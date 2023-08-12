В Монреале подставили россиянку Самсонову. Но Людмила утёрла организаторам нос

В Монреале сейчас постоянно идут дожди, и организаторы турнира WTA вынуждены переносить матчи. Соответственно, и теннисистам приходится подстраиваться под изменения в графике. Россиянка Людмила Самсонова пока делает это лучше всех, пробившись уже в полуфинал соревнований, несмотря на происки организаторов.

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Два матча за полдня

Перенос матчей из-за дождя – стандартное явление в теннисе. Но обычно организаторы стараются разнести игры одного спортсмена как можно дальше друг от друга по времени. Вот только Людмила Самсонова – россиянка, поэтому её в Монреале решили не щадить. Сначала она провела тяжелейший матч 1/8 финала с Ариной Соболенко из Беларуси. Играть против второй ракетки мира, находящейся в отличной форме, в принципе тяжело. А победить её – ещё сложнее. Затем была ещё одна тяжёлая игра – против швейцарки Белинды Бенчич.

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Матч между Самсоновой и Соболенко начался в пятницу, 11 августа, в 19:10 по московскому времени. Эта встреча проходила в общей сумме почти 3 часа, то есть закончилась примерно в 22:00. Людмила выиграла со счётом 2:1 по сетам, но отдохнуть смогла лишь несколько часов. Уже в 4:15 12 августа начался ее четвертьфинальный матч с Белиндой Бенчич. Зато американка Пегула и первая ракетка мира из Польши Свёнтек получили полноценный день для отдыха и восстановления. И как ещё это можно назвать, если не банальной подставой?

Воля к победе

В матче 1/8 финала с Соболенко занимающая 18-е место в мировом рейтинге Самсонова весь первый сет отбивалась от атак мощной соперницы. У белорусской теннисистки были брейк-пойнты почти в каждом гейме на подаче Людмилы, но россиянка сумела выстоять, а затем и дожать Арину на тай-брейке, выиграв первую партию 7:6 (7:2).

Арина Соболенко слишком сильна, чтобы легко сдаваться после так обидно проигранного сета. Во второй партии она смогла сделать один брейк и выиграла её со счётом 6:4. В решающей третьей партии игра вновь была равной. Самсонова повела с брейком 3:1, но затем Соболенко сумела сделать ответный брейк при счёте 2:4. Правда, Людмила тут же выиграла гейм на подаче соперницы и довела сет до победы 6:3.

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Воля к победе нужна была россиянке и в четвертьфинале с Бенчич. Швейцарка является 13-й ракеткой мира и в отдельно взятых матчах выдаёт классный теннис. На этот раз Белинда не показала своей лучшей игры, но была близка к ней. Она мало ошибалась, играла разнообразно и ни в чём не уступала Самсоновой. Тем не менее Людмиле удалось в каждом из сетов сделать по брейку, выиграв в итоге матч за 1 час 50 минут со счётом 6:4 6:4. Примечательно, что в этой игре у каждой из соперниц было по 5 брейк-поинтов, но россиянка реализовала два из них, а швейцарка - ни одного.

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Шансы на победу в Монреале

После прохождения таких сильных соперниц у Людмилы Самсоновой хорошие шансы выиграть турнир в Монреале. В полуфинале она будет играть против победителя противостояния Касаткина – Рыбакина. Любая из этих соперниц не выглядит непобедимой для Людмилы. Самсонова сейчас вообще смотрится очень сильно. Ей бы ещё двойных ошибок на подаче делать поменьше, тогда совсем хорошо будет!