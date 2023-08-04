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Рукопожатий не нужно. Людмила Самсонова не оставила шансов украинке в Вашингтоне

Восьмая сеяная американского турнира в четвертьфинале боролась только сама с собой.
Рукопожатий не нужно. Людмила Самсонова не оставила шансов украинке в Вашингтоне
04 августа 2023 23:59
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

Для Людмилы Самсоновой Марта Костюк — одна из самых удобных соперниц в WTA-туре. И пусть за свою профессиональную карьеру теннисистки встречались не так уж часто, но побед над Людмилой у представительницы Украины на момент очередного очного противостояния не было. Учитывая текущую политическую ситуацию, многие из числа болельщиков ожидали бури эмоций и гигантского накала страстей. Но, на удивление, игра прошла совсем уж буднично.

Быстро запрягла, но не поехала

Встреча началась с активности Костюк, которая явно держала в голове тот факт, что пока не обыгрывала Самсонову. Марта сделала брейк уже в первом гейме на приёме, но дальше этого успеха дело у украинки не пошло. Самсонова моментально вернула подачу и дальше партия проходила под её диктовку. Не слишком внушительная аудитория на трибунах попыталась поддержать Костюк, но каких-то ощутимых дивидендов ей это не принесло. Действующая обладательница титула провела ещё один яркий гейм на приёме и оставила сет за собой — 6:4.

Getty Images

Работа над ошибками

Во второй партии Людмила не стала откладывать дело в долгий ящик и быстро повела с перевесом в два брейка. Марта не хотела сдаваться и вернула одну из подач, но расклад сил в этот вечер был далёким от равенства. Костюк буквально вгрызалась в каждый мяч, но Людмила поставила точку в этом противостоянии уже с первого матчбола на своей подаче.

Не очень-то и хотелось

Getty Images

После завершения игры теннисистки демонстративно обогнули друг друга — Марта, видимо, решив, что необязательные с недавнего времени процедуры выполнять не надо, а Людмила, очевидно, придя к выводу, что план на игру выполнен на сто процентов и лишние взаимодействия с соперницей по уже завершившейся встрече ей ни к чему. Так или иначе, Самсонова продолжает двигаться к защите прошлогоднего титула — что будет сделать крайне непросто, учитывая статус возможных соперниц по полуфиналу и финалу, а Марта Костюк, продержавшись на корте немногим менее полутора часов, завершает борьбу за главный трофей вашингтонского турнира WTA 500.

источник: «Советский спорт»
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