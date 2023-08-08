«Я сама не в курсе зачем». Первой ракетке мира буквально заклеили рот

На одной из тренировок в Монреале перед стартующим скоро Открытым чемпионатом Канады по теннису первая ракетка мира Ига Швёнтек вышла с заклеенным спортивной лентой ртом. Фанаты в соцсетях высказали предположение, что таким образом Ига работает над техникой дыхания.

В отличие от мужского тенниса, женщины часто во время розыгрышей издают громкие звуки. Вздохи некоторых теннисисток и вовсе стали культовыми. Так, россиянка Мария Шарапова со своим мощным криком во время каждого розыгрыша мяча, и вовсе стала чуть ли не брендом на крупных теннисных турнирах. Несмотря, на частые жалобы соперниц, что, Маша их сбивает с игрового ритма, WTA не могла повлиять на такой выплеск эмоций во время затяжных матчей.

Польская прима женского одиночного тенниса Ига Швёнтек заклеивает себе рот совсем по другому поводу. Оказывается, что таким образом улучшается выносливость на корте.

Источник фото: OBNmontreal

«Иногда я сама не понимаю того, что мне говорят. Я так делаю уже давно. Только носом труднее дышать, на фоне этого возникает учащенное сердцебиение. И я думаю, что это как-то связано с выносливостью, но я не буду вдаваться в подробности, потому что я не эксперт. Все, что вы делаете на корте, дается труднее с этой лентой, которая заклеивает рот. Так что да, думаю, это способ поработать над моей выносливостью, не заставляя меня бегать слишком быстро и делать экстремальные вещи», — приводит слова Швёнтек Tennis Infinity.

Если говорить в целом, за счет дыхания только носом во время аэробоной нагрузки гораздо лучше поддаётся тренировке именно сердечно-сосудистая система, благодаря чему польская теннисистка становится выносливее. В теории, если спортсменка достаточное количество времени выдерживает тренировку, дыша только носом, то далее ей будет гораздо легче выдержать многочасовой поединок, когда она будет дышать еще и ртом.

Точно такой же метод использует в своих тренировках тренер бойца UFC Дастина Порье - американец Фил Дару. Ещё в 2020-м году наставник рассказывал, что заклеивает своим ученикам губы на тренировках, но объяснение этому было несколько иное:

«Дыхание носом задействует реакцию парасимпатической нервной системы и таким образом ты сбиваешь пульс. Получается, что ты можешь делать упражнение более интенсивно. Правильно дыша носом, ты снижаешь уровень стресса и давления на сердце. При дыхании только носом все становится тяжелее, потому что носовая полость узкая и через нее проходит ограниченный поток воздуха. Соответственно кислород поступает в ограниченном количестве. В чем-то тренировки, когда спортсмен дышит только носом, можно сравнить с занятиями на возвышенности, практикуемые многими атлетами в видах, где выносливость играет ключевую роль».

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В прошлом году румынская элитная спортсменка, бывшая первая ракетка мира Симона Халеп боролась с проблемами дыхания и перенесла операцию на носу. В условиях игры в жаркую и засушливую погоду проблемы с дыханием периодически наносят вред спортсменам. Так, совсем недавно на турнире в Вашингтоне китайский игрок Ибин Ву потерял сознание в середине матча из-за проблем с дыханием в момент сильного зноя. Вероятно, чтобы исключить подобные последствия, тренеры Швёнтек пытаются максимально нивелировать возможные последствия таких погодных и игровых перегрузок.

Дыхание исключительно носом имеет ещё ряд преимуществ. Например, носовая полость лучше очищает вдыхаемый воздух от пыли и инородных тел. А еще оно эффективно в борьбе с гипервентиляцией, приводящей к головокружению или потере сознания. Так что, тренеры Иги Швёнтек раскрыли секрет удачной игры своей подопечной. Теперь за полькой могут последовать и другие теннисистки, хотя, кто сказал, что ни уже так не делают?