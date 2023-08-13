Русскую теннисистку затравили в Канаде. Но Люда пробилась в финал... на отдых - 2 часа

Путь к полуфиналу турнира в Монреале стал, пожалуй, самым серьёзным испытанием в карьере Людмилы Самсоновой. 24-летняя уроженка Оленегорска, конечно, имеет в своём активе четыре победы на турнирах WTA, но выход в четвёрку сильнейших канадского «тысячника», да ещё и в тех условиях, с которой пришлось столкнуться российской теннисистке, можно признать настоящей вехой в её биографии.

Самсоновой для того, чтобы оказаться в полуфинале, пришлось провести тяжелейший теннисный марафон, проведя два матча за один игровой день, причём с соперницами топ-уровня — Ариной Соболенко и олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич. Всему виной монреальский дождь, из-за которого организаторам пришлось серьёзно перекраивать календарь. Но российская теннисистка справилась с задачей повышенной сложности и продолжила поход по турнирной сетке.

«УДОБНАЯ» СОПЕРНИЦА

Последним препятствием на пути в финал для Людмилы стала Елена Рыбакина. Соперница, представляющая Казахстан, уже имеет в своём активе победу на Уимблдоне и финал Australian Open. Так что почти её ровеснице Самсоновой есть, на кого равняться.

При этом в очных противостояниях перед очередной встречей на корте впереди была Людмила со счётом 2:0. Так что специалисты перед игрой не торопились называть однозначным фаворитом Рыбакину. К тому же, неизвестно было, как на теннисисток повлияет длительное ожидание. Из-за очередных капризов канадской погоды матч был перенесён на воскресенье.

Источник фото: Getty Images

ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ ЗЕРКАЛА

По первым минутам стартовой партии могло показаться, что борьба в сете получится равной. Более того, Самсонова первой добралась до брейк-пойнта. Но Рыбакина выстояла, а в следующем гейме уже сама взяла подачу соперницы. После этого игра у российской теннисистки развалилась всерьёз и надолго. Ошибки следовали одна за другой. Поэтому итоговые 6:1, конечно, выглядели перебором, но в целом успех Елены в партии выглядел абсолютно закономерно.

Унывать поклонникам Самсоновой, как выяснилось чуть позже, было рановато. Во втором сете на корте началась игра, которую многие называют главной отличительной чертой женского тенниса — на приёме соперницы чувствовали себя лучше, чем на своей подаче. А вот с реализацией своих шансов лучше дела обстояли у Людмилы. Да и Елена, не желая того, раз за разом помогала Самсоновой, в одном из геймов сделав три двойные ошибки подряд. При счёте 5:1 Людмила вышла подавать на вторую партию. Российская теннисистка не без труда добралась до сетболов и со второй попытки установила полное равновесие в матче. 6:1,только теперь уже в пользу Людмилы и 1:1 по партиям.

Источник фото: Getty Images

РАЗГАДКА ТАЙНЫ

На старте решающего сета наконец-то стало понятно, что случилось с игрой Рыбакиной во второй партии. Елена явно испытывала дискомфорт в ранее повреждённом плече — видимо, по ходу игры представительница Казахстана усугубила травму.

Источник фото: Getty Images

Она сразу же отдала свою подачу — и теперь задача Самсоновой серьёзно упрощалась. Игра у Елены разваливалась на глазах — и уже совсем скоро Людмила отправилась подавать на матч, ведя с двумя брейками.1:6, 6:1, 6:2 — Самсонова в финале «тысячника» в Монреале, где её уже через два часа ждёт Джессика Пегула — организаторы турнира упорно не хотят учиться на своих ошибках.