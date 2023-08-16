Рублёв провалил три турнира подряд. Вторая ракетка России разучился побеждать?

Меньше двух недель осталось до старта заключительного турнира Большого шлема в этом году — Открытого чемпионата США. И в целом форма российских теннисистов перед главным стартом сезона на харде не вызывает опасений, за одним очень неприятным и неожиданным исключением. Вторая ракетка России Андрей Рублёв проиграл третий матч подряд, причём если обратить внимание на уровень его соперников в этих встречах, впору говорить о затяжном кризисе.

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Поводы для тревоги появились ещё в конце июля, после вылета Рублёва с турнира в Гамбурге. Саму неудачу во втором круге ещё можно было бы признать досадной случайностью, если бы не та лёгкость, с которой Андрей пропустил своего соперника в следующую стадию. В матче против не хватающего звёзд с неба немца Даниэля Альтмайера Рублёв продержался на корте чуть больше часа и взял всего четыре гейма — не самая приятная строчка в послужном списке для игрока из первой десятки мирового рейтинга.

Единственным оправданием для Рублёва могло служить то, что турнир игрался на грунте, и болельщики надеялись, что к хардовой части сезона Андрей подойдёт во всеоружии. Но уже на старте «Мастерса» в Торонто их ждало жестокое разочарование - победа Маккензи Макдональда над Асланом Карацевым никого особенно не удивила. А вот то, что американец после этого оставил за бортом турнирной сетки и Рублёва — это уже было мини-сенсацией со знаком минус.

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При этом о каких-либо повреждениях, полученных Рублёвым, которые могли бы настолько мешать ему играть, не сообщалось. Похоже, Андрей просто оказался не готов к важнейшей части теннисного года. И дальнейший ход событий только подтвердил этот тезис. «Мастерс» в Цинциннати он на правах седьмого номера посева вновь начинал со второго круга. А дальше всё как под копирку напомнило бесславное выступление Андрея в Канаде — соперник, не принадлежащий к элите мирового тенниса — на этот раз им был финн Эмиль Руусувуори, мучения на корте и вылет на радость теннисистам из его половины сетки.

В этой связи возникает вопрос — как Рублёв собирается играть на US Open, если за два важнейших турнира на харде, дающих кроме всего прочего солидные бонусные очки, не смог пройти никого. И кто виноват в в том, что сейчас происходит с Андреем — он сам, тренер или какие-то внешние факторы, о которых Рублёв предпочитает умалчивать. Столь же ощутимая неудача на одном из главных турниров года может всерьёз ударить по позициям российского теннисиста в рейтинге. Да и в принципе подобная статистика за уже довольно солидный промежуток времени совершенно не красит несомненную звезду российского тенниса.

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В грубые просчёты Рублёва и его тренера в подготовке верить бы не хотелось — вопросов к профессиональному отношению Андрея к делу раньше не возникало. Но на настоящий момент всё идёт к тому, что даже его выход во вторую неделю US Open вызывает большие сомнения, а непреодолимым барьером может оказаться почти любой оппонент. И времени на исправление ситуации у Рублёва почти нет. Злость на себя в этом вопросе — плохой помощник, но что можно радикально изменить за две недели помимо настроя и психологического состояния, пока так и остаётся загадкой.