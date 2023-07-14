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Звездочка русского тенниса бросила спорт после вылета с Уимблдона. Её довела мать

Юная спортсменка решила начать новую жизнь в США.
Звездочка русского тенниса бросила спорт после вылета с Уимблдона. Её довела мать
14 июля 2023 00:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: РИА Новости

Софью Жук уже в раннем возрасте окрестили новой Марией Шараповой. Юная спортсменка имела реальные шансы пройти по стопам легенды. В 15 лет она стала чемпионкой юниорского Уимблдона, получив от экспертов щедрые авансы.

Однако реализовать потенциал не вышло. Софья не выдержала всеобщего давления и вскоре ушла из спорта, чтобы стать моделью в США.

Что происходит с бывшей надеждой российского тенниса сейчас?

Новая Шарапова

Стремительный взлёт юной теннисистки начался ещё в 11 лет, когда она подписала контракт с агентством IMG. Софья начала регулярно участвовать в крупных юниорских турнирах и в 2015 году добилась главного достижения в карьере, одержав победу на Уимблдоне. Тогда в Британии состоялся первый в истории русский финал: в том матче Софья обыграла соотечественницу Анну Блинкову в двух сетах.

Спортсменку сразу же окрестили новой Шараповой причём не только из-за выдающихся результатов.

Она любит сладости, как и Шарапова, интересуется дизайном, как и Шарапова, зарабатывает деньги в США, как и Шарапова, писал «Советский Спорт» восемь лет назад.

Getty Images

Стремительный закат

Теннисистка дебютировала в туре WTA в 2016 году, но прорыва не произошло. На взрослом уровне Софью бесконечно преследовали неудачи. На счету Жук не было ни одного солидного титула, не говоря уж о «Большом шлеме»: дальше первого раунда она не проходила ни на одном из четырёх элитных турниров. За несколько лет россиянка ни разу не пробилась даже в топ-100 мирового рейтинга, хотя на юниорском уровне занимала аж четвёртую строчку.

Одной из главных причин своих неудач Софья впоследствии называла… собственную мать. По словам Жук, родители установили гиперконтроль над теннисисткой и не позволяли ей уделять время себе.

— Меня херачили давлением, а я была ребенком. Я так завидовала девочкам-американкам, которые приезжали на турниры с тренером, смеялись, общались со всеми, выходили в город. У них жизнь продолжалась, они, кроме тенниса, ещё видели жизнь. Я считаю, что могла бы ещё поиграть, если бы на мне не было такого давления от семьи, родителей. Мой агент тоже сделал очень много ошибок, — говорила девушка в интервью Sports.ru.

Getty Images

Перед «Ролан Гаррос» 2019 спортсменка заявила матери о намерении оставить спорт, на что получила жёсткий ответ:

— Ты не выживешь без меня и тенниса, ты больше ничего не умеешь.

Последним крупным турниром в карьере Жук стал Уимблдон того же года, откуда спортсменка вылетела по итогам первого же квалификационного раунда.

Переезд в США

Собрав остатки призовых денег, Жук отправилась в Штаты. Яркая девушка мечтала стать моделью, но поначалу ей пришлось довольствоваться работой в компании по аренде автомобилей. Спустя время Софья устроилась в магазин часов, где столкнулась с домогательствами со стороны начальника, после чего снова сменила позицию: на этот раз она занялась продажей недвижимости.

Соцсеть Софьи Жук

Вскоре бывшую спортсменку всё же заметили в модельном бизнесе. Софья подписала контракт с известным агентством The Industry Model Management. Параллельно с этим экс-теннисистка вышла замуж за русского парня, с которым они до сих пор живут вместе и владеют совместным бизнесом: салоном красоты и компанией по аренде машин. В прошлом году Жук сделала операцию по увеличению груди, о чём открыто рассказала в соцсетях, а этой весной и вовсе завела аккаунт на OnlyFans.

Мне стало интересно, сколько можно там заработать за неделю без голого развратного контента. Никаких секс-переписок, ничего. Нам с мужем просто стало интересно: давай попробуем, что будет. И я за пять дней заработала $ 4500.

Соцсеть Софьи Жук

Сейчас Софья продолжает развивать бизнес вместе со своим супругом и заниматься модельной деятельностью. Спортсменка помирилась со своей семьёй и недавно заявила о том, что иногда даже думает о возвращении на теннисный корт, однако пока такой сценарий выглядит маловероятным.

источник: «Советский спорт»
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