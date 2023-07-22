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Поляки опозорились на весь мир! Государственную машину напугала простая русская теннисистка

Веру Звонарёву развернули в аэропорту, несмотря на визу и допуск к турниру от WTA.
Поляки опозорились на весь мир! Государственную машину напугала простая русская теннисистка
22 июля 2023 19:05
автор: Никита Плохих
автор фото: Getty Images

Россиянка Вера Звонарёва уже давно находится за границами топа лучших теннисисток мира. Хотя вроде бы не так давно мы все радовались её победам и ждали, что она возглавит рейтинг WTA. Причём на это были все шансы, в октябре 2010 года она занимала вторую строчку. Но вернёмся к реальности, сейчас Вера уже не так часто радует нас своей игрой и в основном выступает не на самых масштабных турнирах. В июле Звонарёва должна была сыграть в Варшаве, но события развернулись совершенно невообразимым образом.

С 24 по 26 июля в столице Польши должен пройти турнир WTA-250. Вроде бы обычное, рядовое событие в мировом теннисном календаре. Но министр спорта страны Камиль Бортничук решил высказать свое «фи» в адрес двух участниц турнира россиянки Веры Звонарёвой и белоруски Александры Саснович.

«Я категорически не согласен с политикой WTA и ATP в отношении выступлений на турнирах игроков из России и Беларуси. Если теннисисты из этих стран будут присутствовать на турнире в Варшаве, я буду избегать матчей с их участием», заявил Бортничук.

С одной стороны, ну не придёт и не придёт. Однако уже на следующий день после его комментариев в адрес теннисисток стало известно, что Веру просто отказались пускать в Польшу.

«Вчера, 21 июля, пограничники не пустили в Польшу российскую теннисистку. Вера Звонарёва по визе, выданной Францией, пыталась попасть в нашу страну рейсом из Белграда в Варшаву. Прилетев из Сербии, теннисистка осталась в транзитной зоне варшавского аэропорта имени Шопена и сегодня после 12:00 вылетела в Подгорицу», — говорится в сообщении Министерства внутренних дел страны.

Getty Images

Отмечается, что наша теннисистка числится в списке лиц, пребывание которых на территории Польши нежелательно, и она не была допущена в страну пограничной службой «по соображениям государственной безопасности и охраны общественного порядка».

Мы, как и вы, теряемся в догадках, чем же хрупкая девушка могла бы угрожать безопасности целой страны. Так или иначе, Вера вряд ли выступит на турнире в Варшаве. Его организаторы и, в частности, Бортничук таким поступком опозорили только самих себя и свой турнир. При этом, они высказали своё неуважение не только к спортсменкам, но и к WTA (мировой женской теннисной ассоциации), которая допустила девушек к выступлению на турнире. По факту распоясавшиеся организаторы наплевали на мнение организации, которая доверила им проведение турнира.

И здесь речь не идёт о том, что обидели российскую спортсменку. А о том, что сами поляки настолько мстительны и беспомощны, что вытворяют уже форменный беспредел. И теперь уже им придётся отвечать перед WTA за свой произвол. Мы не берёмся делать прогнозы и ставки на то, сыграет ли Вера в Варшаве (наверное, даже не стоит), тут уже любопытно, как на это отреагируют мировые теннисные власти. Верь оскорбили не нашу девушку, унизили уже их самих.

источник: «Советский спорт»
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