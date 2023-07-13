Шамиль Тарпищев: в полуфинале у Алькараса больше шансов, чем у Медведева

Даниил Медведев в тяжелейшем поединке сумел обыграть американца Кристофера Юбэнкса 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 и впервые карьере вышел в полуфинал Уимблдона. В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» Шамиль Тарпищев рассказал о своих впечатлениях от победы Медведева, оценил выступление 16-летней Мирры Андреевой на турнире и высказал свое отношение к протесту украинских теннисистов.

- Как оцените победу Даниила в матче против Юбэнкса? На бумаге Медведев казался однозначным фаворитом, но матч выдался очень упорном.

- Изначально ожидалось интересное противостояние. Юбэнкс обыграл Циципаса, который очень стабильный игрок, как-никак уровень мировой пятерки. Победу оцениваю со знаком плюс. В первых четырех сетах американец показал, что очень здорово подает. Гораздо чаще он брал подачи. Тяжело было приноровиться. К недостаткам игры Дани можно отнести, что он на траве очень далеко стоит. С такого расстояния очень сложно играть мячи. У Дани все летит длинно, он дает больше времени на подготовку сопернику. И этот фактор позволяет даже мощныеего удары отражать соперникам.

К недостаткам Юбэнкса можно отнести то, что он не угадывал, куда подает Даня. В игре с таким оппонентом, как Медведев надо предсказывать подобные вещи, иначе это влечёт за собой кучу проблем. Нет тренировки этого момента.

- Благодаря чему нашему теннисисту удалось переломить ход встречи в четвертом сете?

- Даня в начале поединка немного расслабился, интуитивно. Он выиграл сет и стал себя чувствовать более комфортно. На этом его и поймали, да так, что он мог и проиграть. Но в итоге соперника просто не хватило на концовку.

- Как оцените выступление Медведева на этом Уимблдоне, раньше казалось, что трава не его покрытие?

Сам факт того, что Даня впервые вышел в полуфинал,показывает, что трава и земля становятся для него не такими психологически тяжёлыми покрытиями. Он привыкает потихоньку, и это не может не радовать.

- В полуфинале он встретится с первой ракеткой мира Карласом Алькарасом, Медведеву по силам обыграть такого соперника?

- Алькарас знает, как играть против него. Также проблемой для Дани будет то, что испанец постарается рвать ритм игры и идти вперед. Особенно после подачи. А как я уже говорил, Даня далековато принимает. Нужно смотреть, как сложится их противостояние после острых выходов Алькараса к сетке. После его выпадов и ответов Медведева. Это будут главенствующие факторы в игре. Но откровенно шансов, конечно, больше у Карлоса, чем у Дани.

- Одной из главных сенсацией турнира стала Мирра Андреева, вы удивлены столь серьезным результатом в ее возрасте? Вы выходили с ней на связь после ее вылета?

- Я не связывался с ней. Там на месте у нас есть свой представитель, который контактирует с теннисистами. В основном, хвалили ее. Чего расстраиваться то, она в любом случае прыгнула выше головы. Этот Уимблдон является первым турниром для набора очков на Олимпийские игры. У нас практически вся команда набрала столько очков, что есть уже отличный задел на попадание на Олимпиаду. Причем на Уимблдоне очки особенно ценятся. Так что, все позитивно.

- В последнее время в нашем теннисе появляется огромное количестве новых и ярких талантов. Можете рассказать, за счет чего началась такая приятная тенденция?

- Такая тенденция и не заканчивалась. Мы все время развиваем юношеский теннис в России, все время у нас появляются новые лица во взрослом теннисе. В этом есть определенная стабильность, мы не проваливаемся. У нас подготовка хорошая в детском возрасте. Правда, мы не везде сейчас можем играть на этом уровне, не везде дают визы. Но мы просто изменили календарь. С 1 января по сегодняшний день у нас 309 турнирных побед. А в прошлом году было 580 побед, от 15 летних до взрослых. Система и разумный календарь делают погоду, благодаря чему мы ничего не теряем.

- Украинские спортсмены на Уимблдоне демонстративно не жмут руки россиянам и белорусам, как оцениваете подобные поступки с их стороны?

- Украинские спортсмены всецело находятся в политике. А спорт всю жизнь был и по уставу МОК был вне политики. Данный поступок не красит их. Вот и все.