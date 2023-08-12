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Работа для психолога? Медведев подарил победу австралийцу

В четвертьфинале канадского турнира второй номер посева обидно проиграл Алексу де Минауру.
Работа для психолога? Медведев подарил победу австралийцу
12 августа 2023 07:14
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

После того, как Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто, в двух сетах дожав итальянца Лоренцо Музетти, поклонники первой ракетки России успели поверить в то, что их любимый теннисист может повторить свой успех образца 2021 года. В четвертьфинале Медведева ожидал австралиец Алекс де Минаур, у которого Даниил ранее выиграл четыре матча из пяти, да и Алехандро Давидович-Фокина в роли гипотетического соперника по полуфиналу не выглядел непреодолимым барьером. Но всё для второго сеяного в Торонто закончилось раньше, чем это можно было предположить. Причём винить в поражении Даниил может только себя – по всей видимости, его в очередной раз подвели нервы.

Getty Images

Аттракцион невиданной щедрости

Начинался четвертьфинальный матч очень даже неплохо для Медведева. В шестом гейме он сделал брейк и сумел подтвердить его, взяв свою подачу. Счёт стал 5:2 – и казалось, что дело в первой партии сделано. Но после этого Даниила как подменили. Прошло совсем немного времени – и счёт уже равный. Причём, вернул подачу австралиец на двойной ошибке российского теннисиста – их на этом турнире у Медведева накопилось огромное количество. Дело дошло до тай-брейка, где Даниил опять был вынужден бороться по большей части с самим собой. В тринадцатом гейме он повёл со счётом 5:1, имел три сетбола, но не смог воспользоваться своими шансами. А сетбол на своей подаче Медведев и вовсе загубил ещё одной двойной. Такими щедрыми подарками Алекс не воспользоваться уже не мог. С первой же попытки он оставил партию за собой – 9:7 на тай-брейке и 7:6 в пользу де Минаура в стартовом сете, который Медведев должен был заканчивать задолго до этого.

Getty Images

Повторение пройденного

Вторая партия стала продолжением кошмара для болельщиков Медведева. Даниил то забирал подачу соперника, то возвращал её обратно. Похоже, такому обилию подарков удивлялся даже австралиец – всё-таки день рождения у Алекса в феврале. Но российский теннисист продолжал дарить шансы де Минауру, который вырвался вперёд в партии и оказался в одном гейме от победы в матче. Правда для этого теннисисту с Зелёного континента нужно было сделать ещё один брейк. Но и это не стало препятствием – у Даниила всё буквально валилось из рук. Завершилась встреча, как несложно догадаться, двойной ошибкой со стороны россиянина. Итог - 7:6, 7:5 в пользу де Минаура. А Медведев уже не в первый и не во второй раз отдаёт встречу, в которой все козыри были у него на руках. Время у Даниила и его тренера до старта USOpenещё есть – самое время задуматься о том, как можно исправить ситуацию. Потому что проигрывать такие матчи один из сильнейших теннисистов планеты просто не имеет права.

источник: «Советский спорт»
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