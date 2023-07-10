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На Уимблдоне позорно засудили россиянку. 16-летняя звёздочка отказалась жать судье руку

Юная Мирра Андреева уступила на Уимблдоне-2023 в четвёртом круге.
На Уимблдоне позорно засудили россиянку. 16-летняя звёздочка отказалась жать судье руку
10 июля 2023 15:47
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

Нашу юную звездочку, которая задаёт второй турнир «Большого Шлема» подряд жару всяким разным более опытным соперницам, за глаза уже называют Mirracle (от английского Miracle – чудо). Мирра Андреева и правда выглядит чудесно на фоне всего нынешнего Уимблдона. И главное, в её игре – даже не наличие уникальное набора скиллов, не свойственного для девочек в её возрасте, а уникальная психологическая устойчивость.

Андреева ни разу за четыре круга в Лондоне не дала усомниться в том, что может в связи со сменой ветра или настроения, сделать крутое пике в игровых показателях или показывать незрелость в розыгрышах, что вполне свойственно женщинам в различных видах спорта. Однако, не стоит забывать, что Мирре всего лишь шестнадцать лет и по большому счету наша девочка должна была представлять страну на юниорском Уимблдоне вместо взрослого. Те, кто убедил Андрееву после удачного «Ролан Гаррос» заявиться на британскую траву – были очень правы. Именно в таких спортивных передрягах куется характер будущей чемпионки.

У Мирры Андреевой было совсем мало времени на восстановление после игры в четвёртом круге с россиянкой Анастасией Потаповой. Со всех сторон теннисные специалисты рассыпались в комплиментах к русской звездочке, осознавая, что игра в 1/8 финала с Мэдисон Киз - совсем другое испытание, даже несмотря на то, что и пройденная во втором круге одиннадцатая ракетка мира чешка Крейчикова и далее, плотно сидящая в двадцатке сильнейших Потапова, не менее мастеровитые спортсменки. Киз – это силовой, изматывающий теннис с мощнейшей подачей. Американке двадцать восемь лет и, несмотря, на не слишком серьезные показатели в женском туре, она плотненько сидит тридцатке и представляет серьезную опасность для любой соперницы.

Источник фото: Getty Images

Первый сет Мирра взяла играючи, будто еще продолжался ее победный матч с Настей Потаповой. Во втором сете Андреева еще больше показала зубы, когда сделала несколько брейков и повела сначала 3:0, а потом и 4:1 при 40:30 на своей подаче. Скрытый матчбол, видимо, немножко свёл с ума российскую девочку. Это тот самый случай, когда наличие опыта играет первостепенную роль. Андреева не удержала свою подачу, Киз заиграла совсем иначе, после чего сравняла счет. А там уже пришло время живительного тай-брейка, где Мирра, откровенно поплыла. После того, как россиянка уступила второй сет, она демонстративно метнула ракетку в траву, за что получила первое предупреждение в матче.

На третий сет Андреевой откровенно не хватило ни сил, ни эмоций. Впервые за весь турнир пришлось наблюдать, как Мирра нервничает, выражая эмоции вслух, спорит с судьей, а после досадного поражения и вовсе не жмет руку рефери на вышке. Причины на то были веские – Мирра поскользнулась на корте и случайно выронила ракетку, судья посчитала, что действие было умышленным и сняла с Андреевой балл в самый важный момент игры.

Источник фото: Getty Images

Юношеский максимализм был чуточку пробит, зато получен неоценимый опыт. Андреева забралась на невероятную высоту в подростковом возрасте, которую до нее покоряла лишь Мария Шарапова. Теперь дело за малым и за самым главным – не отпускать вожжи и старательно набирать обороты. Станет старше – будет сильнее, а там и характер с физическими кондициями подтянутся.

источник: «Советский спорт»
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