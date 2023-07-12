Три неловких слова. Российскую теннисистку неожиданно затравили после вылета с «Уимблдона»

Последняя в карьере поездка на «Уимблдон» наверняка запомнилась Анне Курниковой особо. Яркая теннисистка попала в скандал, как только вышла на корт, грубо нарушив регламент турнира. Злоключения девушки продолжились на пресс-конференции после проигранного матча.

Слова молодой россиянки возмутили весь мировой теннис.

Неожиданный вылет

В первом раунде «Уимблдона»-2002 российская теннисистка должна была встречаться с Татьяной Пановой. Фаворитом матча считалась соперница Курниковой, однако шансы на успех были и у Анны: между спортсменками не было большой разницы в классе.

Однако проявить себя на британском газоне девушке не удалось. Курникова столкнулась с неприятностями уже на 15-й минуте, когда встречу неожиданно прервали… организаторы турнира. Только спустя некоторое время после начала матча представители «Уимблдона» заметили, что россиянка вышла на корт в чёрных трусах, тем самым нарушив дресс-код: выступать на чемпионате можно было только в белом.

Инцидент ожидаемо повлиял на настрой 21-летней россиянки. Анну заставили переодеваться прямо посреди матча, причём, трусов на замену у девушки не нашлось - пришлось надевать шорты тренера, которые явно были ей не по размеру. В итоге Курникова проиграла Пановой в трёх сетах и тут же вылетела из турнира: 1:6, 6:4, 4:6.

Фото: Панова - Курникова, Уимблдон 2002

«Давайте начнём заново»

Настоящий скандал, впрочем, разразился уже после матча. Курникова пришла на пресс-конференцию крайне раздражённой - под горячую руку ей попался интервьюер BBC Гарри Ричардсон. Журналист первым делом задал россиянке вопрос о причинах её поражения, предположив, что той могло не хватить уверенности в себе. Анна отреагировала агрессивно:

- А вам-то откуда знать, уверена я в себе или нет?

Разговор эксперта с теннисисткой развивался в том же духе. Курникова откровенно хамила Ричардсону, как будто пытаясь вывести на чистую воду, но вместо этого закапывала саму себя. Спустя некоторое время Анна окончательно вышла из себя и даже попыталась преждевременно покинуть студию, но через мгновение опомнилась. Вернувшись на своё место, спортсменка предложила журналисту:

- Давайте начнём заново.

Фото: Анна Курникова, недовольная

«Все увидели её настоящую»

Невинные, на первый взгляд, слова Курниковой тут же всполошили её коллег. Многие теннисистки, давно, по-видимому, точившие на россиянку зуб, принялись травить её в СМИ. Инцидентом на пресс-конференции другие спортсмены воспользовались как поводом, чтобы высказать о девушке всё, что думают:

- Анна, скорее всего, решила, что есть она — и все остальные. И опрометчиво подумала, что BBC будет подстраиваться под неё. Ну что это за фраза: «Давайте начнём сначала»? Хотя, возможно, и хорошо, что всё так случилось. Все увидели её настоящую. Такую, какой Курникову знают теннисистки. А не гламурную модель, которая глядит с рекламных плакатов, - высказалась Пэм Шрайвер.

- У Курниковой расшатаны нервы. Она не уверена в себе и находится не в очень хорошей форме. Уимблдон был её лучшим шансом. Пришло время для серьёзной переоценки себя, — прокомментировал ситуацию Джон Макинрой.

- Анне нравится внимание к собственной персоне. Шумиха вокруг её имени. Но на этом турниры не выигрывают, - отрезала Габриэла Сабатини.

Вернуться на вершину после неприятного эпизода на «Уимблдоне» и тем самым ответить своим коллегам Курниковой, к несчастью, не удалось. На следующий год россиянка получила травму бедра, после чего объявила о завершении спортивной карьеры. Вскоре Анна превратилась в телезвезду в США, прославившись как модель, ведущая и супруга знаменитого певца Энрике Иглесиаса.