарушения были бы совершенно неприемлемы, но это ненормальные обстоятельства. У нас только что был самый жаркий июнь за всю историю, побив предыдущий рекорд почти на целый градус! Нам не нужен Hawk-eye, чтобы понять, что наше правительство, выдающее более 100 новых лицензий на ископаемое топливо, – это очень плохой звонок.

Источник фото: соцсети Уимблдона

Забудьте о клубнике и сливках, ученые предупреждают о надвигающейся нехватке продовольствия, массовых перемещениях и войне. Мы сталкиваемся с новыми пандемиями, экономической инфляцией и все более авторитарными правительствами, которые будут пытаться подавить гражданские беспорядки. Это кризис, и он нуждается в реагировании на него. Я хочу безопасного будущего не только для своих внуков, но и для всех детей во всем мире и для будущих поколений».

Казалось, что после испорченной жизни Димитрова и Симабукуро все должно быть закончено. Дело же сделано. Однако следующими жертвами проворных пенсионеров стала женская пара теннисисток Кэти Бултер и Дарья Сэвилл. Им уже мужчина-пенсионер 66-летний Саймон Милнер-Эдвардс из Манчестера сыпал конфетти и срывал матч. Дошло до того, что спортсменки помогали персоналу Уимблдона убирать мусор, чтобы была возможность быстрее возобновить игру.

Источник фото: соцсети Уимблдона

На данный момент, половозрелые хулиганы задержаны полицией, но это слабое утешение для организаторов турнира. Помимо выходок местных эко-несогласных в проведение мероприятия вмешивается еще и погода. Целыми днями идут дожди, волонтерам приходится по несколько раз разматывать и сматывать тент для защиты кортов от воды. Постоянно останавливаются и переносятся игры. На Уимблдоне уже прошло три дня с начала события, а некоторые теннисисты еще не сыграли матчи первого круга.