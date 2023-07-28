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Русскую теннисистку депортировали из Чехии. WTA, сколько можно?

Остальных наших спортсменок из основной сетки турнира в Праге официально попросили не приезжать.
Русскую теннисистку депортировали из Чехии. WTA, сколько можно?
28 июля 2023 17:11
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

Ещё не успела утихнуть история вокруг Веры Звонарёвой, которую польские власти не пустили в страну для участия в турнире WTA, объявив её присутствие в Польше едва ли ни угрозой национальной безопасности, как разразился новый скандал. На этот раз дело происходило в другой европейской стране — Чехии — но картина оказалась похожей как две капли воды. Девушку, прибывшую на турнир в Праге (её имя пока не называется) задержали в аэропорту и мгновенно вынесли решение о депортации.

После этого директор соревнований Мирослав Малый сделал полное гордости заявление о том, что первая из наших теннисисток, прилетевшая на турнир уже отправлена домой, а остальных обладательниц российских и белорусских паспортов в чешской столице не ждут во избежание повторения ситуации. При этом Малый упомянул тот факт, что о решении властей страны уведомлена WTA.

Источник фото: Getty Images

Понятно, что решение о въезде иностранных граждан в итоге принимают не оргкомитеты турниров, а государственные органы — в данном случае, Чешской республики. Но Малый своим заявлением, по сути, заявил о поддержке таких мер. В этом свете интересно посмотреть на реакцию международных теннисных властей, которые сначала громогласно вещают о равноправии всех членов ассоциации и даже устраивают показательные акции в виде лишения прошлогоднего Уимблдона права распределять рейтинговые очки, а затем противоречат сами себе. Если бы позиция по этому вопросу была чёткой и однозначной, то у столь незначительных в мировом календаре турниров как польский и чешский можно было бы просто отозвать лицензию, не рискуя большими имиджевыми потерями и даже слишком уж большим резонансом. Но руководство мирового тенниса вместо этого продолжает заниматься демагогией, окончательно подрывая доверие к своей деятельности со стороны как игроков, так и простых болельщиков.

Нашим же спортсменам остаётся принять как данность, что есть целый ряд стран, где им, мягко говоря, не рады. И список этот неуклонно расширяется день ото дня. Так что любая следующая попытка пробить-таки стену непонимания может окончиться столь же печально, как у хоккеиста Максима Сергеева, которого арестовали в Польше по подозрению в шпионаже. Поэтому в нынешней ситуации лучше чуть более тщательно относиться к формированию графика своих выступлений на турнирах, чтобы не рисковать оказаться фигурантом уголовного дела, всего лишь приехав выполнять свою работу.

источник: «Советский спорт»
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