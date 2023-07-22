Поляки опозорились на весь мир! Государственную машину напугала простая русская теннисистка

Россиянка Вера Звонарёва уже давно находится за границами топа лучших теннисисток мира. Хотя вроде бы не так давно мы все радовались её победам и ждали, что она возглавит рейтинг WTA. Причём на это были все шансы, в октябре 2010 года она занимала вторую строчку. Но вернёмся к реальности, сейчас Вера уже не так часто радует нас своей игрой и в основном выступает не на самых масштабных турнирах. В июле Звонарёва должна была сыграть в Варшаве, но события развернулись совершенно невообразимым образом.

С 24 по 26 июля в столице Польши должен пройти турнир WTA-250. Вроде бы обычное, рядовое событие в мировом теннисном календаре. Но министр спорта страны Камиль Бортничук решил высказать свое «фи» в адрес двух участниц турнира — россиянки Веры Звонарёвой и белоруски Александры Саснович.

«Я категорически не согласен с политикой WTA и ATP в отношении выступлений на турнирах игроков из России и Беларуси. Если теннисисты из этих стран будут присутствовать на турнире в Варшаве, я буду избегать матчей с их участием», — заявил Бортничук.

С одной стороны, ну не придёт и не придёт. Однако уже на следующий день после его комментариев в адрес теннисисток стало известно, что Веру просто отказались пускать в Польшу.

«Вчера, 21 июля, пограничники не пустили в Польшу российскую теннисистку. Вера Звонарёва по визе, выданной Францией, пыталась попасть в нашу страну рейсом из Белграда в Варшаву. Прилетев из Сербии, теннисистка осталась в транзитной зоне варшавского аэропорта имени Шопена и сегодня после 12:00 вылетела в Подгорицу», — говорится в сообщении Министерства внутренних дел страны.

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Отмечается, что наша теннисистка числится в списке лиц, пребывание которых на территории Польши нежелательно, и она не была допущена в страну пограничной службой «по соображениям государственной безопасности и охраны общественного порядка».

Мы, как и вы, теряемся в догадках, чем же хрупкая девушка могла бы угрожать безопасности целой страны. Так или иначе, Вера вряд ли выступит на турнире в Варшаве. Его организаторы и, в частности, Бортничук таким поступком опозорили только самих себя и свой турнир. При этом, они высказали своё неуважение не только к спортсменкам, но и к WTA (мировой женской теннисной ассоциации), которая допустила девушек к выступлению на турнире. По факту распоясавшиеся организаторы наплевали на мнение организации, которая доверила им проведение турнира.

И здесь речь не идёт о том, что обидели российскую спортсменку. А о том, что сами поляки настолько мстительны и беспомощны, что вытворяют уже форменный беспредел. И теперь уже им придётся отвечать перед WTA за свой произвол. Мы не берёмся делать прогнозы и ставки на то, сыграет ли Вера в Варшаве (наверное, даже не стоит), тут уже любопытно, как на это отреагируют мировые теннисные власти. Верь оскорбили не нашу девушку, унизили уже их самих.