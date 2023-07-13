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Куда уходит детство? Алина Корнеева может отказаться от «Большого шлема»

Главная звезда юниорских супертурниров оказалась перед очень сложным выбором.
Куда уходит детство? Алина Корнеева может отказаться от «Большого шлема»
13 июля 2023 20:00
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

Алина Корнеева после выступления на Открытом чемпионате Австралии и Ролан Гаррос в зачёте юниорок по-настоящему влюбила в себя поклонников тенниса во всём мире. Шестнадцатилетняя москвичка выиграла оба турнира «Большого шлема» в своей возрастной категории и получила от болельщиков довольно лестное для столь юной теннисистки прозвище «мини-Шарапова». На нынешний Уимблдон Корнеева приехала в ранге фаворита и пока оправдывает выданные авансы, добравшись уже до полуфинала. Тем удивительнее была новость о том, что на US Open Алина может заявиться на взрослые соревнования. В самом по себе этом факте вроде как и нет ничего необычного - её ровесница Мирра Андреева на этом Уимблдоне добралась до четвёртого круга основной женской сетки, обидно проиграв там американке Мэдисон Кис, причём не без судейской помощи сопернице. Но в случае с Корнеевой дело обстоит несколько иначе.

Getty Images

Между двух огней

Вся неоднозначность ситуации заключается в том, что Алина, выиграв два главных турнира года из четырёх, всерьёз претендует на «Большой шлем», причём полноценный, так называемый сезонный, а не карьерный, который в мировом теннисе, безусловно, не слишком частое явление, но уж точно не из раздела музейным редкостей. А вот четыре турнира категории «Топ» за один календарный год - это уже достижение совсем другого уровня. Если брать во внимание взрослый теннис, то последней до этой вершины в женском одиночном разряде добивалась легендарная Штеффи Граф. Со времён её успеха прошло, на минуточку, тридцать пять лет. Корнеева же рискует в случае неудачи в США оказаться тем самым неудачливым охотником, погнавшимся за двумя зайцами. Кому будет нужен её настоящий спортивный героизм в первом-втором кругах взрослого US Open, если ценой его станет отказ от эпохального достижения. Конечно, во взрослой сетке несколько другие призовые, но кто из нас думал о деньгах в шестнадцать лет?

Getty Images

Соломоново решение

В сложившейся ситуации есть только один вариант, который снимет все вопросы и груз ответственности с хрупких плеч Алины. Но вряд ли он понравится самой теннисистке. Поражение в полуфинале или финале юниорского Уимблдона избавит её от необходимости гнаться за «Большим шлемом» и тогда она может спокойно пытаться исполнить свою мечту — пробиться через квалификацию в основную сетку взрослого US Open и пройти там несколько кругов. Но если сейчас сказать об этом самой Алине, её возмущению с большой вероятностью не будет предела. Юношеский максимализм подталкивает к победам на всех турнирах, в которых приходится принимать участие, и Алине, безусловно, нужно стремиться к победе на Уимблдоне. А уже потом, взяв небольшую паузу, выходить на хард и хорошо подумать о приоритетах. В столь юном возрасте столь непростой выбор сделать непросто, но рядом с Корнеевой есть взрослые люди, которые всегда могут дать правильный совет, а болельщики поддержат Алину в любых её начинаниях — своей игрой она этого заслужила.

источник: «Советский спорт»
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