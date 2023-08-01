Касаткина разгромила соперницу в США. Следующая на очереди – неудобная украинка

В столице США Вашингтоне стартовал турнир Женской теннисной ассоциации MubadalaCiti DC Open с призовым фондом 780 тыс. долларов. Россиянка Дарья Касаткина в двух сетах (6:3, 7:5) прошла в первом круге бельгийку Элизу Мертенс и теперь ей предстоит встреча с самой неудобной соперницей в женском туре - украинкой Элиной Свитолиной, которая в свою очередь разобралась с Викторией Азаренка из Беларуси.

Getty Images

Для первого номера России в женском одиночном теннисе Дарьи Касаткиной наступает час-икс. Потому что выступления на турнирах серии Большого шлема в нынешнем сезоне признать успешными никак нельзя. 11-я ракетка мира попутно уступила в первом круге Открытого чемпионата Австралии, дошла лишь до четвёртого круга на парижском «Ролан Гаррос», где, кстати, уступила своей будущей сопернице на турнире в Вашингтоне Элине Свитолиной, британский Уимблдон закончился ещё хуже для нашей теннисистки – в третьем круге Касаткина в двух сетах отдала матч Виктории Азаренка.

Все надежды теперь на американский хард. Там и решится, сможет ли Дарья хоть как-то подсластить пилюлю явно неудачного года, а заодно заскочить на подножку уходящего от неё поезда под названием – Итоговый турнир. Для россиянки Элина Свитолина – самый неудобный соперник в женском туре. Все семь матчей, которые девушки провели между собой за карьеру, выиграла украинская теннисистка, причём пять поединков Свитолина взяла именно на харде, который является её любимым покрытием и только два на грунте.

Более того, практически всегда Элина побеждала Дарью, не доходя до решающих игр любого турнира. Лишь однажды россиянка и украинка встретились в финале и случилось это аж пять лет назад на представительном турнире в Дубай. Для Касаткиной в последние годы является проблемой затянуть поединок с 27-й ракеткой мира хотя бы до трёх сетов, последние три сражения россиянка проигрывала исключительно в двух сетах.

Getty Images

Самое время Касаткиной, именно в американской столице, сделать всё, чтобы переломить грустную тенденцию. Дополнительной подоплёкой встречи является очередная противоречивая афиша, где вновь сойдутся Россия и Украина. Несмотря, на все околоспортивные скандалы в других видах спорта, в теннисе проблема, например, рукопожатий, в отличие от того же фехтования, не так давно была решена. Так как это традиционная процедура не является обязательной, то споры на эту тему чуть поутихли. Украинки в очных встречах с россиянками и белорусскими уже давно отказались от этого ритуала, так что споров и трений эта тема больше не вызывает.