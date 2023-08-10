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Российскую теннисистку жестоко избили бандиты с ножами. Кошмар творился на глазах семьи

Преступники обобрали спортсменку до нитки.
Российскую теннисистку жестоко избили бандиты с ножами. Кошмар творился на глазах семьи
10 августа 2023 08:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: РИА Новости

В середине нулевых Анна Чакветадзе считалась настоящей звездой российского тенниса. Пик её карьеры пришёлся на 2007 год, когда девушка одержала победу сразу на четырёх турнирах WTA, включая «Мастерс» в Цинциннати. По ходу сезона спортсменка даже сумела пробиться в топ-5 мирового рейтинга, и тогда казалось, что главные достижения ещё ждут её впереди.

Всё изменил ночной кошмар 18 декабря. Посреди ночи на дачу семьи Чакветадзе ворвались пятеро вооружённых бандитов. Преступники связали родителей Анны и её саму, начав буквально выбивать из них сведения о спрятанных в доме деньгах…

Полностью восстановиться после страшного инцидента теннисистка так и не сумела.

"Советский спорт"

«Я думала, мне придёт конец»

17 декабря Чакветадзе вернулась в Москву с выставочного турнира в Брюсселе. Поездка в Бельгию стала для теннисистки последней в сезоне, который она завершила в статусе шестой ракетки мира. Блестящий финиш 20-летняя Анна планировала отметить тем же вечером вместе с семьёй, так что прямо из аэропорта отправилась на родительскую дачу в подмосковной Апрелевке. Спортсменка поужинала с отцом, матерью и младшим братом и рано ушла спать, чтобы отдохнуть после очередной командировки.

Приблизительно в четыре часа утра теннисистка внезапно проснулась, услышав крик из комнаты родителей. В дом ворвались пятеро мужчин в масках и тёмной одежде, первым делом напав на Наталью и Джамала Чакветадзе. Отца спортсменки бандиты повалили на пол и скрутили, сломав ему плечо впоследствии мужчине даже потребуется операция, а мать связали.

Затем та же участь постигла и саму Анну, спавшую на втором этаже. В её комнату вошли трое: один дважды ударил девушку по лицу, после чего начал ей угрожать:

- Я думала, что мне придёт конец. Было очень страшно. Я порывалась выбежать из комнаты, но мне связали руки – так крепко, что я потом несколько дней их не чувствовала, рассказывала позже Чакветадзе.

Социальные сети Анны Чакветадзе

«У нас украли абсолютно всё»

Вооружённые ножами и бутафорскими, как выяснится позже, пистолетами, грабители объяснили свой налёт… поиском средств для ребёнка, которому нужна операция на сердце. При этом отморозки прекрасно понимали, к кому пришли. По словам Анны, действия преступников были чётко спланированы: они чётко знали, на какие суммы и драгоценности могут рассчитывать.

Самые ценные вещи были спрятаны в сейфе чтобы узнать пароль от него, бандиты начали избивать безоружных женщин. Наталья и Анна держались, но когда мать спортсменки поняла, что преступники не остановятся ни перед чем, то всё же сообщила ворам нужные цифры. Негодяи обобрали Чакветадзе до нитки:

У нас украли абсолютно всё ценное, что было в доме. Абсолютно все драгоценности, бриллианты, часы, все Анины призы, подарки и все хранящиеся в доме деньги. Там было около пяти миллионов рублей, говорил отец девушки.

«Ограбление повлияло на мою карьеру»

Расследование инцидента продолжалось больше года. Найти преступную банду оказалось непросто как и выяснить их информатора. Сама Анна предполагала, что все нужные данные грабителям сообщил кто-то, близкий к семье…

— Никаких сомнений нет, что преступники хорошо были осведомлены обо всём, что находилось в доме, и прекрасно в нём ориентировались. Преступники — или хотя бы один из них, — судя по всему, неоднократно бывали в доме и были хорошо осведомлены, что в нём имеется, — подтверждали догадки Анны в МУРе.

Социальные сети Анны Чакветадзе

Тогда было возбуждено уголовное дело по статье о разбое, предполагающей наказание до 15 лет лишения свободы. Подозреваемые в преступлении были арестованы спустя год: под стражей оказались трое грузин и двое белорусов один из грабителей скончался ещё до суда. Каждый из обвиняемых в итоге получил солидный срок, однако Джамала Чакветадзе результаты расследования не удовлетворили: по его мнению, в налёте участвовали некие граждане Молдовы, на след которых отец семейства даже впоследствии сумел выйти, но привлечь их к ответственности не сумел.

Для самой Анны же этот инцидент стал во многом судьбоносным. Полностью прийти в себя после шока по большому счёту девушка так и не сумела.

Тогда я была в топ-10, показывала лучшую игру в жизни, но потом все начало разваливаться. Думаю, это ограбление очень серьёзно повлияло на мою карьеру, остановило её развитие. Я была рада, что смогла дальше играть, потому что думала, что та ночь станет последней в моей жизни. Но, к сожалению, качество тенниса упало, — признавала спортсменка.

Социальные сети Анны Чакветадзе

С каждым годом молодая Чакветадзе котировалась всё ниже, выиграв с тех пор лишь два турнира WTA, а к психологическим проблемам прибавились травмы и даже обмороки. Спустя два сезона теннисистка находилась уже на 70-м месте, спустя ещё два — на 230-м, а в 2013-м и вовсе объявила о завершении карьеры. На момент ухода из спорта одной из самых перспективных теннисисток России было всего 26 лет.

источник: «Советский спорт»
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