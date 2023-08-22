Андреева едва не отдала выигранный матч. Но нервы у юной сибирячки в полном порядке

Первый раунд турнира WTA 250 в Кливленде мог вполне сразу подарить Мирре Андреевой исполнение мечты. Юная шестнадцатилетняя российская звёздочка могла уже в первом круге встретиться с глыбой мирового тенниса — старшей из сестёр Уильямс. Но Винус в самый последний момент решила отказаться от участия в турнире. И в первые соперницы Мирре досталась немка Тамара Корпач.

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С Корпач Мирра встречалась в финале квалификации Уимблдона и,хоть и не без труда, сломила сопротивление немки. В итоге Андреева смогла изрядно пошуметь на английских кортах, совсем немного не добравшись до четвертьфинала. Тамара тоже пробилась в основную сетку в своей любимой роли «лаки лузера», но удивить британскую публику по примеру российской теннисистки не смогла.

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Матч в Кливленде несколько раз сдвигался по времени, и в результате теннисисткам пришлось прождать выхода на корт почти два часа. И Мирра сразу же обозначила своё раздражение по поводу того, что ей не дали сыграть с легендой мирового тенниса. Лицо Андреевой было на удивление непроницаемо, но Корпач сразу же поплыла под напором юной россиянки. Уже в первом гейме на приёме Мирра взяла чужую подачу. В дальнейшем Корпач на корте просто не было. Единственная интрига заключалась в том, сумеет ли Тамара уйти от «баранки». Но и это немецкой теннисистке не удалось. 6:0 — и могло показаться, что матч закончится уже буквально через полчаса.

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Во второй партии Корпач всё-таки смогла взять себя в руки. Немка начала довольно уверенно брать свои подачи, поэтому сет обещал стать затяжным. А в шестом гейме Тамара и вовсе заработала тройной брейк-пойнт, который, хоть и не без труда, но реализовала. После чего дальнейшее для Корпач было уже делом техники. Второй сет остался за ней — 6:3.

Впереди у соперниц была третья партия, принципиальности которой придавали и напряжённый матч на Уимблдоне, и нежелание Андреевой отпускать игру после «баранки» в первом сете. Обе теннисистки уже изрядно набегались, поэтому на первый план выходили скрытые резервы.

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В итоге Мирра сумела удивить даже самых преданных поклонников её таланта. Она начала наращивать давление, как сделала бы её несостоявшаяся соперница — Винус Уильямс — добрый десяток лет тому назад. В первом гейме на приёме она присмотрелась к существенно видоизменившейся игре соперницы, во втором — попыталась навязать борьбу, а с третьей попытки и вовсе забрала подачу Корпач.

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А дальше на корте началось то, что принято называть «женским теннисом». К которому, в классическом его понимании, Мирре ещё предстоит привыкать. Тамара отыграла брейк, а потом и вышла подавать на матч. Вот только Андреева не только выстояла, но и не дала Корпач даже добраться до тай-брейка. Упустив три матчбола, она всё-таки завершила встречу в свою пользу. Дальше Андрееву ждут ещё более серьёзные испытания. Но своё умение справляться с нервами, когда что-то начинает идти не по плану, она уже показала. Осталось лишь немного набраться уверенности.