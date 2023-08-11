Не злите Медведева! Российский теннисист дожал соперника после спора с судьёй

Полезная пауза

Перед турниром в Вашингтоне многие любители тенниса в нашей стране недоумевали, почему Даниил Медведев отказался играть в столице США. Информации о том, что первую ракетку России беспокоят какие-либо проблемы со здоровьем, не было. Так что подобное решение было воспринято болельщиками как попытка Медведева немного продлить мини-отпуск перед ключевыми турнирами на любимом покрытии. И пока Даниил показывает, что эта дополнительная пауза явно пошла ему на пользу — он уже в трёх шагах от повторения успеха 2021 года, когда он увёз из Торонто главный приз «Мастерса».

Двойной итальянский барьер

Начав на правах второго сеяного выступления в Канаде со второго круга, Медведев без особенного труда справился с итальянцем Маттео Арнальди. А вот дальше его ожидал соперник посерьёзнее, причём из той же страны. Интересно, что Лоренцо Музетти — не новичок в профессиональном туре, более того — входит в топ-20 мирового рейтинга, но с Медведевым в рамках турниров ATP до этого не встречался.Так что обоим теннисистам предстояло, по сути, знакомиться с манерой игры друг друга практически на ходу.

После дождичка в четверг

Начала матча теннисистам пришлось прождать несколько часов. Канаду в эти дни буквально заливает дождями — из-за осадков серьёзно сбилось расписание не только в Торонто, но и на женском турнире в Монреале. И всё же Музетти и Медведев смогли выйти на корт. В первых шести геймах теннисисты уверенно брали свои подачи, а вот в седьмом итальянец наконец-то дрогнул. Возможно, на Лоренцо негативно подействовал розыгрыш при счёте 30:15, по ходу которого теннисисты нанесли на пару 38 ударов — и который в итоге остался за Медведевым. Так или иначе, Даниил добрался до брейк-пойнтов и со второй попытки забрал подачу Музетти. Дальнейшее было уже делом техники — первый сет завершился победой российского теннисиста.

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Поиск куража

Ключевым же моментом второго сета стал эпизод между шестым и седьмым геймами. Даниил вёл с брейком, отдал свою подачу и тут же нашёл виновника своих неприятностей. Он обратился к судье на вышке с просьбой утихомирить зрителей, которые, по его словам, уже не в первый раз мешали ему подавать. Свою пламенную речь Медведев сопроводил небольшим театром пантомимы - и хотя не добился у судьи понимания, это помогло ему не потерять нить игры. Уже в следующем гейме на приёме Даниил вернул утраченное преимущество, после чего всем на трибунах стало ясно — смотреть этот матч им осталось совсем недолго. 6:4, 6:4 — Даниил Медведев провёл два разных сета, которые, тем не менее, закончились одинаково, и шагнул в четвертьфинал.

На пути к финалу

Дальше Даниила ждёт соперник, с которым ему есть за что поквитаться. Австралиец Алекс де Минаур в прошлом году выбил Медведева из борьбы на самом старте «Мастерса» в Париже. И сильнейший на данный момент российский теннисист явно этого не забыл. В целом же статистика в очных противостояниях этих соперников в пользу Медведева — 4:1. Так что если Даниил сумеет совладать с нервами, то больших проблем с выходом в полуфинал у него быть не должно.