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Французский паспорт не помог. Касаткина эффектно разгромила экс-россиянку

Дарья затратила минимум усилий в матче с Варварой Грачёвой.
Французский паспорт не помог. Касаткина эффектно разгромила экс-россиянку
16 августа 2023 19:44
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

На «тысячнике» в Цинциннати, предваряющем US Open, во втором круге жребий свёл российскую теннисистку Дарью Касаткину и бывшую нашу соотечественницу Варвару Грачёву, получившую совсем недавно французское гражданство.

В нынешнем сезоне Касаткина совершенно неудачно играет с Варварой. Оба матча были проиграны без особых шансов для Дарьи. Особенно обидным было разгромное поражение от Грачёвой на Australian Open в первом круге турнира (1:6, 1:6). Что показательно, нынче вторая ракетка России (первой недавно стала Людмила Самсонова), самые большие проблемы в игре с Варварой испытала именно на харде.

Очередная встреча Касаткиной с Грачёвой на американском корте началась для российской теннисистки очень тяжело. Несмотря на то, что Дарья не отдавала свою подачу, при этом, ей пришлось отыграть за первые шесть геймов столько же брейк-поинтов, что говорило о том, как трудно нашей девушке удерживать свою подачу.

Getty Images

Но ближе к середине первого сета, россиянка подобрала ключи к игре новоиспечённой француженки, и уже сама взяла подачу соперницы. Уловив, что игра с левой на бэкхенде у Грачёвой откровенно хромает, Дарья начала грузить мячи по одной и той же траектории. Варвара, как не пыталась, никак не могла переломить ход первого сета, допуская одну невынужденную за другой. В итоге, ругаясь куда-то в пустоту, Грачёва отдала партию, проиграв три гейма кряду. 6:3

В начале второго сета Дарья Касаткина продолжала играть на кураже. Свои подачи россиянка выигрывала без сучка и задоринки, а далее наступал черёд брейков. Никаких шансов не оставляла Даша непростой оппонентке на её подаче, сделав весомую заявку на общую победу в матче, который изначально, казалось, что будет более упорным. Такое ощущение, что Даша не забыла австралийскую оплеуху. По второму сету было ощущение, что Касаткина хочет не просто выиграть, а именно разнести Грачёву в клочья.

Getty Images

В итоге, Грачёвой удалось избежать «баранки», но общий счёт говорил о том, что никаких шансов при такой игре Касаткиной у Варвары быть не могло. 6:3, 6:1. Радует отличная форма Дарьи перед последним из четырёх турниров Большого Шлема. Учитывая, как непросто складывается нынешний сезон для 13-й ракетки мира, удачное выступление на «тысячнике» будет как глоток воздуха и отличной разминкой перед будущими свершениями.

источник: «Советский спорт»
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