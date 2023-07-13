Куда уходит детство? Алина Корнеева может отказаться от «Большого шлема»

Алина Корнеева после выступления на Открытом чемпионате Австралии и Ролан Гаррос в зачёте юниорок по-настоящему влюбила в себя поклонников тенниса во всём мире. Шестнадцатилетняя москвичка выиграла оба турнира «Большого шлема» в своей возрастной категории и получила от болельщиков довольно лестное для столь юной теннисистки прозвище «мини-Шарапова». На нынешний Уимблдон Корнеева приехала в ранге фаворита и пока оправдывает выданные авансы, добравшись уже до полуфинала. Тем удивительнее была новость о том, что на US Open Алина может заявиться на взрослые соревнования. В самом по себе этом факте вроде как и нет ничего необычного - её ровесница Мирра Андреева на этом Уимблдоне добралась до четвёртого круга основной женской сетки, обидно проиграв там американке Мэдисон Кис, причём не без судейской помощи сопернице. Но в случае с Корнеевой дело обстоит несколько иначе.

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Между двух огней

Вся неоднозначность ситуации заключается в том, что Алина, выиграв два главных турнира года из четырёх, всерьёз претендует на «Большой шлем», причём полноценный, так называемый сезонный, а не карьерный, который в мировом теннисе, безусловно, не слишком частое явление, но уж точно не из раздела музейным редкостей. А вот четыре турнира категории «Топ» за один календарный год - это уже достижение совсем другого уровня. Если брать во внимание взрослый теннис, то последней до этой вершины в женском одиночном разряде добивалась легендарная Штеффи Граф. Со времён её успеха прошло, на минуточку, тридцать пять лет. Корнеева же рискует в случае неудачи в США оказаться тем самым неудачливым охотником, погнавшимся за двумя зайцами. Кому будет нужен её настоящий спортивный героизм в первом-втором кругах взрослого US Open, если ценой его станет отказ от эпохального достижения. Конечно, во взрослой сетке несколько другие призовые, но кто из нас думал о деньгах в шестнадцать лет?

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Соломоново решение

В сложившейся ситуации есть только один вариант, который снимет все вопросы и груз ответственности с хрупких плеч Алины. Но вряд ли он понравится самой теннисистке. Поражение в полуфинале или финале юниорского Уимблдона избавит её от необходимости гнаться за «Большим шлемом» и тогда она может спокойно пытаться исполнить свою мечту — пробиться через квалификацию в основную сетку взрослого US Open и пройти там несколько кругов. Но если сейчас сказать об этом самой Алине, её возмущению с большой вероятностью не будет предела. Юношеский максимализм подталкивает к победам на всех турнирах, в которых приходится принимать участие, и Алине, безусловно, нужно стремиться к победе на Уимблдоне. А уже потом, взяв небольшую паузу, выходить на хард и хорошо подумать о приоритетах. В столь юном возрасте столь непростой выбор сделать непросто, но рядом с Корнеевой есть взрослые люди, которые всегда могут дать правильный совет, а болельщики поддержат Алину в любых её начинаниях — своей игрой она этого заслужила.