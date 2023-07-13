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Российского теннисиста бесстыдно лишили шанса на победу. Андрей не верил своим глазам!

Вопиющие судебные ошибки в решающем сете похоронили Рублёва.
13 июля 2023 00:00
автор: Сергей Колесников

Одна из главных проблем грунтовых турниров - определение аутов. Если на “Ролан Гаррос” эту задачу решает электронная система Hawk-Eye, то на соревнованиях поскромнее это по-прежнему делают по старинке - на глаз. От судей в таких ситуациях зависит очень многое: иногда их ошибки могут определять исход целых матчей.

Жертвой такого инцидента четыре года назад стал Андрей Рублёв. Теннисиста откровенно засудили в решающем сете, фактически лишив шанса на победу.

Россиянин не мог поверить своим глазам.

Чёрная полоса

После неудачи на Australian Open-2019 в карьере Рублёва началась чёрная полоса. На протяжении пары месяцев россиянину не удавалось задержаться ни на одном из турниров: Андрей вылетал уже на первых стадиях, зачастую уступая аутсайдерам, и вскоре даже вылетел из топ-100.

Очередную попытку вернуться в элиту спортсмен предпринял в апреле, взяв паузу почти в три недели после обидного поражения на “Челленджере” в Майами. Отдохнув, Рублёв отправился на “мастерс” в Монте-Карло, состав которого выглядел более чем солидно. За титул в Монако приехали бороться в том числе три лидера мирового рейтинга: Джокович, Надаль и Зверев, - так что шансы на успех у россиянина были минимальными.

Впрочем, стартовал на турнире Андрей неплохо. В квалификации теннисист расправился с австралийцем Томичем и французом Эмбером, получив путёвку в основную сетку. Здесь, однако, россиянину уже не повезло: в соперники Рублёву достался опытный Фабио Фоньини.

Фото: Фабио Фоньини в Монте-Карло, 2019

Вопиющая ошибка

Вопреки ожиданиям, россиянин бодро начал игру. Забрав у итальянца первый сет (6:4), Рублёв оказал ему достойное сопротивление и во втором: Фоньини не без труда отыгрался на тай-брейке (5:7), уйдя с 1:4 по геймам. Исход поединка решался в третьей партии, которая шла довольно ровно до тех пор, пока в дело не вмешался… арбитр.

При счёте 4:3 (15:15) в пользу Фабио судья неожиданно подарил итальянцу проигранную подачу. Несмотря на протесты Рублёва, эмпайр чётко заявил, что мяч был в игре, хотя на телевизионных повторах было отчётливо видно, что тот вышел за пределы поля. Корт, однако, технологией автоматического определения аутов оснащён не был, так что египетский специалист Адель Нур принимал решения на своё усмотрение.

Фото: Рублев в матче с Фоньини, Монте-Карло 2019

К возмущению россиянина, через несколько минут ситуация повторилась вновь. При счёте 5:4, когда Андрей имел хорошие шансы сравнять, арбитр снова допустил ошибку в пользу Фоньини. Египтянин засчитал итальянцу очевидный аут, после чего Фабио оказался в шаге от победы. Своего шанса теннисист не упустил. Более того, именно Фоньини впоследствии достался титул Монте-Карло. На пути к победе итальянец обыграл в двух сетах обыграл Зверева и Надаля, а в финале без особенных проблем расправился с Душаном Лайовичем.

Рублёв же этот вопиющий инцидент запомнил надолго. Когда в мае похожая неприятность приключилась с Мартоном Фучовичем, Андрей напомнил в социальных сетях и о своей проблеме. Россиянина тут же поддержал канадский коллега Денис Шаповалов, заявив, что грунтовые турниры не могут проходить без системы Hawk-Eye. К счастью, уже в следующем сезоне в АТР занялись решением проблемы, однако на многих турнирах она остаётся актуальной и сейчас.

источник: «Советский спорт»
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